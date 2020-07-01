2.5 milyar dolarlık S-400 elimizde mi patladı?

Olmayan Altay tanklarının müstakbel üreticisi BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, “Erdoğan yarın ‘S-400'leri almıyorum, vazgeçtim' derse beni karşısında bulur” demişti.

Ethem Bey kendini hafiften hazırlasın, karşısına geçecek demek ki… Ne garip değil mi? Bir aşk da böyle pervasızca yitip gitti.

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Sadece yitip giden Ethem Bey'in sevgisi olsa yine iyi… Tam 2.5 milyar Amerikan Doları da yandı arada… Tam 17 milyar 175 milyon lira Türk parasıyla…

Bu iş Bulgaristan'dan saman almaya benzemez. Karşında Amerika, diğer yanda Rusya… Alsan da dert, almasan da…

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Bundan 7 yıl önce Türkiye, uzun menzilli füze ihalesi açtı. Çin, 3 milyar 400 milyon dolarlık teklifle ihaleyi kazandı. Amerika kısaca “Alamazsınız” dedi.

Sonuç sürpriz değildi! 2 yıl sonra ihale Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun imzası ile iptal edildi.

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S-400 savunma sisteminin ilk parçaları geçen yıl temmuz ayında geldi. Erdoğan, “S-400 hava savunma sistemleri Nisan 2020'de tamamıyla yerlerine yerleştirilmiş olacak” dedi.

Nisan ayı geçti. Mayıs ayı bitti. Haziran ayı geldi.

Salgın bahane… Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov; “Türkiye'nin bizden satın almak istediği ürünü biz sattık. Sizden parayı aldık. Araç sizin. İster plaja gidin, ister patates taşıyın” deyip alay etti.

Türk yetkililerden tek bir cevap gelmedi. Zaman aktı, haziran ayı da bitti.

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Peki, parasını ödediğimiz bu füzeleri alabilir miyiz? Hayal dünyasında yaşamıyorsak, alamayız! Hadi yolladılar diyelim, jelatinini bile açamayız.

Kimse cebinden vermedi bu 2.5 milyar doları… Ödenen para, benzin doldururken, cep telefonu ile konuşurken, bebek bezi alırken ödediğimiz vergilerden.

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İşin ilginci ABD Senatosu 25 Haziran 2020 tarihli oturumuna ait 300 sayfalık raporun 237'nci sayfasında “Türkiye ABD'ye, NATO uyumlu olmayan sistem almayacağının garantisini verirse teslim edilmiş olan S-400 sistemini satın alabilecek” yazıyor.

Satıcı ülkenin izni olmadan değil füze, kullanma talimatının fotokopisini bile veremezsin. Bunu bilmiyor mu ABD? Bilmez olur mu? Altlık yapıyor yemeden önce…

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ABD'de seçimler var kasım ayında… Trump anketlerde hayli geride… Şapkadan tavşan çıkartması gerekiyor. O tavşan da dış politikada ya Çin ya da ekonomisi açık ara en kötü ülke Türkiye…

Türkiye kolay lokma… Birkaç ay bile dayanamaz yaptırımlara…

Trump, müeyyideleri hayata geçirip kolay bir zafer kazanır. Meydanlarda hem Türkiye'yi dize getirdiğini hem Rusya'yı yendiğini anlatır.

Daha beteri Joe Biden'ın seçilmesi… Yaptırımlar için füzeye dahi gerek yok! Gözümüzün üzerinde kaşımızın olması yeterli…

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Yahu biz değil miyiz Çin ile 1 milyar dolarlık swap yapıp bunu başarı sayan? Paramızı değiş tokuş edip üzerine faiz ödedik diye kutlama yapan!

Ortada olmayan S-400'lere ödediğimiz parayla 2910 tane Fatih Sultan Mehmet portresinden alır, kesmezse Bellini'yi mezarından kaldırır, yenisini yaptırırdık.