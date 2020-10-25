Pandemi süreci

“Dut pekmezi yiyin.”

Bismillah

“Yaşlılara bedava kolonya dağıtacağız.”

İnşallah

“Dünya lideriyiz, sağlık sistemi çöken ABD'ye maske yardımı yaptık.”

Evelallah

“Virüsle mücadele için düşük faizli konut kredisi veriyoruz.”

Maşallah

“Şeffaf bilgi aktarıyoruz, bırakın ölüm sayısının artmasını, salgın başladığından beri Türkiye'de toplam ölüm sayısı bile azaldı.”

Eyvallah

“Virüse karşı yerli ve milli ilaç ürettik, yerli ve milli aşı da hazır.”

Alimallah

“Salgın kontrol altına alındı.”

Ya Allah!

“Normalleştik, alışveriş merkezlerine gidin, restorana gidin, camiye gidin, uçağa binin, tatile gidin, mitinge gelin çay dağıtıyoruz.”

Allah Allah Allah…

“Biz bize yeteriz, hükümete bağış yapın, iban numarasına para yatırın.”

Allah Allah?

“Belediye otobüsünde ayakta durmayın.”

Maazallah

“Kafelerde müzik dinlemeyin.”

Hafazanallah

“Her vaka hasta değildir.”

Fesüphanallah

“Ulusal çıkarları korumak için pozitif çıkanları açıklamıyoruz.”

Hasbünallah ve nimel vekil

“Açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü görüyoruz.”

İllallah

“Bütün ülkeler stokladı, biz sipariş etmekte geciktik, grip aşısı yok.”

Hay Allah!

“Salgın zirve yaptı, riskli bir yükselişle karşı karşıyayız, son birkaç günde riskin boyutunu aşmış durumdayız.”

Allah rahmet eylesin.

Amin.