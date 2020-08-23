Can Pulak: “Sahillerden sonra zeytinlikleri de kiralayacaklar”

Halktan kaçırılan sahiller Antalya'dan Edirne'ye kadar uzanıyor.

Önceki yazımda (19 Ağustos) 1988 yılında “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilen Fehiye'de dünyanın gözbebeği İztuzu kumsalının 2014 yılında MUÇEV'e devriyle başlayan süreci anlattım.

Yine de eksik kaldı.

Doğu Ege'nin nabzını elinde tutan gazeteci-yazar Can Pulak adını da anmam gerekir.

Dönemin merhum Başbakanı Turgut Özal'ın Baş Danışmanı Pulak'ın liderliğinde 1987 yılında, Başbakanlığa bağlı “Özel Çevre Koruma Kurumu-ÖÇKK” kurulmuştu.

2011 yılında ÖÇKK kapandı, onun yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü” kuruldu.

İmara açılan ya da daraltılan sit (tarihi, doğal, çoğrafi özellikleri nedeniyle korunmaya alınan çevre) alanları ile bu kurumun adı çoğu kez yan yana geldi.

Pulak örnek veriyor:

“Ayakta durmanın bile yasak olduğu, Bodrum'un simgelerinden 5 değirmenin olduğu tepe imara açıldı. Kadri Amrağ'a verildi. O da villalar yaptı. Bu tepe dünyanın 7 harikasından biri Brezilya- Rio de Janeiro'nın Corcovado Tepesi kadar ünlenebilirdi.”

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Emrağ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı H. Kadri Amrağ, 20 Temmuz 2017 tarihli Hürriyet gazetesine verdiği röportajda projesini balllandıra ballandıra anlatıyor:

“Bodrum merkeze çok yakın ve dingin bir denizle iç içe… Rebis Bodrum, Da Vinci'nin tabloları gibi. Başkası yok. Bu sebeple proje için gelen otoban otelcilerini reddettik.”

45 dönüme inşa edilen rezidanslar 3.5- 5 milyon Euro arasında satılıyormuş.

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Satışı devam eden projenin tanıtım bülteninde aynen kullanılan ifade şu: “Bodrum'un alametifarikası yel değirmenlerinin yanı başı…”

Peki Kadri Amrağ kimdir, yüksek mevkideki akrabaları kimlerdir? 350 milyon Euro'luk bu proje inşa edecek serveti hangi yolla edinmiştir?

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MUÇEV'in şehrin “sırrı” haline gelmiş Fethiye'de, Ölüdeniz'de sahil işletmelerini, plajları ihale ettiği yalnızca üç şirketin adını vereceğim:

Kıyı Sahil Turizm LTD. Şirketi, Aksazlar Turizm ve Güneş Aydeniz Turizm.

Aydeniz; turizm yatırımları Maldivler'e, tarım yatırımları Ankara Gölbaşı'na kadar uzanan ve Kolin İnşaat ile alt yapı ihalalerine giren büyük bir grup.

Halkımız hallerinden hoşlar mı?

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın web sayfasında ilan edilen “Özel Çevre Koruma Bölgesi” toplamı 28 bin 829 yüz 68 kilometre kare. 1988 yılından beri ilan edilen söz konusu koruma alanının 11 bin 228 yüz 85 kilometre karesi, Finike Denizaltı Dağları…

1. alanlarını daraltan Gökova Körfezi, Okluk Koyu, Kelebekler Vadisi ile başlayan sürece de vurgu yapan Pulak cevabı içinde sorular yöneltiyor:

“MUÇEV yönetim kurulunda kimlerin olduğunu bile öğrenemiyoruz. Vakıflara ait zeytinlikleri, arazileri 49 yıllığına kiraya veriyorlar, kime verdiklerini bilmiyoruz. Bu gizlilik niye, niye gizli kapaklı işler yapıyorlar? Bir kabahati mi örtmek istiyorlar?”

Algı yönetimi şirketin adına “vakıf” ifadesi koymakla başlıyor zaten. Kamuya yararlı işler yapacağı izlenimi veriyor.

Yaramancı: “Sizinle yola devam etmeyeceğiz” dediler

Kıyıların işletmesinin 2017 yılında MUÇEV'den alınıp, İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından kurulan Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi AŞ'ye (şirket) devredilmesi gündeme gelmişti.

Şirketin ortaklarından ve Deniz Temiz Derneği- TURMEPA Geçmiş Dönem Başkanı Tezcan Yaramancı'dan dinliyorum:

“Bir sivil toplum kuruluşu olarak TURMEPA'nın Göçek, Hisarönü, Çeşme, Marmaris Körfezlerinde 8 teknesi deniz temizliği yapıyor, kıyıları ve denizi korumaya çalışıyoruz. Bize kıyılardaki tesislerin kontrol altına alınması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi için Bakanlık'tan bir teklif geldi. Konunun Deniz Ticaret Odası ile yürütülebileceğini söyledik. Çevre gönüllülerinin de içinde olduğu böyle bir şirket kuruldu. Sonra ‘Sizinle devam etmeyeceğiz, MUÇEV bu görevi üstlenecek' dediler, çekildik. MUÇEV ile bir ilgimiz yok.”

TURMEPA'nın mevcut Başkanı ve Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu'nun babası, Cengiz Kaptanoğlu'nun ilk dönem AKP milletvekillerinden olması; tartışmaların Ankara ayağını kuvvetlendirildi.

Ankara ise, sahil ve marina, yarsala işletmeleri DTO yerine kendine bürokraside konumlanan has evlatlarının yönetiminde olduğu MUÇEV'i tercih etti…