Doğalgaz faturaları doğal değil mi?

Dün açıklandı…

Üçüncü köprünün yandaş müteahhidine, sırf geçen yıl köprüden geçmeyen otomobiller için 3 milyar 50 milyon lira ödenecek.

★

Asrın liderimiz “milletin cebinden tek kuruş bile çıkmadan yaptık” diyordu, sırf geçen yıl için 3 milyar 50 milyon liracık ödüyoruz.

★

Dünyada 193 ülke var.

Geçmediği köprüye para ödeyen bizden başka millet yok.

★

50 milyon dolar bulamadık diye tank fabrikamızı Katar'a verdiler, üçüncü köprünün müteahhidine sırf bir yıl için 500 milyon dolar ödüyorlar.

“Milletin cebinden tek kuruş çıkmadan yaptık” dediler, Osman Gazi Köprüsü yaptılar, müteahhide her yıl 14.5 milyon araç geçecek garantisi verdiler, anca 4.5 milyon araç geçiyor, her yıl geçmeyen 10 milyon aracın parasını ödüyorlar. Geçmeyen araçlar için ödenen parayı biriktirsen, her yıl bir tane daha Osman Gazi Köprüsü yapabiliyorsun.

“Milletin cebinden tek kuruş çıkmadan yaptık” dediler, Avrasya Tüneli yaptılar, 25 milyon araç geçecek garantisi verdiler, 15 milyon geçiyor, müteahhide her yıl geçmeyen 10 milyon aracın parasını ödüyorlar. 25 yıl daha bu şekilde hampadan ödemeye devam edecekler.

“Milletin cebinden tek kuruş çıkmadan yaptık” dediler, üçüncü havalimanını yaptılar, Atatürk Havalimanı'nı kapattılar, Atatürk Havalimanı'nı işleten müteahhide 2.5 milyar lira tazminat ödüyorlar.

“Milletin cebinden tek kuruş çıkmadan yaptık” dediler, Kütahya'ya havalimanı yaptılar, Kütahya'nın nüfusu 200 bin kişi, müteahhide her yıl 1 milyon kişi uçacak garantisi verdiler, sadece 40 bin kişi uçuyor, müteahhide her yıl uçmayan 960 bin kişinin parasını ödüyorlar.

“Milletin cebinden tek kuruş çıkmadan yaptık” dediler, şehir hastaneleri yaptılar, yüzde 70 doluluk garantisi verdiler, Antalya'daki beş yıldızlı otellere bile yüzde 70 doluluk garantisi veremezsin, bunlar hastaneye garanti verdiler, sırf geçen yıl hastalanıp hastaneye yatmayan garanti hastalar için 3 milyar 700 milyon lira ödediler.

“Milletin cebinden tek kuruş çıkmıyor” diyen sayın hükümetimiz… Geçmediğimiz köprü, girmediğimiz tünel, uçmadığımız havalimanı, yatmadığımız hastane için, sırf bu yıl 19 milyar lira ödeyecek.

Ve, asrın liderimiz Kanal İstanbul için ne diyor?

“Devletin kasasından, milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak” diyor!

★

Hal böyleyken…

Sayın ahalimiz ağlıyor.

Neymiş efendim, kış bastırınca doğalgaz faturaları inanılmaz yüksek gelmeye başlamış da, vay efendim, kombiyi kapatıyorlarmış ama gene de acayip fatura geliyormuş, evde paltoyla oturuyorlarmış filan.

★

E olmadı ki şimdi böyle.

Geçmediğimiz köprüyü, girmediğimiz tüneli, uçmadığımız havalimanını alkışlıyordunuz, dünya bizi kıskanıyor diyordunuz…

Yakmadığınız doğalgazın parasını ödemeniz doğal değil mi?

★

Ağlamayın kardeşim.

Isınmadığınız doğalgaz…

Aydınlanmadığınız elektrik…

Yıkanmadığınız su…

Cebinizden tek kuruş çıkmamış gibi yapın!

Hayrettin Karaca…

Hep aynı kazağı giyiyordu.

“Param var ama hakkım yok, gereksiz aldığımız her tüketim maddesinin doğaya bedeli var” diyordu.

Toprağı korumaya çalıştığı zannediliyordu…

Halbuki, yukarda versiyon örnekleriyle anlattığımız gibi, toplumdaki erozyonu önlemeye çalışıyordu.