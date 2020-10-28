Adamlar parasıyla dövüyor

Atatürk'ü hafızalardan silmeye gayret etseniz de…

Cumhuriyet'in içini boşaltmaya çalışsanız da…

“Lozan hezimettir” deseniz de…

Tam bağımsızlık için verilen büyük mücadeleyi görmezden gelseniz de…

Gerçekler var olmayı sürdürür…

Gerçeği karartabilirsiniz ama asla söndüremezsiniz. Gerçeğin dostu, zamandır çünkü…

İşte… Bugün diyorsunuz ki; “Fransız mallarını boykot edin!”

Peki, edelim.

Edelim de… Sizin gerçekler ile yüzleşme vaktiniz artık gelmedi mi? Dolar sekiz lirayı aştı; Euro on liraya yaklaştı. Halk zaten ithal ürünleri alamıyor, ne boykotundan bahsediyorsunuz?

Hep yazıyorum: Geçmişi, yalanlar-hayaller üzerinden inşa ederseniz; yanılgılarla baş edemez geleceği kurtaramazsınız.

Atatürk'ün büyük farkı buydu: Hep gerçekçi idi. Keşfetmek, kurmak/inşa etmek için, maceracı değil gerçekçi olmak şart…

Gücünüzün farkında olacaksınız. Fransa'nın bugün şımarıklığının altında yatan Türkiye'nin ekonomik gücünün zayıf olmasıdır. Osmanlı da böyleydi; hep boyun eğdi bu nedenle…

Atatürk, asıl mücadelenin kapitülasyonlara karşı verilmesi gerektiğini anladı. Ve Lozan Konferansı'nın ana konusu kapitülasyonlar oldu.

Özetleyeyim ki; döviz artışı, ithal ürünlerin yerli sanayiyi-tarımı nasıl bitirdiğini ve Fransa'nın arsızlığını anlayınız…

PARAMPARÇA ETTİ

Kapitülasyon/ “imtiyazat-ı atika”, bir devletin başka devletlere ve vatandaşlarına tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklara denir…

Yıl, 1535. Kanuni Sultan Süleyman -Alman İmparatoru Şarlken baskısından kurtarmak için- Fransızlara ticaret imtiyazı verdi. Tek taraflı olarak verilen bu ayrıcalıklar süresi her bittiğinde uzatıldı.

Yıl, 1740. Rusya ve Avusturya ile imzalanan Belgrad Anlaşmalarında arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rol üstlenen Fransa'ya verilen ticari, idari ve hukuki ayrıcalıklar genişletildi. Örneğin, Fransız elçilik ve konsolosluklarında çalışan Osmanlı -azınlık- tebaasına da bazı muafiyetler (vergi, mahkeme vb.) tanındı. Yabancı postaneler açıldı. Vs.

Fransa ile 1743'te 55 maddelik ve 1770'te 84 maddelik antlaşmalar yapılarak, kapitülasyonlar kalıcı şekle getirilerek güçlendirildi. Öyle ki…

Fransa zamanla aldığı vergi, yargı vb. imtiyazları iş yaptıkları Osmanlı -azınlık- tacirlerine kadar genişletti. Durum öyle hâl aldı ki, Osmanlı tebaası, elçiliklerden berat/belge alarak başka ülkenin vatandaşı olduğunu ileri sürüp tüm ayrıcalıklardan yararlandı. Bu yola başvurup muafiyet kazanan, himaye gören sayısı milyonları buldu…

Osmanlı'nın neredeyse tüm ticaret hayatı ve kamu hizmetlerinin bir bölümü yabancıların eline geçti.

Kapitülasyonlar, Osmanlı iktisadi ve toplumsal yapısını paramparça etti.

Ülke, -tüm kâr ve gelirlerini yabancılara kaptıran- eli kolu bağlı yarı sömürge durumuna getirildi…

Bu gerçeğe gözü kapalı olanlar hâlâ “Osmanlı ihtişamından” bahseder!

CÜZDAN BOŞ KABADAYILIK HOŞ

Atatürk, emperyalizmin salt silahla gerçekleşmediğini anladı; sömürünün/ kapitülasyonların yıkıcı gerçeğini kavradı.

Tarih: 1 Mart 1922. Meclis açılışında dedi ki:

-”Türkiye için hayat-i iktisadiyesini boğmakta olan kapitülasyonlar mevcut olmayacaktır.”

O yıl… Fransa'nın önde gelen gazetesi Le Petit Parisien'den Amerikan Chicago Tribune gazetesine kadar benzer cümleyi kurdu:

-“Adli, mali, askeri kapitülasyonları tanımıyoruz.”

Bu sebeple…

Lozan Konferansı'nın ağırlıklı konusu kapitülasyonlar oldu. Türk heyeti görüşmelerin çetin geçeceğini biliyordu. Ki öyle oldu:

Özellikle Fransa -400 yıldan beri alıştığı mali ayrıcalıktan- geri adım atmak istemedi. Bırakın Avrupa devletlerini Japonya'yı bile yanına alarak Türkiye'ye tehditler savurdu.

Türk heyeti başkanı İsmet İnönü diretti:

-”Kapitülasyonlar bir milletin bağımsızlığı ile bağdaşmaz.”

Batılılar, -ekonomik çevrelerinden de gelen baskılarla- kapitülasyonlardan vazgeçmek istemediği için Lozan görüşmeleri yarıda kesildi.

Türk basını hep sempati duyduğu Fransa'ya karşı etkili mücadele başlattı.

Ve: İkinci kez toplanan Lozan Konferansı'nda Osmanlı çöküşünü sağlayan kapitülasyonlar toptan kaldırıldı. Türkiye ekonomik bağımsızlığını kazandı.

Yıllar sonra kapitülasyonlar, “gümrük birliği” gibi nice mali anlaşmalarla Türkiye'nin başına tekrar bela edildi…

Lozan'a “hezimet” diyen iktidarın, bugün Fransa küstahlığına neden maruz kaldığını anlaması zor. Hâlâ meseleyi din farklılığında arıyor!

Oysa Lozan gerçeği şudur:

Bağımsızlığın tam sağlanabilmesi ancak mali bağımsızlık ile mümkündür.

Bugün… Adamlar bizi parasıyla dövüyor. Euro on lira olmuş biz hâlâ kabadayılık yapıyoruz!

Gerçek şu:

Ülkeyi gırtlağından kapitülasyonlara bağladınız…

Lafla peynir gemisi yürümez maalesef.