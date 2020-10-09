Merkür Akrep Burcunda

Ekim ayının en sert haftasına giriş yapıyoruz. Çatışmalar, sırlar, duygusal karmaşıklarlar, ayrılıkların yaşanacağı bir ay bizleri bekliyor. Astrolog Dinçer Güner, Merkür retro hareketinde neler yapmamız gerektiğini Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı…

Bu hafta 4 ayda bir yılda 3 defa geri giden Merkür'ün geri gitmeye başlayacağı hafta. 4 Kasıma kadarda sürecek bu geri gidiş, hem de bu sefer akrep burcunda. Her türlü iletişimde aksaklılar ve sorunlar yaratır. Hayatınızda uzun süre kalıcı olmayacak geçici kişileri, para hesaplarında yanlışlıklar çıkartır ayrıca elektronik aletlerinizi bozar sizi sinir eder. Merkür geri giderken yaptığınız sözleşmeleri bozar sonrasında, başlattığınız ilişkilere uzun zaman vermez anlamadığınız bir anda bitiriverir.

ANORMAL DURUMLAR YAŞANABİLİR

Bilgi akışında aksaklıklar yaratır. İş yerlerinde bilgisayarları çökertebilir, evinizde digital eşyaları anormal bir duruma sokabilir. Merkür geri giderken elinizde kalan işlerinizi tamamlayın, geri gittiği süreç aslında toparlama tamamlama, düzene sokma sürecidir, ama yeni bir şeylere başlarsanız bir nevi canınıza okur. Evlenmek, ev almak ve satmak içinde uygun bir süreç değildir. Seyahatlerde bilet ve bavulların kaybolmasıdır. Bu dönemde bu ikiliye çok dikkat edin. Araçları ile uzun yola çıkacak olanlar daha fazla dikkatli olmak zorunda. Araçlarınızın bakımını yaptırmayı unutmayın. Değerli eşya, evrak gibi önemli eşyalarınız kargoya verirken dikkatli olun.

4 KASIM TARİHİNİ BEKLEYİN

Lütfen önemli imza ve anlaşmalarınızı yapmamaya gayret gösterin 4 Kasımdan sonra atın imzalarınızı sabredin biraz. Bu gerileme süreci aslında hayatın size dur ve düşün deme süreci. Plan yapın, düşünün, neler yaptınız neler ettiniz sorgulayın. Eskiden biten bir şeyler yeniden başlasa bile uzun sürmez bilginiz olsun. Eski arkadaşlarla karşılaşılır, eski sevgililerden saçma sapan mesajlar gelir ayrıca eski konular gündeme gelir sürekli.

YANLIŞ YOLLARA SAPMAYIN

Akrep burcu sırlar, gizlilik içinde hareket etmek, finansal konular, vergiler, borçlar, cinsellik, gerçeği öğrenmek, saplantılı düşünceler ile ilgilidir. Özellikle bu Retro döneminde banka üzerinden yaptığınız işlemler konusunda daha dikkatli olmanızda fayda var. Hesap hataları, yanlış ödemeler söz konusu olabilir. Geçmişten kalan bir fatura, ödeme, vergi borcu gibi konular gündeme gelebilir. Gizlilik içinde yürüttüğünüz işler kontrolünüz dışında ortaya çıkabilir. Çok gerçek gibi ortaya çıkan bilgiler aslında gerçek olmayabilir. Bir şeyleri araştırırken yanlış yollara, yanlış kaynaklara sapabilirsiniz. Çok yanlış konulara saplanıp kalabiliriz, boşa zaman kaybedebiliriz. Sırlarımız her an ortaya çıkabilir.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: Anlaşmazlıklar ortaya çıkacak

Eğitimlere ve seminerlere katılabilir, kendinizi geliştirmenin yollarını arayabilirsiniz. Merkür'ün Uranüs ile karşıtlığı finansal konularda sürpriz gelişmelere işaret ediyor. Gelir konularında ailennizle anlaşmazlıklar yaşanacak.

