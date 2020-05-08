Aşı müjdesi yakın ilaç ise eylülde

Karma, Uranyen astroloji, Vedik gibi birkaç koldan farklı bir şekilde uzmanlık alanı yaratan Zerrin Zindancıoğlu ‘ Dinçer Güner ile Astrologlar Arasında' programının konuğu oldu. Güner ve Zindancıoğlu, koronavirüs ile ilgili gelişecek müjdeli haberleri paylaştı. 5 Mayıs'ta meydana gelecek olan Ay Düğümlerini değerlendirdi.

GÜZEL HABERLER YAKINDA

Astrolog Dinçer Güner, virüs aşısı ile ilgili bu hafta müjdeli haberi verdi. Güner, “Haftanın en önemli gökyüzü hareketi de Akrep burcunda meydana gelecek olan Dolunay. Bu Dolunay ile birlikte bir değişim için uğraşacak veya krizleri yönetmeye çalışacaksınız. Gündeminiz para, finans yönetimi olacak. Libidonuzun ve kuşkularınızın artacağı bir dönem olacak. Daha çok sorgulayacak ve derine ineceksiniz. Türkiye açısından ise, Venüs Neptün etkileşimi ile siyasi arenada kadınlar yaptıkları işlerin karşılığını alamayabilirler. Aynı zamanda Akrep burcundaki Dolunay ile de kadına şiddet, kadınların uğradığı haksızlıklar gibi konular gün yüzüne çıkabilir. Akrep burcu aynı zamanda derinleşmek anlamına gelmektedir. Koroanavirüs için aşı çalışmalarının derinleşmesi anlamına gelebilir. Önümüzdeki 10 gün içerisinde bu Dolunay ile birlikte aşı veya ilaçla alakalı güzel haberler alabiliriz” dedi.

EGO BİTTİ BİLGİ KAZANACAK

İçinde bulunduğumuz durumu ‘Fırtınanın Gözü' olarak adlandıran astrolog Zerrin Zindancıoğlu ise “5 Mayıs'ta Ay

Düğümleri burç değiştirecek. Ay Düğümleri o sene meydana gelecek olan Ay ve Güneş tutulmalarının nerede ve hangi burçlar arasında gerçekleşeceğini gösterir. Bu süreçte Ay Düğümleri İkizler ve Yay aksına geçiş yapıyor. Bu geçişten önceki süreçte 1.5 sene boyunca Oğlak ve Yengeç aksında yer alıyordu. Bu süreçte sistemler değişti, ailelerimizin ve sevdiklerimizin daha çok farkına vardık. Dünya genelinde de kesin bilinen sistemlerin değiştiğine şahit olundu. Bir virüsün devletleri nasıl sarstığını gördük. Daha çok içe dönüş yaşadık. Haklar önemli oldu. Güven ihtiyacı tekrar hissedildi. Açıkçası bir yüzleşme yaşıyoruz. Egoların bittiği bilginin kazanacağı bir dönem” açıklamasını yaptı.

İlaç ise eylülde

Güner, “5 Mayıs'ta ikizler yaya geçiyor. Bu da hareket ve seyahat demek. Bu dönemden sonra ‘Evde Kal' çağrısına ne kadar uyulacak?” sorusuna Zindancıoğlu, “İstesekte eski hayatımıza öyle kolay geçiş yapamayacağız” derken sözlerine şöyle devam etti:

TÜRKİYE GÜÇLENECEK

“Yasaklar azaltılacak. Şartlar o kadar hızlı gelişti ki afalladık. Bir süre daha sosyal mesafeyi koruyup ona göre davranacağız. Dediğim gibi bu dönemde hepimiz ustalaştık.” Güner, “Bu değişim ile birlikte küçük işletmelerin dönemini başlayacak ve küçük esnaf daha da önem kazanacak” dedi. Zindancıoğlu ise, “Bu dönemle birlikte bizlerde ustalaşıyoruz. Bilmek yerine yetenek önem kazandı. Dediğin gibi bu dönemde ustalık ve zanaatkarlar kazanacak. Küçük işletmelerin dönemi başlıyor. Eğitim konusunda önemli değişiklikler meydana gelecek. 2020 Türkiye açısından bir çıkış noktası olacak. 2021'den sonra da önemli ve güzel değişiklikler meydana gelecek. Türkiye bu süreçte ticari arenadan pay alabilir. Bu ülkemiz için güzel gelişmelerin olacağının sinyalini veriyor. Türkiye gerekli sektöre gerekli desteği verirse güçlenecek. Önceki yıllarda İkizler ve Yay döneminde çoklu süreçlere girilmişti. Bu süreç de çoklu bir dönem olacak” açıklamasını yaptı.

