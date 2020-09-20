Tarihi Rumkale elden geçirilmeli

Gaziantep'te Yavuzeli ilçesi yakınlarındaki tarihi Rumkale'yi sanırım duymayan yoktur. Görmeyen varsa da görmesi gereken çok güzel bir yerdir.

Burası Fırat Nehri'ni adeta kucaklayan bir doğa ve tarih harikasıdır.

Rumkale'yi görmeye her yıl binlerce yerli ve yabancı turist gelmekte, hayranlıklarını ifade etmektedir.

Rumkale'den feribotla da bir başka doğa harikası olan Halfeti'ye geçmek mümkün olmaktadır.

Ancak Yavuzeli ilçesinden Rumkale’ye giden yol, bu tarihi ve turistlik yere hiç yakışmamaktadır.

Yol asfalt olmasına asfalt ancak birçok köylerinden içinden yanından geçen bu yol tümseklerle dolu.

Bu görünmeyen tümsekler yüzünden kim bilir şimdiye kadar kaç araç zarar gördü bilinmez.

Hadi gündüz bir parça görülebilen bu tümsekler gece olunca hiç fark edilmemekte ve gelen araçlar küt diye vurmaktadır.

Sanırım Gaziantep Valisi Davut Gül'ün bundan haberi yok.

Eminim ki haberi olsa mutlaka bir çözümüne bakardı.

Çünkü geçen günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in davetlisi olarak geldiğim Gaziantep'teki GastroAntep Festivali'nde gördüğüm sayın Gaziantep Valisi Davut Gül, bende çok duyarlı bir Vali izlenimini uyandırdı.

Sorup soruşturdum bu konularda gerçekten oldukça duyarlıymış.

Mutlaka bu konuyu şimdiye kadar kendisine aktaran olmamıştır.

İşte şimdi biz aktarmış olalım.

Sayın Gaziantep Valisi Davut Gül'ün en kısa zamanda bu sorunu çözeceğine ve tarihi Rumkale'ye giden yolu bu görünmeyen tuzaklardan arındıracağına inanıyorum…

***

Mezarlıklar tehlikeli mi?

Corona virüsü vakaları hızla artarken mezarlıklar için de bir uyarı geldi.

İsmi bende olan bir yetkili, mezarlıkların corona virüsün bulaşma riski açısından tehlikeli olduğunu ve aslında mezarlıktaki cenaze törenlerine fazla kişinin katılımının yasaklanması gerektiğini söyledi.

Çünkü cenaze törenlerine doğal olarak çok sayıda insan geliyor. Her birisi şehrin bir başka yerinden ya da başka şehirlerden gelen insanlar bir arada buluşunca risk kaçınılmaz oluyor.

Genellikle de yakın akraba ve arkadaş olan bu kişiler sarılıp öpüşünce, birbirlerini teselli etmeye kalkışınca risk daha da artıyor.

Hatta geçen günlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da corona virüsünden ölenlerin sayılarının daha fazla olduğu çünkü mezarlıklardan böyle bilgiler geldiği yönünde bir beyanatta bulunmuştu.

Özetle, Allah hayatlarını kaybedenlere rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Ancak mezarlıklardaki cenaze törenleri bu sıralar gerçekten tehlikeli.

Ölen insanları uğurlarken kalanlara da hastalık bulaştırmamak gerekiyor.

Bu günlerde ne kadar kalabalıktan kaçarsak o kadar iyi…

Bizden söylemesi…