BOĞA: Kazanç kapıları arayacaksınız

Emeklerinizin ne kadar karşılığını alabildiğinizi sorgulayabilir, kazançlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Merkür'ün Uranüs ile karşıtlığı ikili ilişkilerinizde sürpriz gelişmelere işaret ediyor. Yakınlarınızla anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER: Gerginliklere karşı dikkatli olun

Hedeflerinizi ve kararlarınızı gözden geçirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Merkür'ün Uranüs ile karşıtlığı kontrolünüz dışında gelişen durumlara işaret ediyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle ani gerginliklere karşı dikkatli olmalısınız.

YENGEÇ: Rüyalarınızın etkisinde kalacaksınız

Sıra dışı rüyalar görebilir, gördüğünüz rüyalarınızdan etkilenebilirsiniz. Duygusal krizlerinizi doğru yönetmelisiniz. Merkür'ün Uranüs ile karşıtlığı arkadaşlarınızdan alacağınız beklenmedik haberlere işaret ediyor.

ASLAN: Bu aralar ani kararlar almayın

Bugün sosyalleşme isteğiniz artacaktır, yalnız kalmak istemezsiniz. Merkür'ün Uranüs ile karşıtlığı iş ve ev hayatınızda karşılaşabileceğiniz sürpriz gelişmelere işaret ediyor. Özel hayatınızda ani kararlar almamaya özen gösterin.

BAŞAK: Sürprizlere hazırlıklı olun

Kariyer hayatınızda faydası olacak eğitimlere katılmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Merkür'ün Uranüs ile karşıtlığı bugün alacağınız sürpriz haberlere işaret ediyor. Kardeşlerinizle beklenmedik gerginlikler yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: Partnerinizle sorunlar çıkacak

Eğitim hayatınızı ilerletmeye yönelik kararlar alabilir, lisans üstü eğitimleri araştırabilirsiniz. Merkür'ün Uranüs ile karşıtlığı finansal konularda temkinli hareket etmeniz gereken bir güne işaret ediyor. Partnerinizle para konularında sıkıntı var.

AKREP: Maddi durumunuz sıkıntılı

Finansal destek arayışına girebilir, kredi başvurusu yapabilirsiniz. Gelir paylaşımı üzerine konuşmalar yapabilirsiniz. Merkür'ün Uranüs ile karşıtlığı ilişkilerinizde ve iş ortaklıklarınızda yaşanabilecek gerginliklere işaret ediyor.

YAY: Düşüncelerinizi dile getirin

Partnerinizle ve iş ortaklarınızla ilgili konular önem kazanacaktır. Anlaşılmadığınızı hissediyorsanız, bugün düşüncelerinizi anlatmayı denemelisiniz. Çalışma hayatınızda yaşanabilecek gerginliklere dikkat edin.

OĞLAK: Sağlığınızı ihmal etmeyin

Doktor kontrolünden geçmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle kurduğunuz ilişkiler önem kazanıyor. Merkür'ün Uranüs ile karşıtlığı yakınlarınızla yaşanabilecek anlaşmazlıklara işaret ediyor.

KOVA: Aşk hayatınızda kafanız karışacak

Aşk hayatında kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerle ilgilenmek iyi gelecektir. Merkür'ün Uranüs ile karşıtlığı iş hayatında yaşanabilecek huzursuzluklara işaret ediyor. Aile üyelerinizle iletişim krizleri yaşayabilirsiniz.

BALIK: İletişim sorunu yaşanacak

Bugün evde zaman geçirmek size keyif verecektir. Evinizi güzelleştirmek için alışveriş yapabilir, evinizin tesisat problemleriyle ilgilenebilirsiniz. Merkür'ün Uranüs ile karşıtlığı yakın çevrenizle yaşanabilecek iletişim krizlerine işaret ediyor.