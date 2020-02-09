Çürüme derine indi!

Biz geri kaldık, uçurum açılıyor diye avunma yazıları yazmaktan hoşlanan biri değilim. Yine de kıyaslamayı hep Avrupa ile yapmak zorunda kalıyorum. Türkiye'nin hedefi Almanya, İngiltere olmaktı. Son 20 yılda Türkiye'yi Suudi Arabistan ve İran benzeri yapacak bir çürümenin içine soktular.

Çürüme derine iniyor.

Çok derine…

İngiliz Başbakan, “Avrupa Birliği ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı” yapacaktı. Kendisine itaat etmeyen ve muhalefet yapan 5 gazetenin muhabirlerini toplantıya almadı. Bu ayrım İngiltere basın tarihinde ilk kez oluyordu. Devlet televizyonu BBC dahil ülkenin önde gelen gazete ve TV muhabirleri o toplantıyı terk etti.

Orada gazeteci!

Onuru var.

Türkiye'de yok.

★★★

Bak aynaya!

Gör halini!

Aynı gün Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın gazetecilerle bir araya gelebileceği bir siyasi etkinlik vardı. Türkiye'de halk “Kızılay'ın vergi kaçırılmasına alet edilerek” Amerika'da TÜRKEN adlı vakfa milyon dolarlar gönderilmesini konuşuyordu. Cumhurbaşkanı görevlisi, gazetecilere “Kızılay hakkında Cumhurbaşkanımıza soru sormayın” emri verdi. Gazeteciler emre uydu. Cumhurbaşkanı'na “Kızılay'ın vergi kaçırılmasına alet edilmesi ve kaçırılan verginin de kızları ile oğullarının yönetim kurulunda olduğu ABD'deki bir vakfa gönderilmesi” konusunda soru sormadılar.

Tek soruya izin vardı.

“Nasılsınız?”

Onu bile sormadılar.

Korkudan.

★★★

Çürüme derindeydi.

Daha derine iniyor.

İktidara ve Saray'a yakın bir şirket; ithal doğalgazı devletten alıyor, üstüne kârını koyuyor, Ankara halkına satıyor. Bu şirkete bir de “kat alır, kat satar, apartman yapar, apartman satar, gökdelen alır, gökdelen satar, plaza yapar, plaza satar” yetkisi veriliyor. Buna kısaca “GYO” diyorlarmış.

G: Gayrimenkul.

Y: Yatırım.

O: Ortaklığı.

Şirketin işi gaz alıp satma. Ona GYO lisansı verilmesine SPK göz yumdu. Niçin? Bir şirkete GYO da olma yetkisi verilince “kurumlar vergisi” ödemiyor, onun için.

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2016 yılıydı; bu gaz şirketi GYO olmamıştı. 156 milyon TL vergi ödedi.

2017 yılına gelindi.

Gaz şirketi GYO oldu.

Hiç gelir beyan etmedi.

Sıfır vergi ödedi.

Bu gaz şirketi sıfır vergi ödediği aynı yıl 2017'de Kızılay'ı alet edip, ENSAR üzerinden Amerika'daki TÜRKEN'e 7 milyon 925 bin dolar pompaladı. TÜRKEN de ABD'de ölmüş boksör Muhammed Ali'nin 328 dönüm çiftliğini satın aldı. Ne yapacak Türkiye'den giden dolarla satın alınan bu çiftliği? Patates-soğan üretip Türkiye'ye mi satacak?

★★★

Çürüme derine iniyor.

Kızılay Başkanı!

Yerinde duruyor.

Başkentgaz Başkanı!

O da yerinde duruyor.

ENSAR Başkanı.

O da yerinde duruyor.

TÜRKEN Başkanı!

O da yerinde duruyor.

SPK Başkanı!

O da yerinde duruyor.

Maliye Bakanı!

O da yerinde duruyor.

Cumhurbaşkanı!

Ona da Kızılay'ın vergi kaçakçılığına aracı yapılması hakkında soru sormak yasağı yerinde duruyor.