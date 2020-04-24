Ekşili dolma tarifi için: Malzemeler

250 gram yağlı kıyma

1 su bardağı kırık pirinç

2 su bardağı rende soğan

1 yemek kaşığı salça

2 adet kapya biber

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

2 yemek kaşığı erik yada nar ekşisi

Tuz-karabiber

Özel notlar

Kıymanın içine tam kıyma hacmi kadar soğan yani yan yana koyunca kıyma miktarı=soğan miktarı olacak. İçine kapya biber, maydanoz, taze nane ve nar ekşisi. Burası önemli! nar ekşisinin iyi olması lazım. Varsa erik ekşisi de olur.

Ekşili dolma tarifi için: Tarif

Adım 1:

Köfte harcının içinde tüm malzemeleri olabilecek en küçük formda doğrayarak hepsini yoğuruyoruz.

Adım 2:

Yaprakları tuzdan arındırıp kıymalı harçtan sarmanı hafif tombul olacak miktarda ekleyip sarıyoruz. Tencerenin dibine de yapraklardan dizelim. En son 7-8 baş sarımsağı hiç doğramadan ve limon kabuklarını tencerenin içine serpiştirelim. Bir tık fazla ekşilik için nar yada erik ekşisini ekstra tencerenin üzerine ekleyebilirsiniz. Döküm tencerede kısık ateşte 45 dakika pişirmek yetecektir.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…