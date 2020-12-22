Sakarya… Konya… Yalova… Sofuoğlu ve Sifil hakkında suç duyurusunda bulunun!

Ebubekir Sofuoğlu da Ebubekir Sifil de söylediklerinin arkasında…

Yıl 1993… Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nu kazandım… Turizm Bölümü'ne zor da olsa girdim çünkü çalışkan bir öğrenci değildim… Hayat beni 1996'da gazetecilikle buluşturdu ve…

24 yıldır ‘hakikatin' peşindeyim! Bu arada hemen söyleyeyim: Batum'dan Sakarya'ya ve oradan Sapanca'ya yerleşen bir ailenin çocuğuyum. Neden mi bu bilgileri verdim? Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Ebubekir Sofuoğlu'nun unutturulmaması gereken açıklamalarından, şehri tanıdığımdan…

Birileri arkasında durmaya çalıştı öğretim üyesinin!

‘Onu demedi, bunu demedi” vs…

Ne demişti Sofuoğlu? Okuyalım:

“… Ben üniversitede 27 senedir çalışıyorum. Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı'na döndü. Serdivan Sakarya'ya gelsin, görsünler. Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı neredeyse fuhuş evleri. Tabii canım. Gördüğüm var hocam. İstisna değil, istisna değil. E ne yapayım ben şimdi? Gördüklerim var. Apartlar… Gelin gezdireyim o zaman. Apartları anlattırayım. Oradaki komşuları gezdireceğim. Komşular size söyleyecek, emlakçılar size söyleyecek.

Gelin ben size o Sakarya'nın Nişantaşı, Serdivan'ı göstereyim. Bunu görmezsek gelecek neslin… Gelin misafirim olun… Üniversitenin konuşlandığı. Ben sadece Sakarya'da bunları görmedim ki. Konya mutaassıp bir yer bilinir. Gidin Konya'nın Bosna Hersek Mahallesi var. Gidin kendi gözlerinizle görün. Fuhuş bunlardan bir tanesi… Geleneksel değerlerimiz var… Aynı şehirde yaşayan bir genç ailesiyle oturmak istemiyor… ”

Şimdi bir çağrım var:

Sakarya Üniversitesi'nde okuyan toplam öğrenci sayısı: 51 bin 536… Bu öğrencilerin aileleri, Ebubekir Sofuoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmalı! Dava açmalı!

Yukarıda okudunuz: Sakarya'nın Nişantaşı Serdivan! Nişantaşı'nda yaşayanlar da suç duyurusunda bulunmalı!

Bitmedi… Sakarya halkı harekete geçmeli…

Bitmedi… Konya halkı harekete geçmeli…

Bitmedi… Şu cümleye bakın: “Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı'na döndü…” Bütün Türkiye dava açmalı! Bu bizim onur meselemizdir!

Sofuoğlu linç ediliyormuş!

Bu konuşmanın ardından… Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gibi isimler de Sofuoğlu'na tepki gösterdi… Sonra…

Ebubekir Sofuoğlu… 18 Aralık'ta sosyal medyada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı ‘özür dilemeye' çağırdı! Neden mi? Kalın, “Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dediği için… Sofuoğlu'nun tepkisi şöyle oldu: “… İbrahim Kalın! Söylemediğim sözler sebebiyle. Kerih ve Sakil ifadeleri ile hedef gösterdiniz. İzzetimle oynadınız. İddianızı ispat etmez ya da özür dilemezseniz. Hukuk devleti olan ülkemde hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım.”

Öğretim üyesi “Söylemediğim sözler üzerinden linç ediliyorum” diyor! Sofuoğlu “Üniversiteler fuhuş yuvasıdır” dememiş! Ne demiş: “… Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı'na döndü. Gelin ben size o Sakarya'nın Nişantaşı, Serdivan'ı göstereyim. Gidin Konya'nın Bosna Hersek Mahallesi var. Fuhuş bunlardan bir tanesi…”

Başka ne diyecekti?

Devam edelim…

AKP-CHP kavgası değil

16 Aralık…

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sifil, SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil ve gazeteci Cüneyt Akman'ı şu cümlelerle hedef aldı: “…DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA BİR TEKLİF: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dini sembol ve değerlerle, duayla, namazla… alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın…”

Tepki çığ gibi geldi…

Sifil hakkında soruşturma açılmadı!

Ebubekir Sifil geri adım atmadı ve 18 Aralık'ta şu açıklamayı yaptı:

“… Müslümanların inanç ve değerleriyle dalga geçenler öldüklerinde cenaze namazlarını kılalım diye biz Müslümanların önüne getirilmesin dediğim için Sözcü hakkımda suç duyurusunda bulunacakmış. Haklarıdır. Ben de hakkımı kullanacağım… Bana hakaret ettiği için kendisini dava edecek olsam da, Müslüman halkın inanç ve değerleriyle alenen dalga geçerek suç işleyen zevata pervasızca göğüs gerdiği, sahip çıktığı için CHP'li Özgür Özel'i tebrik ediyorum…”

Klasik bir uyanıklıkla… İşi “AKP-CHP kavgasına” dökmek istedi!

İşte esas mesele bu: Ebubekir Sifil de Ebubekir Sofuoğlu da iktidara verdikleri desteklerin karşılığında korunmak istiyor!

Aman dikkat!