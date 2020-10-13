Zalimin çarkı

Yapılan bir araştırma sonucuna göre; İngilizlerin dörtte biri, Churchill, Gandi ve Charles Dickens'ın hayal ürünü olduğuna inandığını ortaya çıkardı…

Sherlock Holmes, Robin Hood ve Beatles'ın şarkısı olan Eleanor Rigby'i ise gerçekten yaşamış kişiler sanıyordu…

İtalya'da röportaj yapılan bazı gençler, Kızıl Tugaylar örgütünün kaçırıp öldürdüğü Başbakan Aldo Moro'nun, Kızıl Tugayların başı olduğunu söyledi!

En komiği; adı “L'Eredita” (Miras) olan tv programında yaşananlar oldu. Örneğin…

Dört yarışmacıya, “Hitler hangi yıl başbakan oldu” sorusu yöneltildi. Şıklar şöyleydi: 1933,1948, 1964, 1979.

Hitler'in İkinci Dünya Savaşı sonunda öldüğünü bilirsiniz herhalde değil mi? Yani şıkları eleyebilirsiniz. Hayır, yarışmacılardan; Matteo, 1964, Ilarıa 1948, Tiziana 1979 yanıtı verdi! Son yarışmacı ise tereddüt etmesine rağmen 1933 diyerek bildi!

Bizden de örnekler vereyim mi? Yok, gerek yok. (“Birinci Murat hangi savaşta öldü” sorusuna öğrenci ne yanıt verdi; “katıldığı son savaşta!” Neyse, konu ciddi…)

Bu girişi şu sebeple yazdım:

Sosyal medyada kendi bilincinde olmayan cahiller var. Bu bilgi sahibi olmayanlar -maşallah- hepimize had bildiriyor! Özdemir Asaf'ın dizesiyle yazarsam: “Kendi bahçesinde dal olamayanın biri/girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor.”

Asıl konuya geleyim:

Ateş terörizmi

Hatay yangınını kim/kimler çıkardı?

Sosyal medyada herkes konuşlandığı politik mevziye göre -bilip bilmeden- atıp tutuyor! Birileri PKK terörünün üstüne kapatmak için suçu başkalarına yıkmak istiyor; yok maden araması yapılacakmış, yok otel ya da villalar yapılacakmış!

“Çevre terörizmi”/ “eko-terörizm”/ “ateş terörizmi” kavramları hakkında tek cümle bilgisi yok bunların!

Ateş terörizmi “bir hükümeti, sivil nüfusu veya herhangi bir kesimi korkutmak/zorlamak ve siyasi veya sosyal amaçları tesis etmek amacıyla saldırıların yapılması” olarak tanımlanıyor.

PKK, 1990'lardan itibaren yangın sabotajlarını stratejisinin parçası olarak uygulamaya başladı. Neden 1990'lar?

İngiltere'de 1992'de kurulan Dünya Kurtuluş Cephesi -Earth Liberation Front, ELF– bu eylemleri ilk başlatan oldu. 1994'te Avrupa'ya ve sonra dünyaya yayıldı.

Meksika'da tren rayını bombaladılar. Arjantin'de araç kundakladılar. ABD/Colorado'da kayak pisti yaktılar…

Bu örgütün eylemleri doğal kaynakların korunması amacıyla, çevreye zarar veren yollar, yapılaşmalar ya da inşaat yapımında kullanılan iş makinelerine yönelikti. Ki bu amaçla ELF'ye sempati duyan bile oldu. Oscar adayı film yapımcısı Marshall Curry, ELF üzerine belgesel yaptı: Bir Ağaç Düşerse: Dünya Kurtuluş Cephesi Hikâyesi…

Fakat:

Tek ağacı korumayı hedefleyen bu örgütün düşük teknoloji ve maliyet gerektiren eylemlerini, PKK, binlerce hektar orman alanını yakmakta “örnek” aldı!

Kimi solcular

PKK, 26 yıldır yerel ve ulusal ekonomiyi hedef alma gibi nedenlerle orman yakıyor. Hatırlayınız:

İlk eylemleri 1994'te turistik tesislerin bulunduğu bölgelerde yaptı.

1995'in ilk yarısında 950 hektar ormanlık alanı yakan PKK'lılar yakalandı; eylemi Yunanistan'daki kampta öğrendiklerini ve bu ülkeden giriş yaptıklarını itiraf ettiler.

Hangisini yazayım; 1997'de bir gecede Antalya'da 650 hektar ormanlık alanı yaktılar. 2006'da Bodrum'da 700, Kaş'ta 500, Nazilli'de 40, Kuşadası'nda 300, Selçuk'ta 350, Adana'da da 100 hektar olmak üzere toplam 2 bin hektarlık ormanlık alanı/ dört milyon ağacı yakarak yok ettiler.

Sadece Batı'da değil. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2013'te 519 hektar, 2014'te 523,6 hektar, 2015'te ise 715,6 hektarlık alan yaktılar. Uzatmayayım:

Geçen yıl Aydın, Kütahya, Mersin, İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Muğla gibi illerde çok sayıda orman alanı yok edildi. Yangınları PKK'ya bağlı “Halkların Birleşik İntikam Milisleri” (HBİM) üstlendi. Bildirileri PKK'nın haber ajansı ANF'de yayınlandı…

Hatay'da da 2 bin 500 hektar alanın yakılmasını da PKK'ya bağlı “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” üstlendi…

O halde…

Hâlâ sosyal medyada üstü örtülü “PKK yapmamıştır” demenin anlamı var mı? Artık kimi solcular romantizmden kurtulup PKK'nın terör örgütü olduğu gerçeğiyle yüzleşmelidir. Abuk sabuk tweet atmayı sürdürmekten vazgeçmelidir.

Bilmelidir ki:

Zalimlerin çarkı, cahil kafasıyla döner.

Churchill, Gandi, Charles Dickens'ın hayal ürünü olduğuna inanmaktan farkı yok bunun…