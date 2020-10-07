Gelecek hafta tanıtılacak iPhone 12’de bizleri neler bekliyor?

Pandemiden dolayı tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle 8 yıldır ilk kez bir eylül ayında iPhone tanıtılmadı. Apple tarafından dün gönderilen bir toplantı davetinde ise 13 Ekim Salı günü yeni bir etkinlik düzenleneceği ve temanın ‘hız’ olacağı bildirildi.

iPhone 12’DE HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?

Yeni telefonun sahip olması beklenen 5G teknolojisi, iPhone’u Apple TV+ gibi dijital hizmetlerin iyileştirilmesinde kullanabileceği ihtimalini doğuruyor. Apple 5G telefon oyununa biraz geç kalmış durumda.

Apple’ın 2019 yılında gösterdiği ürün şemasında iPhone 12’nin 12 ve 12 Pro olarak satışa sunulacağını gösteriyordu. Teknoloji uzmanlarının beklentileri ise telefon ekranının 5.4, 6.7 ve 6.1 inç boyutunda gelecek olması yönünde.

Macrumours.com’da yer alan habere göre; 6.7 inç boyutundaki iPhone ve 6.1 inç boyutundaki modeller üç kameralı cihazlar olacak. 5.4 boyutundaki model ise iki kameralı olacak ve daha uygun fiyatlı bir cihaz olacak. 2020 yılında ortaya çıkacak olan iPhone modellerinin tümü OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bir diğer söylenti ise 120Hz ekranların iPhone 12 modellerine dahil edilebileceği idi ancak firma bunun için 2021 yılını işaret ediyor.

Yeni modelin en ucuz versiyonu 5.4 inç ekran boyutuna sahip olacak ve bu model 4.7 inç ekranlı iPhone SE’den bu yana üretilen en küçük ekranlı model.

iPhone 12 Pro ise 6.7 inç boyutundaki ekran ile iPhone 11 Pro Max’ten bile daha büyük bir iPhone olacak. 6.1 inç ekran boyutunda olan modeller ise mevcut iPhone 11 modellerine benzeyecek.

Yeni telefonun tasarımıyla alakalı ise piyasada gezen söylentiler, Apple’ın radikal bir değişime gitmiş olması. Firma iPhone’den sonra köşeli tasarımı bırakmamıştı şimdi ise 12 ile tekrar bu tasarıma benzer bir yola girdiği söyleniyor. iPhone 4’te kullanılan paslanmaz çelik çerçeve yeni iPhone modellerinde de kullanılacak diye ciddi bir söylenti de ortada dolaşıyor.

LAZERLİ ÇEKİM

Yeni iPhone modellerinin kameralarıyla alakalı da büyük beklentiler var hatta söylentiler firmanın TrueDepth diye adlandırılan kamera sistemini kullanacağı yönünde. Yeni sistem sayesinde iPhone çekim yaptığınız yerdeki nesnelerle olan uzaklıkları ölçecek lazer sistemi kullanacak ve böylece fotoğraftaki derinlik daha iyi hesaplanacak.

3D LENS Mİ OLACAK?

3D üç lensli arka kamera sistemiyle alakalı söylentiler de mevcut. Ama bu sistemin büyük olasılıkla 2020 iPad Pro’daki LİDAR tarayıcıya benzer ve üst seviye 6.7 inç ekranlı iPhone modellerinde sınırlı olacağı belirtiliyor.

5G HER YERDE ÇALIŞMAZ

2020 yılı Apple’ın ilk 5G destekli telefon üretimine giriş yaptığı sene olarak öne çıkıyor. Bu sistem sayesinde 4G ve türevi bağlantı teknolojilerinde daha hızlı bir erişim kullanıcıya sunulacak. Alınan duyumlara göre 5G bağlantısı yeni telefonlarda sunulsa da bazı bölgelerde bu teknolojiler desteklenmedikçe telefonlar maksimum verimde çalışmayacak.

iPhone 12 modelleri TSMC tarafından üretilen 5 nanometre A14 chip’lere sahip olarak. A14 sayesinde 5G’nin fazla şarj tüketmesinin önlenmesi planlanıyor. Böylece hem hızlı hem de verimli bir cihaz oluşturulmuş olacak. Tüm bu detaylara ek olarak Apple, yeni telefonunun kutuda EarPods ya da farklı bir elektrik adaptörü eklemeyecek. Type C-USB girişi belki ilerleyen dönemlerde iPhone için sunulabilir.

Yeni iPhone modellerinde yeni renklerin de olacağı alınan duyumlar arasında. iPhone 12 Pro modeli Navy Blue rengine sahip olacak. Bu renk Apple Watch 6’da sunulan mavi renkle aynı.

İnternet ortamında paylaşılan çizimlerde iPhone 12 Pro’nun 7.4 mm kalınlığında olduğu gösteriliyor. Bu değer iPhone 11 Pro Max’ten 0.6 mm daha ince. Kamera çıkıntısı ise 1.21 mm’den 1.26 mm’ye yükseltilmiş.

iPhone 12’de beklenen değişimlerin tümü;

*Daha geniş kamera lensleri

*5G için daha geniş olarak tasarlanan yeni anten çizgileri

*SIM kartın yeri cihazın sol tarafına taşındı

*Hoparlör ızgarasının sağ tarafında bir öncekinden daha az delik var.