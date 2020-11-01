Ücretsiz izinde sağlık yardımı devam eder mi?

İşveren tarafından ücretsiz izin kullandırılan dönemde sigorta primleri yatar mı? Engelli MS hastasıyım. Kontrollerim ve MR çekimim olacak. Sigortam yatmazsa kontrollerimi yaptırabilir miyim? Bir de müdürüm tazminat hakkında bir husus söyledi. İşyerinde hastalandığım için, bütün haklarımla birlikte çıkmak istediğimi belirtirsem kıdem tazminatımı alabiliyormuşum. Bu konu ne kadar doğrudur? Yağmur Aras

4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi kapsamında ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi ücret desteği veriliyor. Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510 sayılı Kanun'un 60/g maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılıyor ve genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Buna göre, ücretsiz izin kullandırıldığı dönemde genel sağlık sigortalılığınız devam edeceğinden, sağlık hizmeti almaya devam edersiniz.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinin I/a bendine göre, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçi iş sözleşmesini haklı nedenle bildirimsiz olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak iş sözleşmesinin sağlık sebebiyle işçi tarafından feshedilebilmesi için sağlık kurulu (en azından uzman doktor) raporuyla bu işte çalışmasının sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olduğunu belgelemesi gerekiyor.

Sigorta başlangıcı memura emeklilikte avantaj sağlar mı?

1975 doğumluyum. 30 Eylül 1999 tarihinde devlet memuru olarak göreve başladım. Askerliğimi devlet memuru olarak çalışırken 2001 yılında yaptım. 1994 yılında bir şirkette sigortalı çalıştım. 30 günlük prim ödemem var. Henüz devlet memurluğunda geçen hizmet süresine ekletmedim. Eklettiğim zaman sigorta başlangıç tarihim 8 Eylül 1999 tarihinin öncesine gelmektedir. Bu durumun bana sağlayacağı fayda var mıdır? Cihan Tekbaş

Emekli Sandığı'ndan emeklilik şartlarının belirlenmesinde ve emekliliğe hak kazanılmasında sigortalılık süresi değil, fiili hizmet süresi/prim günü dikkate alınıyor.

1994 yılındaki sigortalı çalışmanıza göre sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olsa da Emekli Sandığı statüsünden emeklilik şartlarınız, 23 Mayıs 2002 tarihinde mevcut olan hizmet süresi/prim gün sayısına göre belirlenir.

30 günlük SSK prim gününüzle birlikte, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla hizmet süreniz 3 tam yıldan az olduğundan, emeklilik yaşınız değişmez. Emeklilik için 25 yıl fiili hizmet süresi ve 60 yaş şartlarına tabi olursunuz.

En fazla kaç aylık bağlanır?

Ben 4/a statüsünden emekliyim. Eşimin babası 2000 yılında vefat etti, Emekli Sandığı emeklisiydi. Annesi de şu anda 4/a statüsünden emekli ve ayrıca Emekli Sandığı'ndan dul aylığı alıyor. Eşim eksik primlerini tamamlayıp 4/a veya 4/b statüsünden emekli olursa, annesinin ve benim vefatım durumunda, kendisine en fazla kaç aylık bağlanır? Baybars Atakan

Eşiniz 4/a veya 4/b statüsünden emekli olduğunda kendi emekli aylığı ile birlikte vefatınız halinde sizden dul aylığı, Emekli Sandığı emeklisi olan babasından yetim aylığı alabilir. Babasından aylık bağlanması için annesinin vefat etmesi gerekmez. Sizin vefatınız üzerine, annesi sağ olsa da babasından aylığa hak kazanır. SSK emeklisi olan annesinden aylık alamaz.