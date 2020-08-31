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FİFA 21’de büyük fırsat Sözcü’de! En uygun fiyata FIFA 21 deneyimi…

EA Sports, FİFA 21 için heyecanla beklenen tarihi açıkladı. FİFA 21, 9 Ekim 2020'de piyasaya çıkıyor. Daha hızlı yükleme süreleri, otantik yeni ortamlar, dinamik aydınlatma ve yepyeni gerçeklik düzeyi özellikleriyle gelen FİFA 21'i en uygun fiyata satın almak için sozcu.com.tr okurlarına özel indirim kodunu kullanabilirsiniz.

12:31 -
Haberler Bilim - Teknoloji
FİFA 21’de büyük fırsat Sözcü’de! En uygun fiyata FIFA 21 deneyimi…

FIFA 21 ile gelişmiş animasyon teknolojisi, ultra hızlı tepki veren ve gerçekçi oyuncu hareketi deneyimlemeye çok az kaldı. Pandeminin neden olduğu dünya çapındaki kesintiye rağmen, FIFA’nın bir sonraki bölümü için planlanan tarihte satışta olacak. EA, yeni nesil konsolların sunduğu görsel iyileştirmelerin yanı sıra, PS5 için de dokunsal geribildirim desteğini sunacak. Ön sipariş alımlarına başlayan FIFA 21’e en uygun yoldan ulaşmak istiyorsanız Sözcü okurlarına özel kodu kullanabilirsiniz.

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