Portakallı kek tarifi

Her kek tarifinde olduğu gibi bu tarifte de yumurta ile şekeri iyice karıştırmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Eğer vakit varsa akı ile sarısını ayrı ayrı mikserleyerek karışımı hazırlarsak pandispanyamız daha iyi kabaracaktır.
Adım 1:
Yumurta şeker karışımın içine tüm malzemeleri ekleyerek karıştırdıktan sonra önceden ısınmış 180 derecelik fırında yarım saat fırınlıyoruz. Soğuduktan sonra ekmek bıçağı ile yavaşça kesiyoruz.
Adım 2:
Cevizi tereyağında kavurup içerisine sert cinsten kabuğu soyulmuş elmaları küp küp doğrayıp atıyoruz. 2-3 yemek kaşığı esmer şeker ve 1 yemek kaşığı tarçın ile tüm harcı pişiriyoruz. Elmalar suyunu verdiğinde kapatıyoruz. Üzerine ağza gelecek şekilde portakal kabuğu rendesi yapabilirsiniz
Adım 3:
Kısık ateşte kremanın içine krem peyniri ekleyip 2 yemek kaşığı pudra şekeri ile birlikte sürekli karıştırıyoruz.
Adım 4:
Kekimizi ortadan iki ayırıp her iki pandispanyaya kremadan sürüyoruz. Sonra tabana cevizli harcımızı ekleyip üzerini kapatıyoruz. En üzerine kalan kremayı ve kurutulmuş portakal parçalarını ekliyoruz.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…