Kısa çalışma emekli aylığını düşürür mü?

16 Şubat 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 17 Haziran 1988. Mevcut prim gün sayım 10723. Halen çalışıyorum. 17 Şubat 2021'de emekliliğe hak kazanıyorum. 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren kısa çalışma ödeneği almaktayım, dolayısıyla sigorta primim ödenmiyor. Kısa çalışma ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Eylül ayı itibarıyla ay içinde belirli süre (10 günden az) işe gitmem gerekebilir. Kısa çalışma ödeneği almak, bağlanacak emekli aylığımın düşmesine sebep olur mu? İsmi saklı

Emekli aylığı hesabında esas alınacak ortalama kazanç; ilgili dönemin prime esas kazançları toplamı, aynı dönemdeki prim gün sayısına bölünerek hesaplanıyor. Prime esas kazanç ve prim gün sayısı toplamları değişmeyeceğinden, ortama aylık kazanç tutarı da değişmez. Benzer durum ay içinde 30 günden az prim ödenmesi hali için de geçerli. Kısa çalışma döneminde prime esas kazanç ortalamanız düşmeyeceğinden, kısa çalışma ödeneği almanız emekli aylığınızın düşmesine neden olmaz.

Vefat tarihinden sonra yatan aylık alınabilir mi?

Babamdan dul aylığı alan annemi 6 Eylül günü kaybettik. Maaşını her ayın 24'ünde alıyordu. Bu ayki maaşını alabilir miyiz? Ahmet Erilmez

Başınız sağ olsun. Emekli, dul ve yetim aylıkları peşin ödeniyor. Vefat tarihinin içinde bulunduğu dönemin aylığı kazanılmış aylık olup, iadesi gerekmiyor. Ancak vefat tarihinden sonraki döneme ilişkin aylığın alınmaması gerekiyor.

Annenizin 24 Ağustos'ta yatan aylığı, 24 Ağustos-23 Eylül dönemine ait olup, vefat 6 Eylül'de gerçekleştiğinden, annenizin kazanılmış aylığıdır ve iade edilmesi gerekmiyor. Ancak 24 Eylül'de yatan aylığın alınmaması gerekiyor.

Emeklilikte hizmet birleştirmek zorunlu mu?

Teyzemin kızı 1 Ekim 1970 doğumlu. Aralık 1993-Mart 2014 tarihleri arası 20 yıl 3 ay doktor olarak görev yaptı. Emeklilik yaşını beklerken 2100 gün SSK'lı olarak çalıştı. SSK'lı hizmetlerini saydırmayarak Emekli Sandığından emekli olabilir mi? Meftun Saydan

Kuzeniniz, sadece Emekli Sandığı hizmetleri esas alınarak emekli olmaya hak kazandığında, hizmetleri birleştirilmeksizin sadece Emekli Sandığı hizmetleri ile aylık bağlanması talebinde bulunabilir. SGK büyük ihtimalle bu talebi dikkat almaksızın, Emekli Sandığı ve SSK hizmetlerini birleştirerek aylık bağlar.

Bu durumda kuzeninizin, hizmet birleştirmeye zorlanamayacağı iddiası ve emekli aylığının sadece Emekli Sandığı hizmetleri dikkate alınarak bağlanması talebiyle yargıya başvurması durumunda, yargıdan lehine karar çıkar. Bu konuda iştirakçi lehine verilen yargı kararları var.

İşe girenin kısa çalışma ödeneği kesilir mi?

16 Mart 2020 tarihinden itibaren kısa çalışma ödeneği alıyorum, çalışma saatim sıfır. Bu süre içerisinde başka bir işte çalışırsam kısa çalışma ödeneği sona erer mi? Murat Çılgın

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi halinde kısa çalışma ödeneği kesilir. Siz de başka bir işte çalışmanız halinde kısa çalışma ödeneğiniz sona erer.