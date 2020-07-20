Hayırlı olsun ama kâr edemez bu fabrika!

Birçok ülke önümüzdeki 15 yılda içten yanmalı motorlu taşıtların satışını yasaklama kararı aldı. Otomobil devleri arasında elektrikli araç üretim yarışı başladı.

Saha müsait ortam uygun… Peki, Türkiye otomobil üretmeli mi? Bence yanlış karar!

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Hâlihazırda Türkiye'de Fiat, Renault, Toyota ve Ford üretim yapan markalar… Peugeot, Citroen, Hyundai, Honda, Isuzu ve Opel'in bazı modelleri de Türkiye'de üretiliyor.

Yerli ve milli diyeceksek emin olun bazıları TOGG'dan daha çok yerli malzeme kullanıyorlar. Bizimkinin dışı İtalyan içi Alman… Hatta Almanlar ofis açtı fabrikanın yanında…

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Yine de Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu'ya teşekkür ederim. Zarar edeceklerini bile bile ülkeye yatırım yaptıkları, istihdam sağladıkları için…

Fabrika kurulacak, bantlardan araçlar çıkacak. Maalesef bu durum yanlış ve siyasi bir yatırım olduğu gerçeğini değiştirmeyecek.

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İktidar partisinin seçim vaadi olarak işe başlanmış, tanıtımı, temel atması bir siyasi partinin tekeline bırakılmış otomobil fabrikasının gelecekte yaşaması mümkün değildir.

Zira ekonomi her geçen gün kötüye giderken 2023 yılında geniş kitlelerin geliri daha da azalacağından çok ters bir zamanda adımını atacak pazara…

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Gidip de betona gömeceklerine otomobil üretsinler hiç değilse… İyi de mantık hatası var sistemde…

Adamlar uzaya araba gönderdi, biz araba vergilerini uzaya çıkarttık! Hâlihazırda devlet üretim bile yapmadan üreticinin kazandığı paradan fazlasını vergi olarak kasasına koyuyor.

Yurtdışına pazarlasa, o fiyata insanlar Mercedes alırlar. Türk malı araba ile mi uğraşacak? Yani Türk malı otomobilin yurtdışı satış fiyatı, Türkiye'de satılanın yarısı olacak!

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2019 yılında toplam otomobil satışı 387 bin 256 adette kaldı. Koca yıl sadece 222 adet elektrikli otomobil satıldı.

Türkiye'de satılan her 100 otomobilden sadece 35'i Türkiye'de 10 markanın himayesinde üretiliyor. Gerisi ithal ediliyor. Böyle bir ortamda kâr etmesi bekleniyor.

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Temel atma töreninde 15 yılda 22 milyar lira yatırım yapılacağı açıklandı.

Toyota dediğin firma araştırma-geliştirmeye yılda 10 milyar dolar harcıyor. Yılda 68.5 milyar liraya denk geliyor. Nasıl başa çıkacaksın onlarla?

Elektrikli araba dediğin hikâyede bütün ağırlık pilde… O 22 milyar lira ile sadece pile yatırım yapsan yetmez yine de…

Gençler karar vermişler bize hayırlı olsun demek düşer. Bari çok zarar edip vergilerimizi yemeseler…

ÜRETİNCE BİTECEK Mİ SANDIN?

Keşke olay otomobili üretince bitse… Türkiye'de otomotiv ihracatı yapan şirketlerin ihracat bölümü yoktur. Ana şirketin emirleri doğrultusunda sadece “uygulama ve sevkiyat” bölümleri vardır. Müşterileri hazırdır.

Sen önce ülkede ihracat yapacaksan dünya çapında distribütör, servis ve bayi ağı kuracaksın. Zarar ederlerse kapatmasınlar diye destek atacaksın. Kolay mı sandın?

Otomobilde dünya liderinden geçilmiyor

Dünyada örnekleri var. Bu işin kralı Çin'in yanı sıra Hindistan ve Rusya da otomobil üretmeyi denedi. Devlet sübvanse etti. Dünya pazarlarında hiçbir başarı sağlayamadılar.

Çin ve Hindistan 1.5 milyar kişilik nüfuslarına dayanarak iç pazarlarına kapandılar. Bizim o kadar büyük bir nüfusumuz da, onlardan daha iyi teknolojimiz ve daha ucuza üretecek halimiz de yok!

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Bünyesinde Jaguar Land Rover gibi dünya devi markaları bulunduran Hindistan'dan TATA… Aynı zamanda Hindustan Motors, Mahindra, Maruti Hintli diğer üç marka…

Çin, Brillianca, Chang'an Motors, Chery, Dongfeng, FAW, Geely, Hafei ve Heng Chi isimli 8 otomobil markasının üretimini gerçekleştiriyor.

Rusya'nın üretimini gerçekleştirdiği Derways, GAZ, Lada ve UAZ adlı 4 markası bulunuyor.

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Ukrayna kendi ürettiği ZAZ adında bir otomobil markasına sahip. Tunus'un Wallyscar adında bir otomobil markası var. Luxgen, Tayvan'ın kendi ürettiği otomobil markası olma özelliğini taşıyor.

Lobini ismini duydunuz mu? Yıllardır Brezilya üretiyor. Mastretta markasıyla, Meksika da kendi ürettiği otomobil markası olan ülkeler arasında yer alıyor.

Malezya, ChPeroduaery ve Proton adlı, üretimini kendisinin yaptığı 2 otomobil markasına sahip.

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İran'ın kendi otomobil markaları Iran Khodro, Pars Khodro ve Saipa… Madagaskar tarafından üretilen Karenjy, ülkenin kendi üretimini yaptığı otomobil markası olma özelliğini taşıyor.

Hangilerini duydunuz? İşte bizimki de onlardan biri… Tek farkı üretince Türkiye'nin dünya lideri olacağını ileri sürmeleri!

Cidden 40 milyon Euro verdik mi?

Sahi konu açılmışken; bundan 5 yıl önce batık Saab otomobil markasının bir modelinin 2005 yılı kasası 40 milyon Euro ödenerek satın alındı. O da 2018'de satışa sunulacaktı.

Sahi ona ne oldu? Milletin vergilerinden ödenen ve havaya giden 40 milyon Euro'nun hesabı soruldu mu? Ne kolay değil mi vatandaşın 40 milyon Euro'sunu hiç etmek? 40 kuruşluk açıklama yapmaya bile gerek görmemek!