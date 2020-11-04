Son dakika… Sosyal medya platformlarına 10’ar milyon TL ceza

Temmuz ayında Meclis’ten geçen 7253 sayılı sosyal medya yasası gereği sosyal medya şirketlerinin Türkiye’ye temsilci atamaları gerekiyordu.

Yasa 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girerken Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok gibi şirketler Türkiye’de henüz temsilci atamadı.

Bu sebepten ötürü 5 aşamalı yaptırım planının ilk aşaması devreye alındı ve şirketlere 10 milyon TL ceza kesildi.

Firmalar 30 gün içinde temsilci atamazsa ödeyecekleri ceza 30 milyon TL’ye ulaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından şirketlerin temsilci belirlemeleri için 30 günlük sürenin dolduğunu ifade ederek, “Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube ve Tiktok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10’ar milyon lira ceza kesildi” açıklamasında bulundu.

Bir sosyal ağ sağlayıcı 30 gün içinde temsilcisinin kimlik bilgilerini bildirmezse ne oluyor?

1. AŞAMA

İlk 30 günlük süre içinde temsilci atanmazsa 10 milyon TL para cezası kesiliyor. (Şu anda bu ceza kesilmiş durumda)

2. AŞAMA

Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yine temsilci atanmazsa para cezası 30 milyon TL’ye çıkıyor.

3. AŞAMA

Yine temsilci atanmaması halinde Türkiye’deki şirketlerin sosyal medya platformlarına reklam vermesi yasaklanacak.

4. AŞAMA

Reklam yasağının ardından yine talep yerine getirilmezse sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği yüzde 50 daraltılacak. Yani sitesi çok yavaş açılacak.

5. AŞAMA

Yine 30 gün içinde temsilci atanmaması Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurularak internet hızının yüzde 90’a kadar düşmesi istenecek. Yasaya göre hakim yüzde 50’den az olmamak kaydı ile hız düşürme cezası verecek.

Eğer sosyal ağ sağlayıcı kendisine kesilen cezanın ardından temsilci görevlendirirse idari para cezasının 4’te 1’ini ödeyecek.

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