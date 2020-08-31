Otomobilde vergi rekoru Türkiye’de!

Hesap ortada… Fiyatı 170.000 lira olan 2000 cc motor hacimli bir aracın Türkiye satış fiyatı 650.000 liraya çıktı. Dünya üzerinde benzerini aramayın, arayan kimse bulamadı!

Sen aldığın arabayı kullanırken yanında bir ve arkada iki devlet oturuyor. Bir araba sana… Bir araba devlete… Bir araba daha devlete… Ve bir araba daha devlete…

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Biraz başa dönelim… Beş yıl önceye 2015'e… “Bugün Mercedes'e binmek lüks olmadan çıkmış” demişti. Diyanet başkanına Mercedes makam arabası tahsis etmişti.

Makarayı dört yıl saralım ileri… “Evinde arabası dahi olmayan benim halkım, benim vatandaşım, bugün bırakın bir arabayı birçok yerlerde iki araba, evlerimizde var” dedi. Kim? Saray sakini…

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Dünyanın yetiştirdiği ender ekonomistlerden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bey, kayınpederini dinlememiş olacak ki; “Mercedes'e, BMW'ye biniyordum. Vatandaşın böyle bir derdi yok. Senin böyle bir derdin var” çıkışını yaptı.

Hani Mercedes lüks olmaktan çıkmıştı? Sahi kendisi, eşrafı, korumaları ne marka arabaya biniyor? Kimin böyle bir derdi var? Onlar kendilerini biliyorlar!

Lüks ve şatafat içerisinde yaşarken, millete akıl öğretmek bambaşka bir boyut olsa gerek…

Hele vergileri kökleyerek ekonomiyi düzeltebileceğini sanmak cahillik değilse konudan hiç nasibini almamak demek…

Çıkıp; “düşük bütçeli araçlarda fiyatlar artmadı ama…” diyenler olacaktır illa… Döviz fiyatları artınca onların da fiyatları yükseleceğinde yüksek vergi dilimine gireceklerdir zamanla…

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Bırak onlar en pahalı makam araçlarına binsin. Artık sen de köprülerden, yollardan, tünellerden at arabası, yok “saman pahalı” dersen el arabası ile geçersin.

Dış mihrakların, dolar alan hainlerin, faiz lobisinin, emperyalist güçlerin, içimizdeki Haşhaşilerin, dışardaki ejderhaların dersini verirsin. Aman diyeyim ülkeyi yönetenler itibarından vaz geçmesin!

Otomobil alana vuracaksın kırbacı…

Gaz bulduk ama boruyu denize döşeyeceklerine vatandaşın cüzdanına döşediler. Ne fark eder? Adamlar uzaya araba gönderdi, biz otomobil vergilerini uzaya çıkarttık!

ÖTV ne? Özel Tüketim Vergisi… Yahu bu otomobillere binilecek, tüketilmeyecek! Ülke ekonomisinin üzerine binip tüketen sizsiniz belli ki… Acımadan vurun kırbacı ancak öyle anlarız belki…

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Şöyle anlatayım; Sadece Volkswagen'in fabrikalarında 625 bin kişi çalışıyor. Yıllık 6 milyar Euro araştırma-geliştirmeye para harcıyor. Ürettiği araç başına 3 bin-5 bin Euro kâr ediyor.

Almanya'da 27 bin Euro'ya satılan Volkswagen Passat, Türkiye'de satılınca devlet 300 bin liraya yakın parayı hiç kılını kıpırdatmadan koyuyor kasasına…

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Ekmekten fazlası lüks bu ülkenin vatandaşlarına… Aziz milletimiz seçti bu günleri yaşamayı… Doya doya yaşayalım iyice… İleride okullarda okuturlar ders niteliğinde…

Araç garantili yollar, köprüler, havalimanları, hastaneler için dolarla borçlanırken sıkıntı yoktu. Halk otomobil almaya niyetlenince sıkıntı oldu. Meclis başkanının Mercedes'i kaç Euro'ydu?

Saray sayısı arttıkça vergi de artar!

Vatandaş için otomobil almak çok uzaklarda kaldı. Sahi bunlar yolları, köprüleri, tünelleri kimin için yaptı?

Gariban kardeşim senin neyine otomobil almak? Sen her zamanki gibi duble yolların, köprülerin, tünellerin kenarında mangalını yak, asfaltına ekmeğini banıp araçların geçişini seyret…

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Hadi gözünü kararttın, tarlayı, tası, tarağı sattın. Parayı gözden çıkardın. Önce ÖTV, KDV, MTV, ÖTV'nin KDV'si, tescil, harç, TRT payı ödeyip araba mı alacaksın? Hadi aldın… Bitti mi?

Trafik sigortası yaptıracaksın, kasko yaptıracaksın, her yıl iki kere Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyeceksin, muayene ücreti vereceksin.

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Yol yaptım parası, yap-işlet köprüsü parası, 25 yıl sonra devredilecek tünelin parası, park parası… Hız tuzağı cezaları… Kış geldi kış lastiği, bakımı, aküsü, yağı derken… Cepte benzin alacak paran kalmayacak.

Ülke eski Sovyet bloğu ülkeleri gibi olacak. Herkes 20 yıllık arabalara binecek. Sadece çok zenginlerde son model araba olacak. İşte o zaman bu halk saray sayısı artıkça vergilerin arttığını anlayacak!