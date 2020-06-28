“Hiçbirimiz masum değiliz” itirafı!

Bülent Arınç ilginç bir siyasetçi…

Geçmişte Başbakan Yardımcılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı dahil çok önemli görevler yaptı… Şimdi Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi…

Her yönetici gibi hataları da oldu sevapları da…

Dünyada yanlış yapmayan insan yoktur. “Hatasız kul olmaz!” derler.

Bülent Arınç da yanlışlarını gizlemiyor ve hatalarını kabul etmekle doğru olanı yapıyor. İnsanların yanlış ve yanılgılarını unuttukları zaman, benzeri hataları yeniden yapmaya başladıklarını biliyor.

Yanlışı gizlemek, bence hata yapmaktan daha kötü bir durumdur.

Doğru olduğuna inan da ne yaparsan yap!

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FETÖ, yüz binlerce kişiyi aldattı, Türkiye'nin başına büyük dertler açtı.

FETÖ'nün aldattıkları arasında, ülkeyi yöneten anlı şanlı iktidar mensupları da vardı. Hepsinin birden aldanması şaşılacak bir şey ama ne yazık ki, bu oldu!

FETÖ'nün devlet içinde haince yuvalanmasını görmediler ya da görmek istemediler ve “15 Temmuz Darbe Girişimi Faciası”ndan sonra “Aldanmışız!” dediler.

Şimdi de Bülent Arınç, Haber Global'de Jülide Ateş'in ‘40 Dakika' programında çarpıcı itiraflarda bulunarak “Bunların (FETÖ'cülerin) karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz hiç birimiz…” dedi.

Evet, masum değiller… Fakat… Bunu kabul etmenin bir erdem olduğunu söylemeliyim.

Eğer o günkü yönetim görevini gereği gibi yapsaydı Türkiye'de “15 Temmuz Faciası” yaşanmayacaktı.

Ülke sarsıldı, birçok insanımız hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi mağdur oldu!

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Bülent Arınç şimdi “İstihbarat raporlarında eğer bizi aldatmışlarsa bu suç bizim değil. Biz bu faaliyetleri sezerdik, kafalarını ezerdik” diyor.

Sezemediniz ve ezemediniz Bülent Bey… Tam tersine, o caniler neredeyse hepimizin kafasını ezeceklerdi!

Ancak… Şunu da belirtmeliyim ki, “FETÖ tehlikesini” SÖZCÜ defalarca manşet haber yaptı, iktidarı uyardı ama hiçbir önlem alınmadı.

Buna rağmen ne oldu?

Takdir edilmesi gereken SÖZCÜ Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile Necati Doğru, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Gökmen Ulu gibi dürüst gazeteciler FETÖ'cü diye çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Bu kararlarla vicdanlar sızladı, yürekler kanadı!

Aslında ülkemizin adaleti ağır yara aldı!

SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay hâlâ FETÖ suçlaması ile yargılanıyor ve bu durum ülkemizdeki adaletin üzücü halini gösteriyor!

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Bülent Arınç “Ben kendimi FETÖ'cü olarak görmüyorum” diyor. Haklıdır. Biz de onu FETÖ'cü görmüyoruz. Fakat öyle veya böyle FETÖ ile ilişkilenmiştir ama Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi yapılarak ödüllendirilmiştir.

Burak Akbay'ın ise FETÖ ile hiçbir ilişkisi olmamıştır ama buna rağmen FETÖ'cü diye yargılanmaktadır…

Yani, Kayahan'ın ünlü şarkısındaki gibi:

“Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar…”

TEBESSÜM

Konuşan balık!

Garson, lokantadaki müşteriye ısmarladığı balığı getirir. Fakat bir süre sonra adamın tabaktaki balığa elini bile sürmeden dik dik baktığını görünce sorar:

“Balığınızı neden yemiyorsunuz?”

Adam “Şimdilik onunla konuşuyorum” deyince garson alay eder:

“Konuşuyorsunuz ha? Balık dilinden anlıyor musunuz?”

“Elbet anlıyorum” der adam…

“Peki ne söylediniz ona?”

“Bir hafta önce denize düşürdüğüm ayakkabımı görüp görmediğini sordum!”

“Ne dedi?”

“Balık ‘Ben denizden çıkalı 20 gün oldu. Nasıl bileyim?' dedi.”

GÜNÜN SÖZÜ

Yanlış, bir sürü şekle girebilir, doğru ise sadece birdir!