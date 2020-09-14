Sayılar ortada… Halk her geçen gün fakirleşiyor… Geçen yıl aldıklarını bugün alamıyor. Bugün aldıklarını gelecek yıl alamayacak. Yoksulluk artacak.

O zaman iktidarı kurtarmak adına ne yapıyoruz? “Senin karnın tok, halin vaktin yerinde, şükret bence” deyip üzerine milliyetçilik ve din sosu ekleyip servise hazır hale getiriyoruz. Bunu her ortamda tekrar ediyoruz.

Hiçbir şey düzelmiyor ama işe yarıyor!

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Erdoğan sözlerine “S&P açıklama yapıyor” diye başladı. Oysa açıklama yapan Moody's… Ne fark eder?

Hepsi için Türkiye “yatırım yapılamaz” seviyesinde ekonomisi “çöp” niteliğinde! Bana bir tane “Türkiye ekonomisi iyi durumda” diyen kredi derecelendirme kurumu göstersenize… Yok!

Türkiye'nin notu, tarihinin en düşüğüne gerilerken, “yatırım yapılabilir” seviyenin de 5 kademe altına indi. Öp başına koy 2001 krizini… Doğalgaz arar gibi… Yerin 5 kat dibi!

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Erdoğan devam etti; “Türkiye şu an ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana… Onlar da kalkmışlar bizim puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor.” Zaten dibe “pik” olmaz! Pik ne? Zirve… Doruğa ulaşmak… En üst sınır… Tavan yapmak…

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İşte bu da bizim pikimiz… Doruğa ulaşmış halimiz… Söylediğine göre bunlar daha iyi günlerimiz…

Ekonomi pik, adalet pik, demokrasi pik, sağlık pik, bütçe pik…

Hadi o zaman ÖTV'den başlayıp vergileri indirelim… İşçi, emekli maaşlarına zam verelim… Asgari ücreti artıralım. Dik duralım, maden pek bi pik hadi tadını çıkartalım!

Merkez Bankası çikolatası

Merkez Bankası özerk bir yapı… Ülkenin para piyasasını yönetirken emir almaz!

Mevcut durumda emir alarak yönetiliyorsa, noter olmuşsa, üst düzey yönetimde karakter zafiyeti vardır ciddi anlamda…

Yok, emir almadan kendileri yönetiyorlarsa, Türkiye tarihi bugüne kadar daha kötüsünü görmedi! Kabiliyet ve bilgi zafiyetleri var bu manada…

Her iki durumda da kendilerinin o koltuklarda oturması çok büyük talihsizlik ülke ekonomisi adına…



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Aynaya bakınca ne görüyorlarsa ufak zengin şımarıklıkları yapalım demişler, pandemi döneminde 274 bin lirayı hediye çikolataya gömmüşler!

Müşterisi mi var ki; çikolata yollamış? Kız istemeye mi gitmiş? Başarı mı sağlamış ki çalışanlarını çikolatalandırmış?

Merkez Bankası'nda çalışan arkadaşıma sordum, kendisine çikolata falan ulaşmamış! Kimin ağzı tatlanmış?

Parasını nasıl ödemişler? Ceplerinden mi vermişler? Hayır tabii ki! Halkın parası…

Dert ettiğin şeye bak! Çalıştırırsın matbaayı… Basarsın 1370 adet 200 liralık banknotu… Ödersin parayı…

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Harcanan paranın küçük olması israfın gerekçesi olamaz. Halkın parasıyla çikolata dağıtmayı meşrulaştırmaz.

Enflasyon ne durumda? Kontrol altında! Bunları konuşup ağzımızın tadını bozmayalım, yiyelim bir çikolata…

Faizler ne durumda? Her şey yolunda! Ortadakiler bitter, yandakiler sütlü bu arada…

Dolara müdahale ede ede, Merkez Bankası'nın rezervleri yaklaşık 35 milyar dolar ekside… Takma kafaya bunları, kuru üzümlülerden de ye… Üzerine krema sıkıp çilek de kondurduk mu nefis gider bu fantezi ekonomisiyle…

Etiyopya, Uganda Türkiye aynı kümede!

Türkiye'nin ekonomisi dünyanın gözünde Tanzanya, Ruanda, Etiyopya, Uganda seviyesinde… Kredi notu yerlerde… Kimse borç vermez bu hale düşmüş ülkeye…

Satılıp parası yenilenleri bırakın da, son 18 yılda açılan 5 fabrika saysanıza bana…

Ulusal afet olunca, salgın yaşanınca milletten yardım diye IBAN numarası yolluyorlarsa… Yardım paralarının akıbeti bilinmiyorsa… Euro 9 lira, dolar 7.5 lira olmuşsa… Vergi üstüne vergi koyuluyorsa… Bir bakmak lazım nerede hata?

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İstediğin kadar konuş… Sanki yatırımcılar nota değil, ağızdan çıkan söze bakıyorlar. Hani IMF bizden borç istedi ya, gidip de buna inanıyorlar. Öylesine de saflar!

Vatandaş inanıyor belli ki… Çoğu halen politik anestezinin etkisinde… Fakirleşerek ülkeyi kurtardıklarını sanıyorlar! Oysa kurtardıkları bir zümrenin gelecek kaygıları…

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Ülkenin kredi notu düşürülünce açıklama yaptı; “Sizin bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok.”

Yahu belki de bizde bir hata vardır diye hesap kitap yaptık mı? Boş verin, nasıl olsa notlar bizim için yok hükmünde! Yine toz kondurmayacaklar ekonomiye…

Yetersiz bir ülke yönetimi var. Çözüm üretmek yerine, demeç vererek ekonomi yönetilir sanıyorlar.

Sarayda sağına bakıyor altın musluk, soluna bakıyor altın radyatör… Altın varaklı koltuğa da oturunca… Elli bin dolarlık çanta… Tabii ki kıymeti harbiyesi kalmıyor el âlem ülke ekonomisini puanlayınca…