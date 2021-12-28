2021’de doğal afetlerin maliyeti 170 milyar dolara yükseldi

İngiliz yardım kuruluşu, bu yılki en pahalı 10 felaketin bedelinin 2020'ye göre 20 milyar dolar artarak 170 milyar dolara yükseldiğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Her yıl sel, yangın ve sıcak hava dalgaları gibi hava olaylarının maliyetini sigorta taleplerine göre hesaplayan Christian Aid, hasar maliyetindeki yüzde 13’lük artışın iklim değişikliğinin etkilerini yansıttığını ve en maliyetli doğa olayının Ida Kasırgası olduğunu söyledi.

Christian Aid, yükseliş eğiliminin insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini yansıttığını söyledi ve söz konusu 10 felaketin de en az 1.075 kişinin ölümüne ve 1,3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olduğunu sözlerine ekledi.

Yardım grubu, dünyanın en maliyetli 10 felaketinin 150 milyar dolarlık hasara neden olduğunu ve bu yıl yüzde 13 oranında artırdığını tespit etti.

IDA KASIRGASI İLK SIRADA

2021’deki en pahalı felaket, Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusunu vuran ve yaklaşık 65 milyar dolarlık hasara neden olan Ida Kasırgası oldu. Kasırga, ağustos ayının sonunda Louisiana’ya çarptıktan sonra kuzeye doğru ilerledi ve New York City ve çevresinde yoğun sele neden oldu.

Listenin ikinci sırasında ise Almanya ve Belçika’da temmuz ayında meydana gelen olağanüstü ve ölümcül sel yer aldı. Sel, 43 milyar dolarlık hasara neden oldu. Hemen ardından ise Teksas’ta elektrik şebekesini yok eden ve 23 milyar dolara mal olan kış fırtınası geliyor. Ardından da temmuz ayında Çin’in Henan eyaletinde tahminen 17,6 milyar dolara mal olan sel baskını listedeki yerini aldı.

Birkaç milyar dolara mal olan diğer felaketler arasında Kanada’daki sel, Fransa’daki üzüm bağlarına zarar veren ilkbahar geç donması ve mayıs ayında Hindistan ile Bangladeş’te gerçekleşen kasırga yer alıyor.

Rapor, değerlendirmenin altyapının daha iyi sigortalandığı zengin ülkelerdeki afetleri kapsadığını ve afetlerin yoksul ülkelerdeki mali zararının genellikle hesaplanamaz olduğunu kabul etti. Ve sel felaketinin yaklaşık 800 bin kişiyi etkilediği Güney Sudan örneğini verdi.

İlginizi Çekebilir Amazon'a bir suçlama daha: Kasırga sırasında çalışmazsa kovulacağını söylediler

İlginizi Çekebilir İklim Değişikliği Konferansı'na özel jetlerle gittiler çevrecileri öfkelendirdiler

İlginizi Çekebilir İklim değişikliği menülerden o yemeğin kalkmasına neden olabilir