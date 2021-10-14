ABD’de idam cezası tartışması: Biden yönetimi başvuruda bulundu

İdam cezası karşıtı görüşleriyle bilinen ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Adalet Bakanlığı, Boston Maratonu saldırısının failine verilen idam cezasının uygulanması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, tüm iddialar dinlendikten sonra 'idam cezası'nın yeniden gündeme alınabileceğinin sinyalini verdi.

Sozcu.com.tr

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Adalet Bakanlığı, 14 Haziran’da Yüksek Mahkemeye yaptığı 48 sayfalık başvuruda Boston Maratonu saldırısının faili Cohar Tsarnayev’e verilen idam cezasının uygulanmasını talep etmişti. Yüksek Mahkeme, suçlu bulunan Boston Maratonu bombacısı Dzhokhar Tsarnaev’in 2013 yılında üç kişinin ölümüne neden olan saldırıdaki rolü nedeniyle ölüm cezasını yeniden uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Yargıç Brett Kavanaugh ve Elena Kagan arasındaki 90 dakikadan uzun süren tartışmalarda, Tsarnaev’in ağabeyi Tamerlan’ın kanıtları uygunsuz bir şekilde yok ettiğine karar verdi. Mahkeme, tüm kanıtlar ortaya çıkarılırsa, idam cezasının yeniden yürütmeye koyulabileceğini açıkladı.

KARDEŞİ ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD’de, 15 Nisan 2013’te Boston Maratonu sırasındaki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 264 kişi yaralanmıştı. FBI’ın, saldırının Cohar ve Tamerlan Tsarnaev kardeşler tarafından yapıldığını ortaya çıkarmasının ardından aranan 26 yaşındaki Tamerlan Tsarnaev polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü.

Tsarnaev, ölüm cezasıyla karşı karşıya kalmış ancak karar temyiz mahkemesine taşınmıştı. Adalet Bakanlığı avukatı Eric Feigin, Biden yönetiminin jürinin ‘sağlam bir karara vardığına ve temyiz mahkemesinin bu kararı bozma kararının yanlış olduğuna inandığını söyledi.

20 Ocak 2021’de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden’ın sık sık “idam karşıtı” olduğunu dile getirmesine rağmen, Adalet Bakanlığının böyle bir adım atması dikkati çekti.

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