Sağlıklı mutlu yıllara Hülya Avşar

Sevgili okuyucularım, bugün 10 Ekim. Ülkemizin en başarılı ve istikrarlı oyuncusu Hülya Avşar'ın doğum günü… Hülya ülkemizin gerçek rol modeli ve starıdır. 1983'ten bu yana Türkiye güzelliğinden tutunda çevirdiği sayısız dizi film ve ödüllü filmlerine kadar zirvenin hep en tepesinde olmuştur. Başarı ödüllerinin vazgeçilmez ismi Avşar kızının, söylediği her sözün olay olması da asla tesadüf olmamakla beraber, 40 yıla yakındır hayranların duyduğu sempatiden sevgiden ibarettir. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi! Hülya Avşar'dan bahsediyoruz! Ülkemizin 7'den 70'e herkesin tanıdığı ve sevdiği Hülya'dan bahsediyoruz. Yaptığı TV programları ile gündemden hiç düşmeyen, yaptığı sporla kadınların gerçek rol modeli olan, yüzdüğü havuzundan attığı kulaca kadar 2 milyon insan tarafından sosyal medyada takip edilen, özgüveni ile insanlara enerji veren Avşar, ne dillerden düştü ne de gözlerden uzaklaştı. Kendisiyle Binnur Şerbetçioğlu'nun yazdığı “Bugün Benim Doğum Günüm” adlı tek kişilik oyunda ölen eşi olarak aynı sahnede tam 20 yıl önce rol aldım. 1 yıl boyunca sürekli oynadık. Her oyunda, en az 50 veya 100 sandalye ilave edilir ve kapalı gişe oynardı. Tiyatronun önde gelen büyük ustaları, Hülya'nın kulisinin önünde tebrik için beklerlerdi. Tüm bunlara gözlerimle şahit oldum. İş disiplini ve çalışkanlığı ile çok önemli bir örnek bunca yıl oldu Hülya Avşar. Çıkardığı albümler, okuduğu parçalar dillerde dolanmanın dışında attığı her adımı ülkemizin basını sürekli takip etti. 11 yıl önce vefat eden anne Emral Avşar çok yakınım canım ablamdı. Kendisi çok akıllı ve merhametli iyi kalpli bir insandı. Hülya'nın iyi yetişmesinde en büyük etken kuşkusuz Emral Avşar'ın hümanist duygularıydı. Beni çok severdi, çok güzel nasihatler verirdi. Nurlar içinde uyusun merhumenin mekanı cennet olsun. Hülya Avşar o kadar büyük kitlelere mal olmuş bir oyuncu, sanatçı, yazar, dergi sahibi, TV programcısı ki dünyada bile maşallah çok iyi tanınıyor. Dile kolay 1983'te Türkiye güzelliği başlayan ve bitmez tükenmez bir enerjiyle hayatına bu kadar başarı sığdıran bir yıldızdan bahsediyoruz. Hayatını adadığı biricik kızı Zehra'ya ömür boyu sağlık ve mutluluk dilerken, ülkemizin en önemli starı Hülya Avşar'ın tekrardan doğum gününü kutluyor, ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum. Her daim ekranlarımızın neşesi olduğunu da belirtmek istiyorum. Sevgi ile kalın…