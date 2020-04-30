Mart ayında aylık için başvuran bayram ikramiyesi alabilir mi?

Vefat eden babamdan yetim aylığı bağlanması için 31 Mart 2020 tarihinde SGK'ya başvurdum. Ne kadar süre içinde maaş bağlanır bilemiyorum. 31 Mart'ta başvurduğum yetim aylığı bağlanırsa Nisan ayında ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesinden ben de faydalanabilir miyim? İkramiyemi aylığıma eklerler mi? Nevin Yılmaz

2020 Mart ayında yapılan yasa değişikliği ile ikramiye ödemesi için aranan “ödemenin yapılacağı tarihte gelir veya aylık alıyor olma” şartı, “bayramın içinde bulunduğu ayda gelir veya aylık alıyor olma” şeklinde değiştirildi. Yapılan değişikliğe göre, SGK'ca 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara “bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla” bayram ikramiyesi ödenecek.31 Mart'ta yaptığınız başvuru üzerine 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere aylığınız bağlanacaktır. Buna göre, Ramazan bayramının içinde bulunduğu mayıs ayında aylık alıyor olacağınızdan, bayram ikramiyenizin de ilk aylığınızla birlikte ödenmesi gerekir.

Kronik hastalara izin günleri için ücret ödenir mi?

Özel sektörde mavi yaka çalışan biriyim. Kronik diyabet hastasıyım. Özel sektörde çalışan kronik hastalığı olanların izinli günlerinde maaşı tam mı yatırılmalı? Yoksa bizler de kısa çalışma ödeneğinden mi yararlanacağız? Ali Ak

Kronik hastalığınızdan dolayı izin kullandığınız günler için işveren ücret ödemek, diğer bir deyişle izin kullandığınız ayların ücretini tam ödemek zorunda değil.

İşveren tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulur ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarını sağlarsanız İŞKUR tarafından ödenen kısa çalışma ödeneğini alırsınız. İşveren tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulmasına ve başvurunun kabul edilmesine karşın, gerekli prim şartlarını sağlayamadığınız için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamaz ya da doğrudan ücretsiz izne çıkarılırsanız, İŞKUR tarafından ödenen günlük 39.24 lira nakdi ücret desteğini alırsınız.

Kısa çalışma döneminde ikramiye ödenir mi?

İşyerimizde kısa çalışma uygulanıyor. 30 saat çalışıyoruz. Normalde maaş+ikramiye (10 yevmiye) alıyoruz. Kısa çalışma döneminde 10 yevmiye ikramiye almaya devam edecek miyiz? Engin Zerey

İşveren isterse kısa çalışma döneminde de 10 yevmiye tutarındaki ikramiyenizi ödemeye devam edebilir. Ancak haftalık çalışma süreniz 1/3 oranında azaltıldığı için, haftalık 45 saat çalışma esasına göre ödenen 10 yevmiye tutarındaki ikramiyenin, kısa çalışma dönemindeki 30 saatlik (2/3 oranındaki çalışma süreniz için ödenecek) 2/3 oranındaki ücretinize karşılık gelen kısmı ödenebilir.