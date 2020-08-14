Anayasa dışında…

Hukuk dışında…

Devlet yetkisinin kullanılmasına “derin devlet” deniyor!

Böyle “derin yapının” mevcut olduğu ülkede yasalardan ve itibariyle toplumsal düzenden bahsedemezsiniz. Çünkü -Erdoğan'ın tabiriyle- bu “çete mensupları” kendilerini kanunların üstünde görür!

Bu köşede on gün önce “kâbus bitsin artık” başlıklı yazı kaleme aldım. Dedim ki:

-“ Bugün ya da yarın müjdeli haberi alacağımızı tahmin ediyorum. İktidarın bu ayıptan ülkemizi kurtaracağını umut ediyorum. Konu şu:

Adına ‘sosyal medya yasası' denilen, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun on yeni maddeyle düzenlenerek TBMM'den geçti……

Yeni yasada, ‘erişimin engellenmesi' kısıtlaması kaldırıldı; ve yerine ‘içeriğin çıkarılması' ibaresi getirildi. Yani……

-Anayasa Mahkemesi'nin defâatle belirttiği gibi- sosyal medya sitesini toptan kapatmak neredeyse imkânsızlaştırıldı. Suç oluşturan içeriğin çıkarılması mümkün olduğunda artık tüm siteye erişimin engellenmesi kararı verilemeyecek…”

Aradan on gün geçti.

Odatv hâlâ kapalı. Peki, neden?

KİMSEYİ DİNLEMİYORLAR

TBMM yasa çıkardı.

Cumhurbaşkanı imzaladı.

Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Evet, “İçeriği çıkarılması durumunda tüm siteye girişin engellenmesi kararı verilmeyecek.”

Yeni yasaya göre, Odatv'nin kapatılması önündeki engel kalktı; Odatv'de yer alan MİT şehidi haberi altı ay önce siteden çıkarıldı.

Odatv hâlâ neden açılmıyor?

Ne zulüm, ne merhamet yalnızca adalet istiyoruz…

Ama… “Birileri” Odatv'nin açılmasını istemiyor, ısrarla geciktiriyor.

Niye?

Kim bu yasa tanımazlar?

Kendilerini nasıl kanun üstünde görüyorlar?

Güçlerini “kimden”- “kimlerden” alıyorlar?

Bu hukuk dışılığın-keyfi kararın hesabını hiçbir zaman vermeyeceklerini mi düşünüyorlar?

Sadece TBMM'nin çıkardığı yasa yok! Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi kararları var:

-“Sitenin kapatılması hak ihlalidir…”



-“Sitenin kapatılması ifade özgürlüğüne engeldir…”

Yüce Mahkeme daha ne desin?

Keza: Sendika.org, BirGün, Wikipedia gibi sitelerin açılmasıyla ilgili içtihatları var. Fakat o “görünmeyen güç” bu kararları umursamıyor, hiçe sayıyor. Anayasa'yı kâle almıyor:

– “Anayasa Mahkemesi kararları kesindir…” (Madde 153/1)

– “Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişilikleri bağlar…” (Madde 153/6)

“Derin devlet” demeyeyim de ne diyeyim? Her şey açık…

Günde bir milyon tekil girişin olduğu, sadece Türkiye'nin- Avrupa'nın değil dünyanın önde gelen haber sitelerinden Odatv inatla kapalı tutuluyor.

Gücünü oturduğu koltuktan alarak yasa dışı sansür kararını sürdüren bu kişiler kim?

SADECE SEYREDİYORLAR

Şunu biliyoruz:

Anayasa Mahkemesi, Odatv'nin kapatılmasından rahatsız.

Şuradan biliyoruz:

-Odatv'nin 3 Nisan 2020 tarihli bireysel başvurusunu öncelikli olarak incelemeye karar verdi. İçtüzüğü'nün 71. maddesi gereği Adalet Bakanlığı'ndan görüş talep etti.

Şunu biliyoruz:

Adalet Bakanlığı, Odatv'nin kapatılmasından rahatsız.

Şuradan biliyoruz: Anayasa Mahkemesi'nin istediği görüşü hiç bekletmeden hemen gönderdi. Benzer durumda yanıtı epey gecikmeli gönderilmişti.

Ki:

Anayasa Mahkemesi ve Adalet Bakanlığı'nın bu ivedi çalışması TBMM tarafından çıkarılan yasadan önceydi. Şimdi “top” yargıda… Ancak yargı bekliyor! Neyi, niye? Yasa son derece açık değil mi?

Hâkimlere-savcılara-avukatlara soruyoruz; hepsi şaşkınlık içinde…

İnternet hukukunu bilen Prof. Dr. Yaman Akdeniz gibi uzmanlar makaleler yazıyor, ama “görünmeyen güç” bunları önemsemiyor…

Bu güce “derin devlet” demeyeyim de ne diyeyim?

“Legal realizm/ hukuki gerçeklik” diye kavram var. Siyasetin yargısal karar almada oynadığı rolü açığa çıkardı:

Yasalar, bağlamından ve içeriğinden ayrı değerlendirilemez.

Ama Odatv'ye yapılan bu…

Bu hâl yargıya olan güveni yok ediyor. Bir kişiye/kuruma yapılan haksızlığın, tüm topluma yapıldığı gerçeğini yargı mensupları nasıl bilmez. Niye kimse sesini çıkarmıyor? Adalet toplumun “nefes borusu” değil mi?

Bir toplumda en büyük güveni; her şeyin eninde sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlamaz mı? Nerede bu mahkeme/ mahkemeler?

Sinoplu Diyojen misali elimizde fener adalet arıyoruz.

Kimse yok mu orada?

Bu hukuksuzluk sadece Odatv'nin mi sorunu?

Siyasal iktidar bu hukuksuzluğu niçin seyrediyor?