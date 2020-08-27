TikTok ile ilgili flaş gelişme: 48 saat içinde el değiştirebilir

ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşlarında son olarak ABD, Çin menşeli sosyal medya uygulaması TikTok’u hedef almıştı.

ABD Başkanı Trump, uygulamanın casus yazılım barındırdığını iddia ederek TikTok’un ABD’de yasaklanmasını ya da ABD’li bir firma tarafından satın alınmasını teklif etmişti.

TikTok’un casusluk yazılımı barındırdığı iddiası Trump’ın açıklamalarından önce de gündeme getirildi.

Ünlü blog sitesi Reddit’in CEO’su Steve Huffman, bir konferans sırasında TikTok için casus yazılım yakıştırmasında bulunmuştu.

TikTok yetkilileri ise iddiayı yalanlayarak tepki göstermişti.

2 milyara yakın kullanıcısı olan TikTok, Türkiye’de de oldukça popüler durumda.

Son verilere göre TikTok, Türkiye’de 28 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.

SON 48 SAAT

ABD’li CNBC, TikTok CEO’su Kevin Mayer’in ayrılışının, Microsoft’a olası satış gibi bir anlaşmanın önümüzdeki 48 saat içinde gelebileceğine işaret ettiğini bildirdi.

2020 yılı verilerine göre TikTok’un pazar değeri yaklaşık 30 milyar dolar civarında.

Şirketin bağlı olduğu Çinli Bytedance’in değeri ise yaklaşık olarak 140 milyar dolar olarak görülüyor.

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