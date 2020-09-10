Ayakta yasak, oturalım hanımlar beyler!..

Sevgili okurlarım, aynı zamanda AKP Genel Başkanı olan değerli büyüğümüz, dünya liderimiz Recep Bey medyayı artık iyice avuçlarının içine aldı.

Sabah televizyonu açıyorsunuz, karşınızda o!..

Gece açıyorsunuz, yine o!..

Ertesi gün gazetelerin, hele yandaşların manşetlerinde yine o var!

Onsuz birkaç saatimizin geçmesine izin verilmiyor.

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Son emrini aldık:

“Salgın ülkemizi de tehdit ediyor. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle izin verilmeyecektir…”

Demek ki bu virüs başkalarına otururken değil, ayakta dururken bulaşıyormuş!

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Vatandaş işinden çıkmış, evine veya başka bir yere gidecek.

Zaten yorgun, bitkin…

Üstelik sinirleri bozuk.

Bu ülkede sürekli yaşanan olumsuzluklar ve atılan iyiye gidiyoruz palavraları nedeniyle adeta bilincini yitirmiş!

Geçim sıkıntısı çekiyor. Zaten çekmiyor olsa otobüse, minibüse, metroya binip ıstırap çekmez.

Ya özel aracına biner, ya da taksiyle gider.

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Toplu taşım araçlarında ayakta gitmenin yasaklandığını dünya liderimiz açıkladı!

Peki ne yapacak bu çaresiz vatandaş?

Durakta bekledi, otobüs, minibüs, metro geldi ama oturacak boş koltuk yok.

Yere oturacak hali yok ki…

Yoksa durakta saatlerce daha beklemeye devam mı etsin?

Tamam, ölümcül bir virüs ortalıkta kol geziyor. Vuracağını zaten şimdiden vurdu da, yarın kimleri vuracağı belli değil…

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Her yer açık…

AVM'ler, çarşı pazarlar, kafeler, restoranlar…

Virüsün kaynağı olan Rusya ve Ukrayna'dan bu yaz aylarında bazılarına göre 200 bin, bazılarına göre 700 bin turist geldi ve biz şimdi onları ağırlamakla meşgulüz.

Bazıları virüsle birlikte geldi!

Onlar deniz kıyısında keyif çatarken bizim vatandaşımız eğer boş koltuk yoksa toplu taşıma araçlarına alınmayacak, duraklarda bekleyip daha beter perişan olmayı sürdürecek ve sadece bu nedenle ne kavgalar çıkacak, belki cinayetler işlenecek.

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Peki ne yapmalı?

Evden dışarıya maskesiz çıkmak yasaklandı.

Çok güzel de, çarşıda pazarda işporta tezgahlarında bile satılan bu maskelerin kalitesi acep nedir!

Pek çoğu hangi cins kumaştan hazırlandığı belli olmayan, merdiven altlarında üretilen tül gibi ince kumaşlar…

Yani değil virüsü önlemek, biraz zorlasanız, arasından giren sineğin ağzınıza burnunuza kaçmasını bile önlemez!

Eeee, sen maskelerin kalitesine karışmayacaksın, görmezden geleceksin ama vatandaşına “Salgın artıyor. Boş koltuk yoksa bekleyeceksin, başının çaresine bakacaksın” diye nasihat vermeye kalkışacaksın!

Emir vermek, açıklama yapmak, ahkâm kesmek, otorite kullanmak kolay.

Sorunlara kalıcı ve akılcı çözüm bulmak ise biraz zor!

Sevgili okurlarım, ben futbolun uzmanı falan değil, takım bile tutmayan sade bir seyircisiyim…

Ama Türkiye'de futbol deyince aklıma gelen ilk isimler arasında biri var.

Şenes Erzik.

Çok uzun yıllar boyunca Türkiye'nin adını dünya futbol piyasasında tanıttı ve büyük başarılara imza attı.

Ülkemizde onun gibi ikinci bir futbol otoritesini ben anımsamıyorum.

Uzun yıllar Türkiye'de Futbol Federasyonu Başkanlığı, 33 yıl UEFA'da, 21 yıl FİFA'da en üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

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Şenes Erzek'in şimdi bir kitabı yayınlandı.

“Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz.” (Sia Kitap)

Bu kitapta Erzek'in çocukluğundan başlayarak gerek Türk futbolunun ve gerekse dünya futbolunun bir anlamda perde arkasını, bilinmeyenlerini öğreneceksiniz. Futbola adanmış bir ömür..

İstanbul'da özel sektörde başlayıp dünya futbolunun zirvesine yükselişle süregelen bir yaşam öyküsü.

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Türkiye'de futbolun milyonlarca meraklısı var.

Şenes Erzik bakınız ne diyor:

“Türkiye'ye ve futbola adanmış ömrümün bütün ayrıntılarını özellikle gençlere örnek olması için yazdım ve bunu övünmek için değil, bilinmek için yaptım. Kendi halinde taşralı bir gencin Avrupa ve dünya futboluna yön veren kurumların başına geçebileceğini özellikle gençlerin bilmesini istiyorum.”

Şu anda ben de bu kitabı okuyorum.

Futbolla uzaktan yakından ilgili olan herkes, ama özellikle de gençler bu kitabı mutlaka okumalıdır.

Çok ilginç bir yaşam öyküsünü öğrenmeleri için fırsattır.

Önümüze bilinmeyenlerle dolu yeni ufuklar açmışsın, ellerine sağlık Şenes Erzik.