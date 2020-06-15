Vakıfbank’ta Hamza Yerlikaya, ne alaka?

Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanan, halihazırda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan varlığıyla gurur duyduğumuz dünya şampiyonu güreşçimiz Hamza Yerlikaya… Ne alaka?

Fantastik bir atama… Banka çalışanlarını olimpiyatlara mı hazırlayacak acaba? Vakıfbank'ta gişede çalışabilmek adına onlarca sınavdan geçmeniz gerekirken ben dâhil herkes çok şaşırdı bu ani görevlendirmeye…

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Sonrasında düşündüm; “Ülke ekonomisinin başında kim var” diye… Gayet normal geldi haliyle… Daha iyi bile olabilir bence!

Bankanın diğer yönetim kurulu üyelerinin faziletlerine bakınca dünya tanıyor Hamza Yerlikaya'yı hiç değilse…

İşin acı tarafı nasıl bir çöküş yaşıyorsa, AKP'nin elinde kala kala bankaya yönetici olarak atanacak bir güreşçi kalmış olması… Diğer partililer kapı kapı dolaşıp oy toplamalı!

Ülke yönetimi yetenek, kalibre, vizyon ve düşünce olarak belli ki çölün ortasında kaldı. Partide görev alanların kendilerine sormaları gereken soru, “Ben burada ne işe yarıyorum” olmalı!

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Kendisi aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı… Vakti mi var? Part time olarak bankaya uğrar, imzaları tamamlar… Bir kişi aynı anda üç önemli işi yapamayacağına göre ya bu kurumlarda bu kişilere ihtiyaç yoktur işler kendiliğinden yürüyordur ya da yolun sonudur!

Yer: Vakıfbank Genel Müdürlüğü… Kapı çalar;

-Hamza Bey, likiditemiz yüksek ve NPL oranlarında yaşanan iyileşmeyle bankamızın NPV'si de yükseliyor. Bizden 250 milyon dolar kredi talep eden holdingin bilançosunda öz kaynakları bu kadar, FAVÖK çarpanı şu kadar… İlk iki yılı ödemesiz 10 yıl vadeli euribor+3 ile kredi istiyorlar. Sizce uygun mudur?

-Banka, holdingi ayak kösteği ile dış kazıkta bacağını kaparsa kündeye getirebiliriz. Bu krediyle deve yuları hamlesi arasında bir fark yok. Minderde yayda bekleyelim. Tek tuş ile kredi verelim. Yalnız uzatmaya bırakmayıp işi bu devrede bitirelim. Sonra bakanlığa oradan saraya geçeceğim.

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Vakıfbank'ın muhtemel yeni hizmetleri, el ense kredisi, kafakol kart, esnafa özel salto hesabı…

Peki, sizce bu atama hakkında hissesi olan borsa yatırımcılarına açıklama yaparlar mı? Belki de gizli ekonomisttir. Hobi olarak güreşiyor olamaz mı?

Vakıfbank'ta hele pişsin biraz… Hisselere el koyunca İş Bankası'na genel müdür yapacağız.

Liyakat neydi? Liyakat çömlek kırması ile rakibini tuş etmekti. Çömlek kırıldı ekonomi çoktan bitti. Bu atama tabuta çakılan son çivi…

Bu saatten sonra kimse çıkıp da dış mihrak, faiz lobisi lafı etmesin. Kendin ettin! Başkanlık sistemi için olağan bir atama… Gerçekten Türkiye'nin uçacağını mı bekledin?

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Şahsi kanaatim; yıllarca yeşil sahalarda savunma mevkiinde oynamış hatta milli takıma seçilmiş İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Milli Savunma Bakanı olarak atanmalı.

Müslümanlıktan çıkıp, Rum Ortodoks dinine geçip Maria Seitaridis adını aldıktan sonra Budizm'e kayan ve oradan Müslümanlığa geri dönüş yapan Tuğçe Kazaz dinler arası diyaloğu en iyi özümseyen kişi olarak Diyanet'in başına getirilmeli. (Bak bu mantıklı geldi!)

“Ben yaptım oldu” dersin. Kim ne diyecek ki?

S-400'lerden haber var mı?

Az buz değil tam 2 milyar 500 milyon dolar vermişiz S-400 füzelerine. Rusya gönderelim diyor, Amerika'nın ekonomik yaptırım korkusundan alamıyoruz!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi; “İster patates taşıyın, isterseniz üstüne makineli tüfek monte edin savaşa katılın, onu garajda saklamak sizin doğal hakkınız” diye dalgasını geçti.

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Diğer yandan Amerika, parasını ödediğimiz 6 adet F-35 uçağını vermeyeceğini açıklayıp kendi envanterine kattı.

Durun daha bitmedi. Amerika'da başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Başkan Trump'ın rakibi Joe Biden sıkı bir Türk düşmanı…

Türkiye aleyhtarı ne kadar dava varsa gençliğinden beri kendisini bunlara adadı…

Yıllardır savaştığımız hayali düşmanlara dış mihrak diyoruz ya… Merak etmeyin sonbaharda gerçeği çıkacak karşımıza..