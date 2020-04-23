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Portakallı kek tarifi

Pastamsı bir kek üstelik sunumu da çok şık. Tarçının sıcak lezzeti, ceviz taneleri ve kreması ile tatlı tutkunları için oldukça doyurucu bir alternatif.

Ev Gurmesi
21:41 -
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Portakallı kek tarifi

Portakallı kek tarifi için: Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı esmer şekeri
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı tereyağı
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • Alabildiğine un
  • 6-8 parça kurutulmuş portakal
  • 1 yemek kaşığı taze çekilmiş tarçın
  • 2 portakal kabuğu rendesi
  • Çok az zencefil rendesi
  • Yarım paket krema
  • 1 paket krem peynir ( labne değil)
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

Özel notlar

Her kek tarifinde olduğu gibi bu tarifte de yumurta ile şekeri iyice karıştırmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Eğer vakit varsa akı ile sarısını ayrı ayrı mikserleyerek karışımı hazırlarsak pandispanyamız daha iyi kabaracaktır.

Portakallı kek tarifi için: Adımlar

Adım 1:
Yumurta şeker karışımın içine tüm malzemeleri ekleyerek karıştırdıktan sonra önceden ısınmış 180 derecelik fırında yarım saat fırınlıyoruz. Soğuduktan sonra ekmek bıçağı ile yavaşça kesiyoruz.

Adım 2:
Cevizi tereyağında kavurup içerisine sert cinsten kabuğu soyulmuş elmaları küp küp doğrayıp atıyoruz. 2-3 yemek kaşığı esmer şeker ve 1 yemek kaşığı tarçın ile tüm harcı pişiriyoruz. Elmalar suyunu verdiğinde kapatıyoruz. Üzerine ağza gelecek şekilde portakal kabuğu rendesi yapabilirsiniz

Adım 3:
Kısık ateşte kremanın içine krem peyniri ekleyip 2 yemek kaşığı pudra şekeri ile birlikte sürekli karıştırıyoruz.

Adım 4:
Kekimizi ortadan iki ayırıp her iki pandispanyaya kremadan sürüyoruz. Sonra tabana cevizli harcımızı ekleyip üzerini kapatıyoruz. En üzerine kalan kremayı ve kurutulmuş portakal parçalarını ekliyoruz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

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