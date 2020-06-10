Yine Aydın-Denizli otoyolu

Yarın (11 Haziran) büyük ölçekli bir ihale gerçekleştirilecek. Devletin yap işlet devret modeliyle yaptıracağı Aydın-Denizli otoyolu. Proje, İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak büyük otoyolun 163 km uzunluğundaki ikinci etabını oluşturuyor. (Bu uzunluğun 140 km'si otoyol, 23 km'si bağlantı yolu)

Otoyol yapımı bittiğinde, iki turizm merkezi Pamukkale ile Efes Antik Kenti'ne ulaşımı kolaylaştıracağı için özellikle önem taşıyor.

Bu vurguyu, ihale tarihini birkaç gün önce duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı. Yeni otoyol sayesinde “Ege Bölgesi'ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu karayolu ulaşımının sağlanacağını” belirtti. Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında dünyanın imrenerek takip ettiği ulaştırma projelerinin bazılarının kamu özel işbirliği ile yapıldığını anımsatıyor.

YEDİ KEZ İHALE

Bakan'ın yazılı açıklamasında, bu ihalenin öncesine ilişkin hatırlatma var mı diye baktım.

Vardı. Ama sanki sadece bir kez yapılıp bir kez iptal edilmiş gibi bir anlam çıkıyordu. Oysa Aydın-Denizli otoyolu için bugüne kadar, takip edebildiğim kadarıyla sadece yap işlet devret modelli dört ihale yapıldı. Dördü de iptal edildi. Bir de erteleme var. Dahası Aydın-Denizli için daha önceki yıllarda da Kamu İhale Kanunu'na göre de açılıp iptal edilmiş üç ihale olduğunu yerel basın haberlerinde okumak mümkün.

İşin ilginç yanı, iptal kararları ile gerekçeleri kamuoyuna açıklanmadı. Öncesi yokmuş gibi her ihalede müjdeler verildi. Aydın-Denizli otoyolu, AKP iktidarının defalarca deneyip sonuçlandıramadığı bir proje olması açısından özellikle dikkat çekiyor.

Oysa yap işlet devret modelli ulaştırma projesinde olduğu gibi bu ihalede de müteahhit firmaya Euro üzerinden araç garantileri de verilecek. Garanti sayıları ve tutarlarını bu köşeden 1.5 yıl önce duyurmuştuk. İhalenin yenilenmesi dolayısıyla anımsatmak yararlı olacaktır.

GARANTİLER

Yapım süresi 3 yıl olarak planlanan Aydın-Denizli otoyolunda, geçiş ücretleri otomobil ve kilometre bazında 5 Euro/cent olarak belirlenmişti. (İşletme süresinin ise 17 yıl 9 ay 18 gün olacağı duyurulmuştu.)

Garanti esas araç sayıları ise şöyleydi:

1. Kesim: Aydın-Kuyucak (Garantiye esas uzunluk 65 km) için çift yönde 35 bin otomobil eşdeğer/ gün

2. Kesim: Kuyucak –Denizli (garantiye esas uzunluk 85 km) için 32 bin otomobil eşdeğer/gün

Bu rakamlara bakılırsa, her bir yıl için birinci kesime 12 milyon 775 bin, ikinci kesim için ise 11 milyon 680 bin araç garanti edildiği hesabı ortaya çıkıyordu.

(Yap işlet devret modelli ulaştırma projelerinde araç garantileri ve parasal karşılığı konusunda teknik ve özel formüller uygulanıyor. Geçiş ücreti, uzunluk ve tavan ücretin kullanıldığı formüllerde çıkan sonuç yıllık garanti sayısıyla çarpılınca toplam tutar elde ediliyor.)

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1 Ocak 2019 tarihli yazımda yer verdiğim rakamları, yarın yenilenecek yap işlet devret ihalesi dolayısıyla anımsatmak istiyorum:

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Aydın-Denizli otoyolunun daha önceki ihalesi için yaptığı hazırlıklarda; birinci kesim için 41 milyon 518 bin, ikinci kesim içinse 49 milyon 640 bin Euro olmak üzere yıllık toplam 91 milyon 158 bin Euro garanti edileceğini duyurmuştuk.

Tabii bu garantilerin yenilenip yenilenmediği, rakamlarda bir değişiklik olup olmadığı ihale sırasında açıklık kazanacak.

İlgilenen okurlar için not: Bu konuda daha önce Sözcü'de yayımlanan yazılarımın tarihleri: 27 Mart 2020, 1 Ocak 2019, 17 Aralık 2018.