Portakallı kek tarifi için: Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı esmer şekeri

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı tereyağı

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Alabildiğine un

6-8 parça kurutulmuş portakal

1 yemek kaşığı taze çekilmiş tarçın

2 portakal kabuğu rendesi

Çok az zencefil rendesi

Yarım paket krema

1 paket krem peynir ( labne değil)

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Özel notlar

Her kek tarifinde olduğu gibi bu tarifte de yumurta ile şekeri iyice karıştırmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Eğer vakit varsa akı ile sarısını ayrı ayrı mikserleyerek karışımı hazırlarsak pandispanyamız daha iyi kabaracaktır.

Portakallı kek tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Yumurta şeker karışımın içine tüm malzemeleri ekleyerek karıştırdıktan sonra önceden ısınmış 180 derecelik fırında yarım saat fırınlıyoruz. Soğuduktan sonra ekmek bıçağı ile yavaşça kesiyoruz.

Adım 2:

Cevizi tereyağında kavurup içerisine sert cinsten kabuğu soyulmuş elmaları küp küp doğrayıp atıyoruz. 2-3 yemek kaşığı esmer şeker ve 1 yemek kaşığı tarçın ile tüm harcı pişiriyoruz. Elmalar suyunu verdiğinde kapatıyoruz. Üzerine ağza gelecek şekilde portakal kabuğu rendesi yapabilirsiniz

Adım 3:

Kısık ateşte kremanın içine krem peyniri ekleyip 2 yemek kaşığı pudra şekeri ile birlikte sürekli karıştırıyoruz.

Adım 4:

Kekimizi ortadan iki ayırıp her iki pandispanyaya kremadan sürüyoruz. Sonra tabana cevizli harcımızı ekleyip üzerini kapatıyoruz. En üzerine kalan kremayı ve kurutulmuş portakal parçalarını ekliyoruz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…