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EKPA(ekler pasta) tarifi

Ekler pastanın kısaltılmışı olan Ekpa gelmiş geçmiş en güzel icat olabilir. Bu aslında Polonya’dan devşirilen bir lezzet (karpatka) Polish bir arkadaşımdan direkt öğrendiğim banko tarifi aşağıdaki gibi sizlerle paylaşıyorum.

Ev Gurmesi
22:19 -
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EKPA(ekler pasta) tarifi

EKPA(ekler pasta) tarifi için: Malzemeler

Şu hamuru için;

  • 3,5 su bardağından su
  • 4,5 su bardağı un
  • 21 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı deniz tuzu
  • 10 adet  yumurta

Pastacı kreması için;

  • Yarım kg süt
  • 1 vanilya çubuğu yada toz vanilya
  • 5 adet yumurta sarısı
  • 1 su bardağından az şeker
  • Yarım su bardağı nişasta
  • Yarım su bardağı un
  • 6 yemek kaşığı krema
  • Mandalina-limon rendesi

Özel notlar

Keki aslında %100 ekler hamuru. Dolayısıyla dev bir ekler yapacaksınız aslında. Fırınınız müsaitse 2 ayrı parça olarak da pişirebilirsiniz ya pişirip ortasından keskin bir bıçak ile kesebilirsiniz.

EKPA(ekler pasta) tarifi için: Adımlar

Adım 1:
Şu hamurunu hazırlamak için bir tencereye su, tereyağı ve tuzu karıştıralım. Iyice toplandıktan sonr altını kapatıp soğuması için dinlendirelim. Soğuduktan sonra yumurtaları tek tek kırıp mikser ile karıştırıyoruz. Asla hepsini bir anda koymayalım. İyice hamurun yumurtayı çektiğinden emin olduktan sonra diğer yumurtayı ekleyelim. 180 derecede 20-25 dakika arasında rengini kontrol ederek çıkartabilirsiniz. Fırınlama süresinde sakın fırın kapağını açmayınız. Yanlışlıkla açarsanız bir anda söneceğini göreceksiniz maalesef.

Adım 2:
Ayrı bir tencerede çiğ krema haricindeki tüm pastacı kreması malzemelerini kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Piştikten sonra kremayı da ekleyip soğuması için dinlendiriyoruz.

Adım 3:
İkiye böldüğümüz ekler pastamızın arasına pastacı kremasından sürerek üzerini kapatıyoruz. Üzerine arzuya göre pudra şekeri serpebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…

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