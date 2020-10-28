Mars yolculuğu 7 aydan 3 aya inecek

Seattle’da bulunan Ultra Safe Nuclear isimli firma, önceki nükleer teknolojili motorlardan daha güvenli ve daha güçlü olan yeni motorlar geliştiriyor. Bu motorlar günümüzde kullanılan motorlardan iki kat daha fazla verimlilik sağlıyor. Geliştirilen teknoloji sayesinde geleneksel nükleer yakıtlardan daha yüksek sıcaklıklarda çalışabileceği belirtiliyor.

Ultra Safe Nuclear Technologies (USN-Tech), kısa bir süre önce konseptle alakalı görüntüleri de paylaştı ve NASA’ya teslimat gerçekleştirdi. Bu konsept NASA için oluşturulmuş olsa da, ticari kuruluşların turistleri diğer gezegenlere yarı zamanda götürmesi için kullanılabileceği belirtiliyor. Firma bu roket sayesinde Mars’a gerçekleşmesi planlanan yolculuğun yarı yarıya kısalacağını açıkladı. USNC-Tech’in baş mühendisi olan Dr. Michael Eades, “Uzayda yeni sınırlar açma çabasına liderlik etmek ve bunu hızlı ve güvenli bir şekilde yapmak istiyoruz” dedi.

MARS’A YOLCULUK TARİHİ NETLEŞMEDİ

NASA tarafından Mars’a gidecek ilk kafile için kesin bir tarih belirlenmedi. Ancak birçok firma bu yolculuğun daha güvenli, daha hızlı olması için çalışmalarına devam ediyor. NASA Yöneticisi Jim Bridenstein bir blog üzerinden şunları paylaştı, “Astronotlarımız için radyasyona maruz kalmayı ve diğer görev risklerini sınırlarken daha hızlı bir yolculuk sağlamak için gelişmiş motor sistemleri kullanarak Mars’a ilk gidiş-dönüş yolculuğumuzu yapmayı ve bunun 2 sene sürmesini planlıyoruz” diye konuştu.

DÜNYA’DAN UZAKTA 3 YIL

Ayrıca Bridenstein, “Tercih ettiğimiz fırlatma sistemimiz, mürettebata Mars yüzeyinde yaklaşık 30 gün boyunca yaşama süresi verecek, bu da başka bir dünyada yaşamı aramak için yeterli bir zaman. Diğer seçenekler ise mürettebatın bir yıldan fazla bir süre Mars yüzeyinde bulunmasını ve üç yıl kadar uzun bir süre Dünya’dan uzakta olmasını gerektirebilir. Ancak bu süreyi orada geçirmeleri için gerekli olan finansmana, teknolojiye, malzemelere ve yeteneklere sahip olmamız daha uzun bir zamanı alabilir.” diye ekledi.

Firmayı rakiplerinden ayıran en önemli özellik reaktör için tamamen seramik mikro kapsüllenmiş (FCM) yakıt kullanması. Yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş, yeniden işlenmiş bir nükleer malzemeye dayanan bu sistemin temelinde, Yüksek Tahlil Düşük Zenginleştirilmiş Uranyum (HALEU) yatıyor.