İSRAF BİTTİ TASARRUF BAŞLIYOR

Merkür'ün bu sene 3 tane su grubunda retrosu olduğunu ve su grubunun etkilerinin meydana geleceğini ayrıca İkizler burcunda meydana gelen Kuzey Ay Düğümü hakkında da bilgilerini de paylaşan Zindancıoğlu, “Tarihte önceleri bu dönemde bilim ve tıp konusunda önemli keşifler olmuş. Mutlu haberler alacağız. Koronavirüsü yenebilmek için Eylül ayında aşı değil ama ilaç konusunda keşif meydana gelebilir. 21 Mayıs'ta İkizler burcunda gerçekleşecek yeni ay da, problemler ortaya çıkacak. Çin zor durumda kalabilir. Çin de skandallar ortaya çıkacak. Ayrıca su ile ilgili sınav yaşayacağız. İsraf dönemi bitti, tasarrufu öğrenmemiz gerekecek” açıklamalarında bulundu.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: RİSKTEN UZAK DURUN

Gündeminizde krediler ve borçlarla ilgili konular olacak. Buna sürpriz bir harcama sebep olabilir. Risk içeren yatırımlardan bir süre uzak durmanızda fayda var.

BOĞA: KISKANÇLIK YAŞANACAK

Önümüzdeki birkaç gün ilişkileriniz ve ortaklıklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edecektir. Tansiyonun yükseldiği kıskançlık tartışmaları yaşanabilir.

İKİZLER: GERGİNLİKTEN UZAK DURUN

Sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkıyor. Yeteri kadar dinlenmeye özen göstermelisiniz. Arkadaşlarınızla yaşanabilecek gerginliklerden uzak durmalısınız.

YENGEÇ: YENİ FLÖRT YAKINDA

Aşk hayatınızın ön planda olacağı bugünü partnerinize zaman ayırarak değerlendirebilirsiniz. Sürpriz bir flört gündeme gelebilir, beklemediğiniz bir haber alacaksınız.

ASLAN: AİLENİZ ÖN PLANDA OLACAK

Bugünlerde ev ve aile hayatınız ön plana çıkıcak. Evde zaman geçirmekten büyük keyif alacağınız bir gün. İş hayatınızdaki gelişmeler ev hayatınızı etkileyebilir.

BAŞAK: ANİ KARARLARDAN UZAK DURUN

Bugün telefon trafiğiniz yoğun olacak. Beklemediğiniz kişilerden haber alabilirsiniz. Hayatınızı etkileyecek konularda ani kararlar almamaya özen göstermelisiniz.

TERAZİ: GELİRİNİZ ARTACAK

Finansal konular ön plana çıkacak. Gelir gider hesabı yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Yeni kazanç kapıları arayabilir, gelirinizi artırabilirsiniz.

AKREP: GERGİNLİĞE DİKKAT

Önümüzdeki birkaç gün duygularınız yoğunlaşacak.İlişkilerde sürpriz gelişmeler gündeme gelecek. Ani kararlar alabilirsiniz, ikili ilişkilerde gerginlik yaşanacak.

YAY: GİZLİ DÜŞMANA DİKKAT

Kendinizi içe dönük hissedebilirsiniz. Spiritüel ve ruhsal çalışmalar yapmak için uygun bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin gizli düşmanlıklarını göreceksiniz.

OĞLAK: AŞK KAPINIZDA

Arkadaşlarınızla duygusal paylaşımlarda bulunmak iyi gelecek. Sosyal çevrenizden biriyle sürpriz flört konusu gündemde. Kendinize yeni hedefler belirleyeceksiniz.

KOVA: KENDİNİZİ İHMAL ETMEYİN

İş yükünüz artabilir, sorumluluklarınızı yerine getirirken kendinizi ihmal etmeyin. Karşılaşacağınız gelişmeler kariyerinizi gözden geçirmenize sebep olabilir.

BALIK: DOSTLARDAN HABER VAR

Eğitim konuları ön planda olacak. Uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızdan haber alacaksınız. Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgilenmek durumunda kalacaksınız.