Saray’da değildim ama hikayeyi size yazayım!

Kör olası görüntü: Katar Emir'i Türk Cumhurbaşkanı'na bir VİP uçak hediye etti, bütün Türkiye'yi aldı. KATAR'a son mülk satışları, halkın gönlünde böylesine “satılıyor vatanın taşı toprağı, borsası, alışveriş merkezi…” duygusu yarattı. Dün bütün Türkiye bu satışa kilitlendi. Her yerde öfke vardı.

KATAR,

Borsayı aldı.

KATAR,

İstinye Park'ı aldı.

KATAR,

Antalya Limanı'nı aldı.

KATAR,

Haliç Port'u da aldı.

KATAR, eskiden aldığı mülklerin (şirket- banka- tank- palet- yalı- arazi) yanına 4 yeni mülkün yüzde 10'dan başlayıp yüzde 45'e kadar uzanan oranlarda paylarını da katmış oldu.

Satış Saray'da oldu.

İşin aslı:

Türkiye mülk veriyor.

Borcunu kapatıyor.

En son Merkez Bankası'nın SWAP yoluyla alıp rezervine koyduğu KATAR Riyali de son tahlilde bir borçtu. 1 KATAR Riyali, 2.15 TL.

Ödeme zamanı geldi.

Şeyh'e haber verildi.

Borcumuz borç.

Ödeyemiyoruz.

Sana mülk verelim.

★★★

Şeyh'in adamları Türkiye'ye geldiler, araştırdılar, yükte hafif pahada ağır, iyi gelir getiren, gelecekte kazanç potansiyeli yüksek olan ne kalmış!

Bana Borsa ver.

Bana Haliç Port ver.

Antalya Limanı'nı ver.

Yetmiyor.

Borç yüksek.

Borsa, Haliç, Antalya borcu kapatmıyor.

İstinye Park var.

Onu da ver.

Hem de İstinye Park'ın sahibini de kurtarmış oluruz. Adam TV kanalıyla ilk günden beri iktidarınıza destek sunuyor.

Önce Şeyh ile baş başa.

Sonra heyetler görüştü.

Atıldı imzalar Saray'da.

Satıldı elde kalan son mülklerden paylar ve kapatıldı KATAR'dan alınıp yenilmiş borçlar. Kapatılan borçların tamamı değil vadesi gelen miktarıydı.

★★★

Ben Saray'da değildim.

Tanıdığım da yok.

İçeriden bilgi almadım.

Ben size olayı; sanki Saray'da imzalar atılırken ben ordaymışım gibi hikaye ederek anlattım. İşin özü budur: Borçları alıp yiyip savurursan ve zamanı geldiğinde de ödeyemez durumda isen; mülkünü alırlar.

Ödeyemeyene ödetirler.

Katar, ödetti.

Son 18 yılda Cumhuriyet'in kuruluşu sonrasındakiler de dahil Türkiye'nin elindeki fabrika, liman, şirket toplam 80 milyar dolarlık mülkü özelleştirme yoluyla önce yerli iş adamlarına sonra da onlar aracılığıyla yabancılara satıldı ve borç kapatıldı.

Yine de borç bitmedi.

Bu kafayla bitmez.

Çünkü borç borçla kapatılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde açıklandığına göre Türkiye'nin dış borç stoku 2020 Mart ayı itibariyle 431 milyar dolar ve bugün Merkez Bankası bilançosunda net rezervin eksi olduğu yazılıyor.

Türkiye mülk verdi.

KATAR'a borç ödedi.

Olay budur.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

KATAR neler almıştı neler!

Katar, ABank'ı satın aldı. Katar, Finansbank'ı satın aldı. Katar, Digitürk'ü satın aldı. Katar, Banvit'i satın aldı. Katar, Ankas'ı satın aldı. Katar, Munamar Oteli'ni satın aldı. Katar, Kontes Oteli'ni satın aldı. Katar, BMC'nin yarısını satın aldı. Katar, Boyner'den pay satın aldı. Katar, Sürmene Yaylası'nı aldı. Katar, 1543 dairelerini satın aldı. Katar, ATV-Sabah'ın ortağı oldu. Katar, Ergo Portfoy'u satın aldı. Katar, Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı'nı aldı. Katar, kupon arsalar satın aldı. Katar, Osmanlı tabloları aldı. Katar Tank Palet'i aldı. Katar İstanbul Ataköy Sahili'nin boydan boya kupon değerinde şehir arsasını aldı. 250 bin metrekare inşaat yapma izni olan arsaya 547 bin metrekare lüks konut yaptı, geliri transfer etti. Unutma!