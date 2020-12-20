Oyun dünyasında son yılların en büyük krizi: Cyberpunk 2077

Yarattığı ekonomik büyüklük ile küresel sinema sektörünü geride bırakan video oyun endüstrisi için oldukça çalkantılı bir hafta geride kaldı. Bunun sebebi sektörün önde gelen birinin ölmesi veya pandemi sebebiyle annelerin çocuklarına EBA saatlerinde Playstation'ı yasaklaması değil. 2020'nin en beklenen oyunu Cyberpunk 2077 bozuk çıktı!

Oyun konsol oyuncularını öyle bir hayal kırıklığına uğrattı ki yapımcı firma CD Projec Redt oyunu satın alanlara ücret iadesi (Türkiye’de satış fiyatı PC 250 TL konsollar 450 TL civarı) yapacağını duyurdu. Peki Cyberpunk 2077 nasıl bir oyun ve neden bu kadar kötü bir performans ile oyun severlerin karşısına çıktı?

Netflix tarafından dizisi de çekilen The Witcher serisinin yaratıcısı CD Red Project oyun stüdyosu 9 yıldır 2077 yılında geçen füturistik bir açık dünya rol yapma oyunu (RPG) üzerinde çalışıyordu. Cyberpunk 2077'nin gelişini oyun dünyası uzun zamandır beklerken 2018'in ağustos ayında oyun kadrosuna usta aktör Keanu Reeves'in (Johnny Silverhand) katılmasıyla Cyberpunk 2077 oyun severler dışındaki insanların dikkatini çekecek şekilde bile bir popüler kültür ikonuna dönüştü. Mayıs 2012'de duyurulan yapımın çıkış tarihi daha önce birinin sebebi pandemi olmak üzere dört kez ertelendi.

OYUNUN KONUSU NE? Night City'de bir kiralık katil olan V, ölümsüzlük çipi adında bir ürünü çalmak için görevlendirilir fakat çeşitli sebeplerden dolayı bu çip V'nin vücuduna takılır. V çipi çaldıktan sonra çipin Johnny Silverhand isimli bir 'teröristin' ruhuna ait olduğunu anlar. Silverhand sık sık V'ye gözükerek çipin üreticisi Arazaka şirketinden intikam alması gerektiğini söyler. Senaryo ilerledikçe V yaşamak için vücudundan çipi çıkarmanın yollarını arayacaktır.

Oyun nihayet 10 Aralık 2020 tarihinde PC, Playstation 4-5, Xbox-One, X/S platformlarına çıktı. 2020'nin en beklenen oyununu indirmek için platformlarının karşısına geçenleri büyük bir hayal kırıklığı karşıladı. (Oyunun bilgisayar versiyonununun çok iyi olduğu belirtiliyor) Otoritelere göre oyun Playstation 4 ve Xbox One gibi bir önceki nesil konsollarda oldukça kötü bir görüntü kalitesine sahip.

‘KABUL EDİLECEK GİBİ DEĞİL’

Eleştirilere göre çerçeve hızı (frame rate) oldukça düşük aynı zamanda, oyun zaman zaman çöküyor. Xbox One'da oyun sık sık donup ana ekrana atarken bazen konsol donuyor ve fişi çekip yeniden başlatmak gerekiyor. Dünyaca ünlü oyun yayını IGN adına oyunu eleştiren Destin Legarie, “Oyunu satın aldıysanız paranızı geri isteyin. Playstation 4 ve Xbox One versiyonları kabul edilecek gibi değil. Oyun düzeltildiği zaman harika bir yapım olacaktır” diyor.

Oyun gazeteciliği konusunda dünyanın önde gelen yayınlarından Gamespot'tan Kallie Plagge ise “Teknik aksaklıklar, görüntü donmaları, sistem çökmeleri… Bunları göz ardı etmek imkansız” değerlendirmesinde bulunuyor.

Konsolların internet erişimi olduğu zamandan beri bir oyunun kaderi çıktığı andaki durumuna bağlı değil. Uzmanlara göre 3-6 ay arasında yapılacak performans iyileştirmeleri ile Cyberpunk 2077 tekrar oynanabilir hale gelebilecek. Aşağıdaki videoda Keanu Reeves’in canlandırdığı Johnny Silverhand’in oyundaki bazı sahnelerine göz atabilirsiniz.

‘BİLGİSAYAR PERFORMANSI TATMİN EDİCİ’

Oyunun bilgisayar versiyonunda ise söz konusu teknik aksaklıkların hiçbirisinin olmadığı vurgulanıyor. Oynanış konusunda IGN'den Tom Marks‘ın izlenimlerine göre yapım sadece ana hikaye üzerinden değil yan görevlerle de birlikte değerlendirilmeli. Yapımın oynanış süresi yan görevler yapılmazsa 20 saatte tamamlanıyor. Bu kimi oyun severlere göre böylesi bir yapım için kısa bir süre. Açık dünya oyunu olmasına rağmen görevleri kabul etmek için haritada bir yere gitmenize gerek yok. Görevler cep telefonu aracılığı ile geliyor ve bu da oyuncuya zaman kazandırıyor. PC versiyonunda oyundaki otomobillerin detaylarına önem verildiği belirtiliyor.

Ana karakterin tasarımı tamamen oyuncunun isteğine göre şekilleniyor. Karakterin diyaloglarında yapığı tercihler de senaryoya yön veriyor. Aşağıdaki videoda çoğunlukla yüksek kalitede bilgisayar görüntüleriyle hazırlanan oynanış videosuna göz atabilirsiniz.

ÖZÜR DİLEDİLER

Oyun 10 Aralık tarihinde çıktıktan 4 gün sonra CD Project Red firması şirketin tepe yöneticilerinin imzası olan uzun bir açıklama yayınlayarak tüm oyunculardan özür diledi. PC Mag’in aktardığına göre firma tarafından yapılan açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

*Öncelikle herkesten özür diliyoruz. Playstation 4 ve Xbox One'da daha dikkatli olmalıydık.

*İkinci olarak aksaklıkları düzelteceğiz ve oyun deneyimini iyileştireceğiz. Önümüzdeki hafta içinde ilk güncellemeler hazır olacak. Yeni güncellemeler geldikçe sisteme yükleyeceğiz.

*Ne kadar güncelleme yaparsak yapalım oyun Playstation 5'te iyi bir bilgisayardaki kadar yüksek performansta olmayacak.

OYUN NEDEN BU KADAR KÖTÜ?

CD Project Red'in CEO'su Adam Kicinski hafta başında yatırımcılarıyla yaptığı toplantıda oyunu daha önce dört kez ertelediklerini tekrar ertelememek için oyunun biraz aceleye gelmiş olabileceğini üstü kapalı olarak ifade etti.

Kicinski pazarlama stratejisi olarak oyunun hep PC görüntülerinin paylaşıldığını (Oyunun PC performansı çok başarılı bulunuyor) bu sebepten ötürü diğer oyuncularda hayal kırıklığı yaşandığını belirtti ve bu stratejinin hatalı olduğunu kabul etti.

Firma Covid-19 sebebiyle oyunu yeteri kadar insana test ettiremediklerini de belirtti. Firma yetkilileri oyunun PC ve yeni nesil konsollar üzerindeki performansı üzerine çok yoğunlaştıklarını Xbox One ve Playstation 4 performansını ise ihmal ettiklerini vurguluyor.

Cyberpunk 2077’deki sorunlar nasıl düzelir bilinmez fakat 2020 yılı oyun dünyası için de şanına yakışır bir biçimde sona eriyor!

Kaynaklar: IGN, New York Times, Gamespot, PC Mag