Mermili gösteri yapan kişiyi aradım

Kimisi kalaşnikoflu, kimisi tabancalı. Kiminde uzun namlulu silahın kurşunu, kimisinde tabanca mermileri. Kimisi mermileri şişeye koyuyor, kimisi kutu içinde sergiliyor. Silahın, merminin altına, kendilerine göre “Vatan haini” ilan ettikleri kişilerin adını yazıyor, fotoğraflarını yerleştiriyor , kendisi hedef alıyor, başkasına “hedef” gösteriyor.

Önüne gelen, kendisi gibi düşünmeyeni “Vatan haini” ilan ediyor. “Vatan haini” ilan edildiğine göre “Katli vacip” deniliyor. Hatta, bu kişileri katletmenin sevap olduğunu bile yazıyorlar. O kişilerin sevdiği liderle ilgili yaptığınız eleştiri bile “Vatan haini”, “Darbeci” olmanıza yetiyor.

DOKUNULMUYOR

Bu tür tehditlerde bulunanların bazıları da okumuş-yazmış olanlar. Üstelik kamu kuruluşlarında görev yapıyorlar. Bakıyorsunuz kurşunlu, tabancalı gösteri yapan öğretmen çıkıyor. Siyasi kutuplaşma toplumun her kesimde tırmandırılmaya çalışılıyor. Sosyal medyayı “silah”, “mermi” olarak kullanıyorlar. Bakın, siyasi kutuplaşma toplumu nerelere doğru itiyor.

Belli bir siyasi partinin mensubu gibi düşünmeyene “Vatan hainliği”, “Darbecilik” suçlaması çok kolay yapılıyor. Ne yazık ki toplumu geren hem de bu gerginliği açık açık tırmandıran, hedef gösterenlere karşı da bir yaptırım uygulanmıyor. Ancak, bu tür paylaşımlar bir gazetede haber olarak yer alırsa, kişiler ifadeye çağrılıyor. Hepsi bu kadar.

HEDEF GÖSTERİLEN 4 İSİM

İşin gerçeği karışıklık, kargaşa, kaostan beslenenler çıktı. AKP ile hiçbir bağı olmayan da kendisini AKP'li gibi gösterip tehditlerin tabancanın, merminin birer parçası oluyorlar. Mehmet Emin Göç, mermi dolu kavanoz fotoğrafı paylaşan tehditçi, “Ben has Karadenizliyim. Bi dolu var. G..de patlamasını istemiyorsanız adam olun” diyor. Gerçek Karadenizli bu olamaz. Bunlardan, Karadeniz insanı da rahatsız.

Trabzon'da bir başkası çıktı, o da mermili gösteri yapmakla yetinmiyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın fotoğraflarını da koyup “Peki kim bu p.çler. Tanıyan var mı şeytan üçgeni?” diye yazıyor. Bu da Trabzonlu Y.U.'nun mermi kutularının yer aldığı fotoğrafın altına yazdıkları:

“Bu mermi resimlerini tekrar paylaşıyorum. ‘Neden?' diye sorarsanız bunları paylaşmamın nedeni bazı rahatsız, densiz, ahlaksız, namussuz vatan hainleri çıkıp Türkiye Devleti'ni tehdit ediyor. Bu mermiler, böyle bir kalkışmada bulunursanız tek tek g…nüze girecektir.”

HEDEF GÖSTERİLİYOR

CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun fotoğraflarını yan yana getirip, “Bu üçlüye dikkat! Fazlaca darbe imasında bulunuyorlar. Bu mesajı veren vatan hainleri iyi bilsin ki biz 15 Temmuz'dan beri hazırız. Mermiden hızlı koşacak piç varsa buyursun çıksın. Geri adım atarsak yediğimiz, içtiğimiz su haram olsun” yazıyor.

MERAK EDİP ARADIM

Mermili görüntülerle, ağır hakaretler edilen siyasiler ve meslektaşımız Fatih Portakal'ı hedef gösteren Trabzonlu Y.'yi aradım. Paylaşımların kendisine ait olduğunu belirtti. Bu kişileri vatan haini ilan etmesinin nedenini sorduğumda, “Bunların kendi ağızlarından ben bir şey duymadım. Ama sosyal medyada bu kişilerle ilgili yazılanları okuyunca yaptıkları benim de kanıma dokundu” diyor.

Bu kişilerle ilgili yazılanlar, onların açıklamalarıyla “Darbe çağrısı yaptığı” şeklinde yorumlanıyor. İstanbul'da 813 bin oyla seçimi kazanmış, yerel seçimlerde 11 büyük şehir belediye başkanlığını kazanmış olan CHP'nin, bırakın darbe çağrısını, darbe gecesi TBMM'ye gidip darbe girişiminde bulunanlarla ilgili bildiride imzaları bulunuyor. Özgür Özel de o gece yine Grup Başkanvekili olarak TBMM'deydi.

İŞTE BÖYLE

Trabzonlu Y., Özgür Özel'i de, Canan Kaftancıoğlu'nu da, Ekrem İmamoğlu'nun ağzından darbe lafı duymamış. Onların “Vatan hainliği” için neler söylediğinden de haberi yok. Ama “Sosyal medyada öyle diyorlar” diye o da mermileriyle sahneye çıkmış. Yani, bu kişilerin darbe yapacağına inanmış, kendi de darbecilere karşı kurşunlarla mücadele verecekmiş.

Olayların sorumlusu, her konuşmayı, her eleştiriyi darbeye bağlayanlardan kaynaklanıyor. Seçimle gelenin seçimle gideceğine bu ülkenin insanı inanıyor. Nitekim yıllardır büyütülen, her istekleri yerine getirilenler darbeye girişiminde bulunduğunda şu parti, bu parti demeden insanlar sokağa dökülmüştü. Yani, darbe girişimi belli bir siyasi parti mensupları tarafından değil, Atatürkçü subaylar, polisler, parti ayrımı olmadan mücadele veren halkımız tarafından önlenmiştir. O yüzden Özgür Özel'i, Canan Kaftancıoğlu'nu önü-arkası kesilmiş cümlelerle “Darbeyi ima etti” diye suçlamak da vicdanlı bir tutum değildir.

İşte, gelinen nokta tüfekli, tabancalı, mermili, fotoğraflı tehditlerdir… Toplumu gerenler gidişata bir kez daha baksın.

SON DAKİKA: Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Y. hakkında ‘tehdit ve hakaret'ten soruşturma başlattı.