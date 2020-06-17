DMO’ya kamu patronluğu görevi

Bir hafta önce Resmi Gazete'de bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Karar, devlet sistemindeki tüm kamu kurumu ihtiyaçlarının (belediyeler hariç) Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından sağlanmasını mecbur kılıyor.

DMO, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bağlı. Yani bundan böyle kamu kuruluşlarının hangi ihtiyaçlarının DMO üzerinden karşılanacağına da Albayrak karar verecek.

Karar, alım ve dağıtım süreçlerini tek bir merkezde topladığı için tartışılıyor. Normalde devlet kurumlarının illa ki DMO'dan alım yapma, ihtiyacını oradan karşılama zorunluluğu bulunmuyordu. Bu yanıyla son kararın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle “uyumlu” olduğu belirtiliyor.

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Yıllar önce ekonomi muhabiri olarak röportaja gittiğim DMO'yu gezmiş, depolarını görmüştüm. Başlangıçta devletin silgi, karbon kağıdı gibi kırtasiye ve büro makinaları ihtiyacının düşük maliyetle karşılanması amacıyla kurulan DMO'nun alanı, zaman içinde büyük iş makinaları, beyaz eşya, tıbbi cihaz gibi ihtiyaçların karşılanması şeklinde genişledi.

BÜTÇE AYNI BÜTÇE

10 Haziran'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararından en çok etkilenecek kurumların başında, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz sektörü geliyor. Sektör temsilcileri bu karardan sonra, kamu hastanelerinin ve üniversitelerin kendi ihtiyaçları için ihale açmalarının, alım yapmalarının neredeyse imkansız hale geldiğini söylüyor.

Medikal sektörünün kamudan kronikleşmiş alacak sorunu devam ediyor. Özellikle üniversite ve kamu hastaneleri ihalelerine girip malzeme sağladıkları halde alacakları vadelere bağlanan ve hem döviz kuru hem de enflasyon karşısında eriyen sektör, uzun süredir sorunlarına bir çözüm arıyordu.

Bu arayış doğrultusunda 9 Haziran'da sektör temsilcileri ile kamu arasında bir toplantı yapıldığını öğrendim. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile DMO yetkililerinin katıldığı toplantıda, sektör temsilcileri ödeme sorununu gündeme getirmiş.

90 GÜNDE NASIL ÖDEYECEKSİNİZ

DMO'nun 90 günde ödeme yapacağı ifadesini inandırıcı bulmayan medikal sektörü, buna gerekçe olarak da “Üniversite ile devlet hastanesinin bize borçları ile DMO'nunki aynı bütçeye bağlı” diyerek bu sorunun ancak salt bu amaçla oluşturulacak yeni bir bütçeyle çözülebileceği görüşünü belirtmiş.

Toplantıda dile gelen görüşleri özetle sıralıyorum:

DMO, bütün kamu hastaneleri ile üniversitelerin bütün tıbbi cihaz ihtiyaçlarını nasıl sağlayacak? Buna hazır mı?

Firmalar tamamen farklı yeni sisteme nasıl uyum sağlayacak?

Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki fiyatlar sorunu nasıl çözülecek?

Firmalar tamamen değişik ve yeni bir sisteme nasıl uyum sağlayacak, ikna olacak?

“BAKAN BEY ÖYLE EMRETTİ”

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kamu kurumları adına katılan yetkililer, alımların DMO üzerinden olmasının “Bakan beyin emri” olduğunu söyleyerek hiçbir firmanın üniversiteler ile kamu hastanelerinin ihalelerine katılmamasını istemiş. Dahası bir üniversite ya da kamu hastanesinin DMO'dan yetki alması gerektiği halde izin almadan ihale yapması halinde de ciddi mali sorunlar çıkacağı uyarısında bulunulmuş.

Bakalım sağlık malzemesinde de merkezileşme kararı vatandaş sağlığına nasıl yansıyacak?