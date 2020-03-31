Bizim ekonomi zaten hep dirençli!

Gündemde tek bir konu var… Dünyanın gündeminde de konu aynı… Değişik ne söyleyebilirsin ki virüsten gayrı…

İlla söylenir… Şahsen bayılıyorum bizim Merkez Bankası çalışanlarının özgüvenine… Hele kendi fikirleri varmış da sanki onlara göre karar alıyorlarmış gibi sarayın fermanını uygulamıyorlar mı? Alkışlarım ben bu performansı!

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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı çıktı, “Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama yok” dedi… Başkan koltuğuna dikkat etsin, belli ki yerine yardımcısı göz dikti!

Başkan Yardımcısı; “Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi! Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak” diye devam etti.

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Yaptıkları her açıklama otomatik mesaj gibi! Sahi zayıflama yoksa dirençli de girdiysek, virüsten sonra neyi toparlıyoruz? Öyle de öngörülü bir şahsiyet kendisi…

Biz ekonominin normal halini de biliyoruz. Sanki salgından önce iyi gidiyorduk da eski güzel günlere dönüyoruz!

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Türkiye'yi Amerika ve Avrupa ile karıştırma birbirine… Virüs krizine yüksek enflasyon, işsizlik ve rezerv sıkıntısı ile yakalandı Türkiye… Yıllardır bugünler için biriktirmesi gereken kaynağı çoktan harcadı gereksiz projelere…

Salgın öncesi verilen hedeflerin artık hiçbir anlamı kalmadı. İki ay sonra bitmesinin faturası başka, dört ay sürmesinin faturası bambaşka… Oldu da altı ay devam etti, çok ararsın toparlayacak ekonomiyi!

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Geçen yıl turizmden 35 milyar dolar gelir elde ettik. Yanı sıra 180 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu yıl için bu kalemleri ne kadar hesaplıyorsun da toparlanacağını iddia ediyorsun?

Adı üzerinde; Belirsizlik! Talep yok. Nakit akışı tıkandı. Dünya bedava para dağıtıyor, sen ucuz kredi… Şirketlerin ve bireylerin düşünce geliri nasıl ödeyecek aldığı borcu geri?

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İçişleri Bakanı açıkladı; “Hayatın yüzde 95'i durdu!” Durmak ne demek? Üretememek! Üretemezsen para kazanamayacaksın. Para kazanamazsan salgın bitince neyi harcayacaksın?

Özel sektörün yurt dışına 192 milyar dolar borcu var. Bunun 66 milyar doları durma noktasında olan hizmetler sektörünün üzerinde… Neyin hizmetini vereceksin evdekilere?

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Çalışanların işini ve gelirini koruyabiliyor musun? Hayır! Esnafın ve şirketlerin iflas etmesini engelleyebiliyor musun? Hayır!

Finansal sistemine ve bankalara destek olabiliyor musun? Hayır!

Dünyanın en kırılgan ekonomilerinden birine sahip Türkiye'ye “dirençli” diyebiliyorsan, en azından Merkez Bankası'ndaki işin garanti… Beni tanıdılar, sen açıklama yap kurtar kendini…