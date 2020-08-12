Perseid meteor yağmuru saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi?

Perseid meteor yağmurları her sene aynı zamanlarda görülüyor. Temmuz ayı sonlarından itibaren gözlemlenebilen perseid meteor yağmurları 12-13 Ağustos gecesinde ise en yüksek seviyede gözlemlenecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

2020'nin önemli göktaşı yağmurlarından biri olan Perseid göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos'ta en yüksek etkinliğe ulaşıyor. Bu tarihte ışık kirliliğinden uzak bölgelerde saatte 80 göktaşı görülebilir. Göktaşlarının gökyüzünde ortaya çıktığı yeri, kuzeydoğu ufkunun üzerinde Kahraman (Perseus) Takımyıldızı'nda bulabilirsiniz. Ancak bu tarihte Ay dolunay evresine yaklaştığından göktaşlarının fark edilmesini zorlaştırabilir. Perseid göktaşı yağmuru, temmuz ayının sonu ile ağustos ayının ortası arasında etkinliğini devam ettirdiği için bu aralıkta Ay'ın yeniay evresine yakın olduğu zamanlarda göktaşlarını görmeyi deneyebilirsiniz.

PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA İZLENECEK?

Göktaşı yağmurunun kaynak noktası gece yarısı ortaya çıkıyor. Bu nedenle 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru’nun başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibariyle ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.



GÖKTAŞI YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Gökbilimciler, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söylüyorlar. Göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenme şansının yüksek. Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor. Perseid akıntısında yeryüzünde saatte 60’a yakın meteor yanması izlenebilecek.