Ücretsiz izin ödeneğine kırbaç dahil mi?

İstihdam paketi açıp “İşsizlerin derdine derman olacağız” dediler. Ayasofya, baro, sosyal medya yasakları derken vakit bulamadılar. Tabii ki onlar daha önemli… İşsizlikle mi uğraşacaklar şimdi?

Paketi küçültelim ortamlarda “Üzerinde çalışıyoruz havası veririz” deyip “mini istihdam paketi” açıkladılar. İçinden istihdam değil ama istisnai bir hak gaspı çıktı!

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Düşünün bu daha mini… Gelince normali beraber kutlarız başkanlık sistemini… Sahi pakete kırbaç dahil mi? Yoksa patron onu tasma ile birlikte kendisi mi getirecek?

“Bayrak inmeyecek” dediklerinde meğer holdinglerin logolarını taşıyan bayraklar olduğunu kim nereden bilebilirdi ki?

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Kısaca özet geçeyim “mini”yi… Ücretsiz izinden, ücretli yaşama geçişi…

Erdoğan'a, ağustos ayında sona erecek ücretsiz izin uygulamasını 1 Temmuz 2021'e kadar uzatma hakkı tanındı.

Kabul edilirse ki; kabul edildi gibi… Çoluğa çocuğa, elektriğe, suya, gıdaya, kiraya, yola, yaşamaya günde 39 lira… Çalışana bunu layık gördüler bir yıl daha…

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İşveren diyecek ki; aslanım sen ücretsiz izne çıkacaksın. Benim cebimden kuruş çıkmayacak.

Çalışan itiraz edemeyecek. Ne kadar maaş alıyordu? 2.300 mü? 5.000 mi? 9.000 mi? Fark etmez ki… Devlet ayda 1.168 lira maaş verecek. Artık onunla geçinecek!

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Oysa patron kovsa hem ihbar hem kıdem tazminatını ödeyecek hem de çalışan aynı zamanda devletten 2.324 lira işsizlik maaşı alacak. Zira kovamaz… Kovmak yasak!

Ücretsiz izin süresi SGK prim gününe eklenmeyecek. Nitekim bu miktar işçinin ileride kullanacağı işsizlik ödeneğinden mahsup edilecek.

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Maaş yetmedi mi? Hazır ücretsiz izinli… İşyeri çağırana kadar ek gelir için çalışsın bari… Yok efendim olmaz! Başka yerde çalışamaz. İstifa ederse kıdem tazminatı da yanar. Gözünün üzerinde kaşın mı var? Patron çay istedi götürmedin mi? Hop ücretsiz izinde bulursun kendini… Kim ne diyecek ki? Patronun keyfi böyle istedi.

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Tabii bunun yan yolları da var. Patron yarım asgari ücret verir. SGK'da ücretsiz izinli gösterir. Paraya ihtiyacı olan çalışan mecburen kabul eder. Asgari ücreti denkleştirir. Patron da hem yarım maaş hem 1.000 lira civarı SGK ve stopaj ödemesinden yırtar. Sömür sömürebildiğin kadar…

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Açık konuşayım içim cız etmiyor değil… Diğer yandan bu millet bunları kendi istedi.

Normal şartlarda çiftçinin, emeklinin, memurun, işçinin, işsizin durumdan şikayetçi olması gerekirdi. Bir bildikleri var demek ki! Koşa koşa oy verdi!

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Sokakta; “Sayın cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız” demiş biri… Fransa'da tabii ki… Şaşırdık ama gerçek demokrasi, gerçek hukuk böyle bir şeydi sanki…

Peki, senin çalışanını ücretsiz izne gönderme hakkın var mı? Vardı. Geçti. Dünyada bedava diye bir şey yok, öğrenmek için ödedin bedelini… Verdin yetkiyi şimdi gör etkisini öğrenirsin belki!