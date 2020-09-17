Tazminatı ikale sözleşmesi ile ödeyebilirsiniz

Biz bir musiki cemiyetiyiz. Koronadan dolayı kapalıyız, ne zaman açılacağımız da belli değil. SSK emeklisi olan ve 13 yıldır bizde çalışan elamanımızı ücretsiz izne çıkardık. Şu anda kendisi ayrılmak istiyor. Ayrılık işlemini yapabilir miyiz? Bunun için bir ceza var mı? Ayrılırsa mevcut tazminatını banka yolu ile kendisine ödeyebilir miyiz, yoksa işten çıkarmalar serbest olunca mı ödememiz lazım? Bundan dolayı bir suç işlemiş olur muyuz? İleride “Beni çıkardılar” diye bir iddiada bulunabilir mi? İsmi saklı

Çalışan elemanınız kendisi işten ayrılabilir ve çıkış işlemini yapabilirsiniz. Bunun için öngörülmüş bir ceza yok. Ancak ücretsiz izne çıkarmış olmanız, çalışanın işten ayrılmasında haklı neden sayılmaz. İşten ayrılmasında başka bir haklı neden de yoksa kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bu durumda ne şimdi ne de işten çıkarma yasağı kalktığında kıdem tazminatı ödeyemezsiniz. Ancak işten çıkarma yasağı sona erdikten sonra işten çıkarmanız halinde kıdem tazminatı ödemeniz mümkün olabilir.

Çalışanınızın 13 yıllık emeğinin karşılığını ödemek istiyorsanız, elemanınızın iş sözleşmesini karşılıklı sona erdirme talebi ve sizin bu talebi kabulünüz ile ikale (karşılıklı sonlandırma) sözleşmesi yapabilir ve ikale sözleşmesi kapsamında tazminat ödemeniz mümkün olabilir. Bu durumda, ileride “Beni işten çıkardılar” iddiasının da önünü kesmiş olursunuz.

Kısa çalışma ödeneği değil ücret desteği alabilirsiniz

Özel bir banka tarafından ücretsiz izne ayrıldım. “İzin süresi fesih yasaklarının sonuna kadar” diye belirtilmiştir. Bankanın faaliyeti devam etmekte olup, çalışma süresinde herhangi bir azalma veya kapanma söz konusu değildir. Ben bu durumda kısa çalışma ödeneğinden bir tutar veya herhangi bir ödeme alabilir miyim? Sinan Akca

Kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma uygulanan işyerlerinde, kısa çalışma döneminde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için İŞKUR'a bildirilen ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarını sağlayan çalışanlara yapılan bir ödeme.

Verdiğiniz bilgiden çalıştığınız bankada kısa çalışma uygulaması yapılmadığı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi kapsamında ücretsiz izne çıkarıldığınız anlaşılıyor. Bu durumda kısa çalışma ödeneği alamazsınız. Ancak günlük 38.94 TL nakdi ücret desteği alabilirsiniz. Nakdi ücret desteği, işveren tarafından yapılacak başvuru üzerine İŞKUR tarafından ödeniyor.

Kısa çalışma halinde kıdem süresi hesabı

Düzenli olarak köşenizi takip ediyorum. 22 Mart'tan itibaren ücretsiz izne çıkarıldım ve hâlâ devam etmekte, KÇÖ (4.380 TL) alıyorum. İşten çıkarma yasağının kalkması ile işten çıkarılacağımı düşünüyorum. 1 Ekim 2018'de bu işyerinde çalışmaya başladım. Kıdem tazminatım işten çıkarılma tarihime kadar mı yoksa 22 Mart 2020'ye kadar mı hesaplanacak? İpek Ak

Kısa çalışma ile ücretsiz izin birbirinden farklı uygulamalar. Kısa çalışma ödeneği aldığınıza göre, ücretsiz izne çıkarılmamış, kısa çalışma yapıyor olmalısınız. İşten çıkarma yasağı sona erdikten sonra işten çıkarılmanız durumunda, kıdem tazminatınızın hesabında esas alınacak kıdem (çalışma) süresi olarak, kısa çalışmaya başladığınız 22 Mart 2020 tarihi değil, işten çıkarılacağınız tarihe kadar geçecek süre dikkate alınır.