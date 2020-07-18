2020 şampiyonu CEMAL CAN

Sevgili okuyucularım, bu yıl dünya ve ülkemizde yaşadığımız pandemi nedeniyle, ekranlarda maliyeti az olan dizi ve programlar yeni sezonda ön plana çıkacak. Reklam veren şirketler pandemiden çıktıkları için reklam harcamalarını da gözden geçirecekleri bir yıl olma sebebiyle, maliyetli diziler gider tablolarında bu yıl farklı bir planlama çizeceklerini duyuyoruz. Spor ekranında ise transferlerde artık daha dikkatli bir şekilde yapılıyor. Özellikle pahalı futbolcular yerine genç gurbetçiler tercih ediliyor. Almanya'da futbolcu menajerliği işi ile uğraşan Türk iş adamı Seyfullah Bey dünya futbol piyasasının son zamanlarda gözünü Almanya'da yaşayan gurbetçi futbolcu gençlere çevirdiğini belirtiyor. Tamda bu bağlamda hemen size çok Almanya'da başarılı bir Türk gencinden bahsetmek istiyorum. Ensar Arslan Almanya'da son günlerde Türk futbolunun parlayan yıldızı Darmstadt U-19'da 27 gol atarak bu sezonun gol kralı olan Ensar Arslan'ı, hocası son maçlarda A takımda görev vererek ödüllendirdi. 2001 doğumlu oyuncu hem oyun tarzı hem de oyun zekası sebebiyle yeni Özil olarak adlandırılıyor. Oynadığı ligde yaşadığı gol krallığı sebebiyle Avrupa'da ve Türkiye'de bir çok takım tarafından takibe alındı. Uzun yıllar Türk Milli Takımı'na da hizmet edecek kapasitede olan oyuncunun en büyük hedefi dört büyüklerden birinde oynamak. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor pandemi döneminde büyük bir reytingle izlendi. 2020'in şampiyonu ise Galata Port'ta yapılan finalle Cemal Can oldu. Birçok ünlü ismin katıldığı yarışmada, şampiyonluğu Cemal Can'ın alması hayranlarına büyük sevinç yaşattı. Sevgi ile kalın.…