Berberoğlu’nun milletvekilliğini, başkanın aceleciliği düşürdü

Bazıları hâlâ Enis Berberoğlu'nu “casusluk” ya da “FETÖ'ye yardımdan” hüküm giydiğini sanıyor. Değil. “MİT Tır'ları” ile ilgili gizli bilgiyi elde etmek ve bunu yaydığı iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve ceza Yargıtay tarafından onandı.

Silah-mühimmat yüklü olduğu öne sürülen MİT'in kiraladığı TIR'ların gizli olan bir tarafı da kalmamıştı. Çünkü, ona ilişkin haberler Aydınlık gazetesinde yayımlanmıştı. Ayrıca buna ilişkin görüntülerin Enis Berberoğlu tarafından basına servis edildiğine ilişkin sağlam bir kanıt da yoktu. Gazeteci Can Dündar, “Görüntüleri bir milletvekilinden aldığını” belirtiyor. Oysa, Berberoğlu o dönemde milletvekili bile değildi.

SAAT 22.45'de GELDİLER

Enis Berberoğlu, Cuma günü kendi aracıyla Ankara'ya gelmiş, aynı gün milletvekilliği düşürülmüş olarak İstanbul'a evine saat 22.45 civarında dönmüştü. Yaklaşık 15 dakika sonra üç polis, onu götürmek için geldi. Anlaşılıyor ki, polis Berberoğlu'nun evine dönmesini beklemiş.

Oysa, Enis Berberoğlu, polisin gelmesini beklemeden sabah gidip savcılığa teslim olacaktı. Daha önce kapalı cezaevinde 18 ay yattığı için neler götüreceğini de biliyordu. Çantasını 10-15 dakika içinde hazırladı. Polis aracıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Avukatı Yiğit Acar da geldi. Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne gelindiğinde yeni günün ilk dakikalarıydı. Doğum gününün ilk dakikalarında Enis Berberoğlu'nun cezaevine gönderiliş işlemleri yapılıyordu.

Berberoğlu'nun avukatı, kapalı değil, açık cezaevine gönderilmesi gerektiğini belirtiyordu ama o saatte bir sonuç alamadı. Berberoğlu'nun “müddetnamesi” yani cezaevine giriş-çıkış tarihini taşıyan belge hazırlandı ve saat 02.00'de Maltepe L-1 tipi cezaevine konuldu.

AÇIK CEZAEVİ YOLU

Sabahın erken saatinde Avukat Yiğit Acar bu kez İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeydi. Berberoğlu'nun, işlediği öne sürülen suçun 1/10'unu kapalı cezaevinde, kalan kısmını ise açık cezaevinde çekmesi gerekiyordu. Tıpkı şu an meslektaşlarımız Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Hülya Kılınç'ın kapalı cezaevinde fazladan tutulduğu gibi, Berberoğlu da tutulmuştu. Açıkçası, Enis Berberoğlu'nun bir an önce cezaevine gitmesini isteyenler, onun açık cezaevine gideceğini unutmuşlar.

Maltepe Cezaevi, Anadolu Adliyesi bölgesinde olduğu için Berberoğlu'nun kapalı cezaevinden alınıp açık cezaevine geçmesiyle ilgili işlemler bu adliyede gün içinde ve beklenen de çabuk tamamlandı. Saat 18.00 civarında, Berberoğlu'nun açık cezaevine geçiş işlemleri sonuçlandı. Yalnız Berberoğlu için değil, açık cezaevinde bulunan tüm mahkumların koranavirüs kapsamında 31 Temmuz'a kadar izinli sayılmaları öngörülmüştü. Yaklaşık 45 bin mahkum izinli olarak cezaevinden çıkmıştı. Şunu da hatırlatalım izinli geçen süre de toplam ceza gün sayısından düşülüyor. Yani, terör bağlantılı oldukları suçlamasıyla tutuklanan HDP Milletvekilleri ile Berberoğlu'nun durumu farklı. Musa Farisoğlu'nun 9 yıl, Leyla Güven'in ise 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Avukat Yiğit Acar işlemleri sonuçlandırmak için uğraşırken, Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'na ilk müjdeyi de CHP'nin hukukçu milletvekillerinden Muharrem Erkek verdi. Enis Berberoğlu'nun açık cezaevine geçiş işlemlerinin yapılmakta olduğunu, bu cezaevlerinde bulunanların da 31 Temmuz'a kadar izinli sayıldığı için, Berberoğlu'nun akşam eve dönebileceğini bildirdi.

Enis Berberoğlu, 65'inci yaşının ilk saatlerini adliyede, 20.00'ye kadar cezaevinde, 21.00'den sonra da evinde girmiş oldu.

ANAYASA MAHKEMESİ

TBMM'nin önceki Başkanları Cemil Çiçek, Binali Yıldırım döneminde bu tür konularda partiler arasında bir diyalog ortamı vardı. Ortaya çıkan bazı durumlarda, TBMM Başkanı parti yetkilileriyle bir araya gelip konuşuyor, tartışıyordu. Ancak, Enis Berberoğlu'nun durumu konusunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP yetkilileriyle en küçük bir diyalog bile kurmamıştı.

Enis Berberoğlu'nun yargılamasında “Hak ihlali” yapıldığına ilişkin Avukatı Yiğit Acar tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu. Mahkeme bunca yıl davayı bekletmeyip “Acele işlerden” kabul etmiş olsa, hak ihlali olduğuna karar verse, bugün farklı bir durum ortaya çıkacak, Berberoğlu'nun belki de milletvekilliği düşürülmeyecekti.

Ancak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Anayasa Mahkemesi ihlal kararı olduğuna karar vermiş olsa bile bu durum milletvekilliğinin düşürülmesine engel değil” diyor ve olaya bakışını da ortaya koyuyor. Yani, mahkeme kararı, CHP üzerinde bir “sopa” olarak kullandı. Berberoğlu dosyasının bu yılın Ekim ayında Anayasa Mahkemesi'nde sonuçlandırılması beklenirken, Şentop, 4 ay daha bekleyemedi.

Enis Berberoğlu dosyası Anayasa Mahkemesi gündemine gelmek üzereydi. Açıkçası, mahkeme yetkilileri de TBMM Başkanı'nın bu kadar acele edeceğini düşünmemiş, onlar da biraz ağırdan almıştı.