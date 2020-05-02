Zavallı ABD.

TL'den YTL'ye geçildi, piyasada çok olumlu karşılandı.

Asrın liderimiz “paramıza itibar kazandıracağımıza dair söz vermiştik, hamdolsun, alınterimizin semeresi ortaya çıktı” dedi.

İstanbul caddeleri “dünya lideri” pankartlarıyla donatıldı.

Dolar 1.3 liraya geriledi.

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YTL'den gene TL'ye geçildi, piyasada çok olumlu karşılandı.

Asrın liderimiz “yıllar yılı paramızın değer kaybetmesinden şikayetçiydik, şimdi hamdolsun paramızın değer kazanmasından iftihar ediyorum” dedi.

Asrın liderimize “the world leader” yazılı forma hediye edildi.

Dolar 1.4 liraya geriledi.

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Liradan altı sıfır atıldı, piyasada çok olumlu karşılandı.

Asrın liderimiz “paramızın değeri neredeeen nereye geldi, eskiden tuvalete bir milyon liraya gidiliyordu be, şimdi artık bir liraya gidiliyor, biz işte buyuz” dedi.

Asrın liderimize yayık hediye edildi, yayığın üzerinde “dünya lideri Erdoğan, milli içkimiz ayran” yazıyordu.

Dolar 1.5 liraya geriledi.

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Jöleli'nin “bir dolar bir lira olacak” demesi, piyasada çok olumlu karşılandı.

Dolar 1.6 liraya geriledi.

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TL'nin simgesi tanıtıldı, piyasada çok olumlu karşılandı.

Asrın liderimiz “paramızın artık tıpkı dolar gibi, euro gibi simgesi var, simgemizin çıpaya benzemesi, paramızın güvenli bir liman olduğunu vurguluyor, paramızın artık haysiyeti var, paramız bağımsızlığı, gururu ve onuru temsil ediyor, paramız şahlanıyor, küresel bir aktör olarak öne çıkıyor, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık cüzdanındaki parasıyla gurur duyuyor, iktidarımızın özetini paramızın itibarında görmek mümkündür” dedi.

Dolar 1.7 liraya geriledi.

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Merkez bankası başkanımız “TL'yi aslanlar gibi koruyacağız, dövizin belini kıracağız, dolar yıl sonunda 1.9 lira olacak” dedi, piyasada çok olumlu karşılandı.

Dolar 2.2 liraya geriledi.

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Ekonomi bakanımız “dolarla oynayanın elleri yanacak, ellerinde patlayacak, bu ülkenin aslanlar gibi lideri var” dedi, piyasada çok olumlu karşılandı.

Dolar 2.3 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz “bakın çok açık ve net söyleyeyim, dolara yatırım yapanlar yaya kalabilir” dedi.

Ramazan için Lübnan'dan ithal edilen en kaliteli hurmaya “Tayyip Erdoğan hurması” adı verildi.

Dolar 2.4 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz “sakın dolar alarak köşeyi dönerim gibi bir yaklaşım içine girmeyin, duvara çarparsınız” dedi.

Laboratuvarda üretilen salkım yapraklı orkide türüne “Dendrobium Tayyip Erdoğan” adı verildi.

Dolar 2.5 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz “hatırlarsınız bir ara dolar kurunu dillerine dolamışlardı, şimdi bakın gördünüz, kurlar dengeye oturdu” dedi.

Orman işletme müdürlüğü 500 yaşındaki anıt ağacın adını “Tayyip Erdoğan Ağacı” yaptı.

Dolar 2.7 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz “dolar kurlarının dengeye oturduğunu söylemiştik” dedi.

Çadırkentte dünyaya gelen Suriyeli üçüz bebeklere Recep-Tayyip-Erdoğan adları verildi.

Dolar 2.8 liraya geriledi.

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Başbakanımız Binali beydi, “dolardan bize ne, dolsa ne olur dolmasa ne olur, biz kasaya dolana bakalım” dedi.

Bu bilimsel açıklama piyasada çok olumlu karşılandı.

Dolar 2.9 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz “malum dolar fiyatı düştü, Rusya'yla alışverişlerimizde lira ve ruble kullanırsak, dolar daha da düşer” dedi.

Dolar 3.1 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz “biliyorsunuz dolar kuru kendini korudu, çok yükselecek diyenler, patlayacak diyenler, beklenen neticeyi alamadılar, böyle bir durum söz konusu olmadı” dedi.

Dolar 3.2 liraya geriledi.

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Ekonomi bakanımız “dövizdeki durumun geçici olduğunu hep beraber göreceğiz, aşırı değerli dolar ABD ekonomisi için iyi değil, bizim ekonomimiz iyi durumda” dedi.

Dolar 3.6 liraya geriledi.

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Varlık Fonu kuruldu, piyasada çok olumlu karşılandı.

Asrın liderimiz tane tane izah etti, “ne yapmış oldu varlık fonu, Türkiye ekonomisine güç katmış oldu, tutup eleştiriyorlar, o kadar cahiller ki anlamıyorlar, nitekim varlık fonunun ilanı yapılır yapılmaz dolarda düşüş başladı, ben inanıyorum ki 3.50'nin de altına düşecek” dedi.

Dolar 3.8 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz “IMF bizden beş milyar dolar borç istedi, arkadaşlara ‘verin' dedim, baktılar ki vereceğiz, almaktan vazgeçtiler” dedi.

Rize Üniversitesi'nin adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirildi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yeni bir sazan türü keşfetti, “Recepi” adını verdi.

Dolar 5 liraya geriledi.

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Rahip krizi çıktı, doların yuları koptu, asrın liderimiz “onların doları varsa, bizim Allahımız var” dedi.

Hazreti Muhammed'e saygı için okunan salavat'ı asrın liderimize uyarladılar, “Recep Tayyip Erdoğan salli ala Muhammed” diye okudular.

Yandaş medya “ABD'yi Türk Lirası korkusu sardı, Amerikan merkez bankası çöküyor” şeklinde haberler yaptı.

Dolar 6 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz “görüyorsunuz, döviz düşmeye başladı, hamdolsun Türkiye ekonomide şu anda ciddi bir sıçrama noktasında, gerek batı, gerek dışımızdaki dünya, Türkiye'yi ciddi manada kıskanıyor” dedi.

Asrın damadımız “bu yıl 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz” dedi.

Dolar 6.3 liraya geriledi.

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ABD'ye iki uçak dolusu maske ve dezenfektan gönderdik.

Piyasada çok olumlu karşılandı.

Asrın liderimiz, Trump'a mektup yazdı.

“Değerli dostum, Amerikan halkının ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri gönderiyoruz, bu gönderdiğimiz yardımlarla, sıkıntı içindeki Amerikan halkının sağlığına kavuşmasını diliyorum” dedi.

Dolar 7 liraya geriledi.

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Zavallı ABD.

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Bana sorarsanız, bu ramazanda fitrelerimizi Amerikalılara verelim.

Allah Nebraskalıların Floridalıların yardımcısı olsun yani.

Kurbanda da bufalo kesip, derilerini New Yorklulara bağışlayalım bari.