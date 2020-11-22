Böyle mi geri gönderecektik?

Z.N. adlı kadın öğretmen, her yıl on binlerce düzensiz göçmen gibi dağlarda donmayı, Van Gölü'nde batan bir teknede boğulmayı veya Covid-19'a yakalanmayı göze alarak, İran sınırını yayan aşıp Türkiye'ye girdi. İçinde bulunduğu göç kafilesi, Haziran 2020'de Van'a indi. Polis, 36 yaşındaki Z.N.'yi Van Otogarı'nda otobüs beklerken gözaltına aldı.

Z.N., Van Emniyet Müdürlüğü'nde 12 gün tutuldu. Ülkesine iade edilmek üzere 10 Temmuz'da Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Birkaç gün zemin katta yatırıldıktan sonra odaya çıkarıldı.

21 Temmuz'u 22'ye bağlayan gece saat 23.35'i gösteriyordu ki Z.N.'nin kapısı çalındı. Kapının sürgüsü çekildi. Y.V. adlı güvenlik görevlisi iddiaya göre sürgünün boşluğundan Z.N.'yi seyretti. Ardından içeri girdi, yatağa uzandı ve…

Z.N., “Korktuğum için direnemedim” diyecekti.

Güvenlik görevlisi ‘işini' bitirip çıktı.

İddiaya göre…

Bir gece sonra Z.N.'nin odasına İ.H.K. adlı güvenlik görevlisi geldi. Elinde bir kahve de vardı.

Z.N., devamını şu şekilde anlatıyor:

“Uyandım ve ‘Ne istiyorsun' diye sordum. Kahveden biraz içtikten sonra ranzanın üstüne bıraktı. Elimden tutarak, beni kaldırdı. Eşofmanımı çıkartarak… Yine korktuğum için direnç göstermedim.”

Z.N., 24 Temmuz'da çevirmen eşliğinde şikayetçi oldu.

Kamera görüntüleri izlendi.

Z.N., cinsel istismarda bulunan iki güvenlik görevlisini teşhis etti.

KENDİSİNE ZARAR VERMESİNİ ÖNLEMİŞ!

Güvenlik görevlisi Y.V.'ye göre istismar suçlaması asılsızdı. Odaya girmesinin nedeni Z.N.'nin kendisine zarar vermesini önlemekti.

Y.V. şunları söylüyor:

“Z.N., ben kapının ağzındayken, elbiselerini yırtmaya çalıştı. Saçlarını yolarak, sinir krizi geçirdi. Kapının dibindeki ranza başlarında çarşaftan yapılmış uzun ip vardı. Kendine zarar verebileceğini düşünerek, ipleri alıp hemen dışarıya çıktım.”

Y.V., İranlı kadının merkezden kurtulmak için iftira attığını ileri sürdü.

Bu savunma iki güvenlikçiyi kurtarmaya yetmedi.

Tutuklandılar.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli cinsel istismar iddiasıyla haklarında dava açıldı. Bu yıl 26 Kasım'a duruşma günü verildi.

Ne var ki, öğretmen Z.N. kayıp…

Avukat Mahmut Kaçan, Z.N.'nin İran'a döndüğünü belirtiyor.

KIŞIN DONARAK, YAZIN BOĞULARAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı resmi verilere göre emniyet güçlerimiz İran sınırında 2017 yılında 175 bin, 2018'de 268 bin ve 2019 yılında ise 454 bin düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanmayanların miktarını varın siz tahmin edin…

Afganistan, Pakistan, Bangladeş, İran, Irak ve Suriyeliler ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçarak, Batı'daki güvenliğe ve zenginliğe ulaşmak için ölüm pahasına yollara düşüyor. İnsan kaçakçıları tarafından yalçın dağlardan yürütülen göçmenlerden yüzlercesi kışın donarak, yazın gölde boğularak, kamyon kasalarında nefessizlikten tükenerek can veriyor.

Şehirde akşam üzeri mahallede çöplerinizi ayıklayan Pakistanlı kağıt toplayıcısı, sabah işe giderken denk geldiğiniz Bangladeşli overlok'çu ya da köyünüzdeki Afganistanlı çoban, bu ölüm güzergahından sağ çıkarak hayatımıza karıştı.

Bu utanç bizlere yetmezmiş gibi…

Öğretmen Z.N. devletin emaneti altındaki geri gönderme merkezinde cinsel istismara maruz kaldı. Bir avuç mutluluk için kaçtığı ülkesine, en azından namusuna ilişilmeyeceğinden emin olduğu için geri döndü.

Z.N.'nin davası, artık onun yokluğunda başlayıp görülecek.

Bu, bizlerin de haysiyet davasıdır.

Dara düşmüşlere, kadınlara ve bilhassa çocuklara el uzatılmayacağını ispat davasıdır.

Teste 550 TL ödedim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut arasında Covid-19 testinin fiyatına ilişkin tartışma yaşandı. Bulut, 250 TL olarak belirlenmesine rağmen Koca'nın da kurucuları arasında olduğu hastane dahil, özel hastanelerde daha yüksek ücret alındığını açıkladı.

Koca, Bulut'u yalancılıkla suçladı.

Fatih Altaylı da test için 500 TL verdiğini belirterek, Bulut'u doğruladı.

Bu tartışmada beni şahit yazarlarsa sevinirim.

Çünkü 14 Kasım günü yüksek ateş üzerine Taksim'deki bir özel hastanede Covid-19 testi yaptırdım. Test için KDV'si de içinde, 550 TL ödedim.

Asgari ücret 2400 TL…

Ücretsiz izin desteği aylık 1176 TL iken…

Bu ücreti kaç yurttaş ödeyebilir?