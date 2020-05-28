2012, 2013, 2014 ve 2015’teki YAŞ’ların hesabı kime kesilmeli

Bilgileri alt alta yazalım ve soralım…

BİLGİ: Fetullahçı Terör Örgütü Genelkurmay Karargahı Çatı İddianamesi'nden okuyalım: “… Tümgeneral Mehmet Dişli'nin 16 Ağustos 2012 tarihinden itibaren görev yaptığı Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı'nda birlikte görev yaptığı 20 kurmay subaydan 18'inin FETÖ üyesi oldukları ve darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişkilerinin kesildiği…

SORU: 2012'den bu yana Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanları, kuvvet komutanları… Mehmet Dişli ve 18 kurmay hakkında bilgileri yok muydu? İstihbarat birimlerinden bilgi gelmedi mi?

BİLGİ: 2013 yılındaki Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) tuğgeneralliğe 25 kurmay albay terfi etti. Bunlardan 18'i 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklandı. Örneğin… Genelkurmay Personel Başkanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

SORU: Darbe girişiminden 3 yıl önce 18 kurmay albayın tuğgeneralliğe terfisinde kimin ya da kimlerin rolü var? Bu subaylarla ilgili istihbarat raporu yok muydu?

BİLGİ: 2014 yılındaki YAŞ terfilerini incelediğimizde… 5 tümgeneral, krogeneral oldu. İkisi darbeden tutuklandı. Yine 11 tuğgeneral, tümgeneral oldu, 5'i cezaevinde. 21 kurmay albay, tuğgeneralliğe terfi etti, 12'si tutuklandı. Darbe girişiminin beyinlerinden biri olan Tuğgeneral Semih Terzi, 15 Temmuz akşamı Özel Kuvvetler Karargâhı'nı bastığında kendisine karşı koyan astsubay Ömer Halisdemir tarafından alnından vurularak öldürüldü. Terzi 2014'te terfi etmişti.

SORU: Semih Terzi gibi önemli bir subayın Fetullahçı olduğu tespit edilemedi mi? Genelkurmay Başkanı ya da komutanları kimse uyarmadı mı?

BİLGİ: Geliyoruz 2015 yılındaki YAŞ kararlarına… 6 tümgeneral, korgeneral oldu, 2'si tutuklandı. 2015 şurasında tuğgenerallikten tümgeneralliğe terfi eden 9 generalden 2'si tutuklu. Biri Mehmet Dişli!.. Kurmay albaylıktan tuğgeneralliğe terfi eden 26 tuğgeneralden 18'i 15 Temmuz sonrası cezaevine konuldu.

Necdet Özel konuşmalı

Ahmet Dinç… Gazeteci… FETÖ'ye karşı önemli mücadele veren isimlerden. 27 Haziran 2014'te, Akşam Gazetesi, “Karargâhta 40 Paralel Paşa” manşetini attı. O haberde Dinç'in imzası vardı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel küplere binmiş, 28 Haziran günü “Karargâhta FETÖ'cü yok” açıklaması yayımlamıştı. Genelkurmay açıklamasında Akşam ve haberi yapan Ahmet Dinç'i şöyle hedef alınmıştı: “Son günlerde TSK'yı hedef alan haber ve yorumlara yer verilmektedir. Somut bilgi ve belgeye dayanmayan kişileri karalamaya matuf haber ve yorum yapan ve bunu kasıtlı olarak medyaya sızdıran kişiler hakkında da hukuki yollara başvurulmuştur ve başvurulmaya devam edilecektir.”

6 ay sonra…

30 Aralık 2014'te “Yılbaşı temizliği” yapan Akşam, 170 isimle yollarını ayırdı. Bu isimler arasında “Karargâhta 40 Paralel Paşa” ve 70'e yakın FETÖ haberini yapan Ahmet Dinç de vardı. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanınca anlaşıldı ki “Karargâhta 40 değil” çok daha fazla FETÖ'cü “paşa” varmış! Dinç'ten kimse özür dilemedi.

Ancak… Ahmet Dinç'in o manşeti attığı günlerde Ahmet Zeki Üçok'a ve Askeri Yargıtay Üyesi Yasin Aslan'a mektuplar geldi. 2014 Haziran ayı… Mektuplarda, CIA'nın yönlendirdiği Fethullah Gülen'in ölmeden önce 40 yıllık çabalarının sonucunu görmek istediği ve bunun için de TSK'daki FETÖ'cülerin darbe yapacağı bilgisi yer aldı. Mektupta darbe yapacak FETÖ'cü subayların isimleri de belirtildi.

SORU: Genelkurmay eski Başkanı Necdet Özel, 2103 ve 2014 YAŞ'ta terfi ettirdiği isimler için ne diyor? Gazeteci Ahmet Dinç için hassas olan Özel, terfiler için bugün açıklama yapacak mı?