Kurban Bayramın Kutlu olsun TRT

Çok değişik bir bayram geçiriyoruz.

Kimsenin kimseyi ziyaret edemediği ama köprü ve paralı yolların ücretsiz olduğu bir bayram.

Olsun önemli olan niyet!

Nasıl olsa biz hiç üzerine ayak basmayacağımız köprülerin açılışına halay çekerek sevinen, geçmesek de görmesek de parasını seve seve ödeyen bir milletiz.

Boşuna Nasrettin Hoca bu ülkeden çıkmamış. Arda Turan da yaptığı son espriyle Nasrettin Hoca'nın kavuğuna aday olduğunu bize gösterdi. 19 Mayıs'ta Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Olur o kadar, oruçluymuş…

Tam bizim ülkenin insanı. Her şeye bir mazereti var. Bu tür olaylar zaten bizim günlük yaşantımız… Yanılmak, hata yapmak ve tabii ki kandırılmak ata sporumuz. Yapılan hiçbir hatanın sorumluluğunu üstlenmeden, insanlık hali deyip geçiştirmek ya da bu sorumluluğu başkalarına yüklemek…

Ağlanacak haline gülen, bununla yaşamayı marifet sayan, güler yüzlü bir milletiz. Ne geliyorsa başımıza hep bu güler yüzümüzden geliyor.

Zaten TRT varken Arda'nın esprisini kim ne yapsın!

Düşünün, dünyada hiçbir ülkede, ülkenin ulusal kanalı milli bayramını karıştırmış mıdır acaba?

TRT 19 Mayıs'ta Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. 29 Ekim'de de artık Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar. Arda gibi 23 Nisan'ı karıştırmıyorlar çünkü kutlu doğum haftasına denk geldiği için onu biliyorlar.

Allah'tan dini bayramlarımız sabit.

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Bakalım bu bayram milletimiz yasaklara rağmen ne kadar birbirlerinden uzak durmaya, el öpmeden bayramlaşmayı becerebilecek.

Neyse ki yollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz!

İyi bayramlar Türkiye.

Sahi hangi bayramdı bu?

Dur bir TRT'yi açıp bakayım!