Tedbir masalları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Tedbir… Tedbir…” deyip duruyor.

Ne tedbiri Koca Bey?

AVM'leri açan, Ayasofya önünde, Giresun'da binlerce kişinin omuz omuza toplanmasına, ulaşım vasıtalarına insanların balık istifi doluşmasına izin veren siz değil misiniz?

65 yaş üstünü evlerine hapsederken, insanları düşük faizli tatil kredileriyle yan yana, can cana sahillere gönderen kimlerdi acaba?

İşletmeleri, işyerlerini, mesai saatlerini ayarlamadan aynı anda açarak genç ve orta yaşlı milyonlarca kişiyi aynı saatte işe gitmek zorunda bırakan hangi yönetimdi Fahrettin Beyefendi?

Ülkede mitingler oluyor, üye kampanyaları yapılıyor, yandaş kodamanlar, iktidarın hatırlı kişileri binlerce insanın katıldığı vıcık vıcık düğünler yapıyor, Sağlık Bakanı tedbirden bahsediyor!

Böyle tedbir mi olur Bakan Bey?

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Meydanı boş bulan virüs hızla yayılmaya devam ediyor!

Tedbir diye hemen 65 yaş üstü yurttaşlara iki-üç hafta sokağa çıkma yasağı getirirlerse hiç şaşmayın! Başka bildikleri önlem yok çünkü…

Oysa yoğun bakımda yaşlıların yerini gençler dolduruyor!

Her yaş grubu risk altında…

Gençlerin yoğun bakımda tedavi görme oranı yüzde 25'e yükseldi.

Salgının ilk haftalarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Hastalananlar, ölenler ileri yaştakiler” gibi akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı, gençler de “Bize bir şey olmaz” algısıyla rahat davrandı ve olanlar oldu.

Sağlık Bakanı'nın “Yaşlılar ölüyor” açıklamaları genç kuşağı yanıltınca onlar da okkanın altına gitti!

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz “Görüyoruz ki, yaşlı bireyler bu süreçte kendilerine daha çok dikkat ediyorlar. O nedenle ne yazık ki, yaşlıların bıraktığı yoğun bakım alanını gençler dolduruyor. Ayrıca 50 yaş altındaki hastalar da artık yoğun bakım tedavisi görecek kadar ağırlaşabiliyor” dedi.

Bunlara ne diyorsunuz Sayın Koca Bey?

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Sonbahar ve kış aylarında mevsimsel gripten korunmak gerekiyor.

Belirtileri birbirine çok yakın olan grip virüsü ile koronavirüsün aynı anda vücuda girmesi, tehlikenin boyutunu büyütüyor ve hastalığa yakalananların kurtulma şansını azaltıyor!

Bu nedenle (özellikle ileri yaştakiler için) grip aşısı olmak şart… Fakat aşı nerede?

Grip aşısı yok… Zatürre aşısı yok… Hastanelerde yer yok!

Sadece Sağlık Bakanı'nın “Tedbir… Tedbir” lâfları var!

Yazık değil mi bu millete?

Terbiye dışı bir saldırı!

Özlem Çerçioğlu… Türk siyasetinde kadınların yüz akı…

3 dönemdir CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Ona “Topuklu Efe” diyorlar. Bu ismi hak ediyor.

Bir AKP milletvekili çıktı, Özlem Çerçioğlu'na dil uzatarak “Hanımefendi annedir, şudur budur ama kendisinin bu kimliğe uygun hareketi yok!” dedi.

Neden yaptı bu terbiye dışı saldırıyı?

Özlem Hanım'ın, bir kadın olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kazandığı başarıyı kıskandığı ve buna tahammül edemediği için…

Aslında attığı çamur, bumerang gibi dönüp kendisini vurdu!

Bu tip politikacılar nedeniyle Türk siyaseti ne yazık ki, sürekli irtifa kaybediyor!

TEBESSÜM

Hırsızlar ve tecavüzcüler!

Temel ile arkadaşı Dursun sohbet ediyorlarmış…

“Şu yobaz takımına şaşırıyorum” demiş…

“Neden?” diye sormuş Dursun…

Temel anlatmış:

“Adamlar her fırsatta ‘şeriat isteriz' diye bağırıyor… ‘Şeriat, şeriat' diye tutturuyorlar. Şeriat gelse ne olacak ki?”

“Bilmem, ne olacak?”

“Heriflerin yarısının hırsızlıktan kolu kesilecek, yarısı da küçük çocuklara tecavüz suçundan hadım edilecek! Akıllılar bunu istiyorlar!”

GÜNÜN SÖZÜ

Gemisiz denizde, koskoca deniz feneri olsan ne işe yarar?