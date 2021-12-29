AFP: Türkiye’deki kriz, kitapları lükse dönüştürdü

Türk Lirası’ndaki oynaklık ve artan pahalılık, ithal kağıda bağımlı durumdaki yayıncılık sektörüne de darbe vurdu. Fransız haber ajansı AFP, yayıncılık sektöründeki krizle ilgili haberinde, kitap almanın birçok kişi için lükse dönüştüğüne dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Fransa merkezli AFP haber ajansı, Türkiye'deki ekonomik kriz nedeniyle kitap satın almanın lükse dönüştüğünü yazdı.

Enflasyondaki artışın gıdadan eğitim ve kültür-sanata kadar günlük yaşamın her alanında fiyatların fırlamasına yol açtığına dikkat çeken AFP, bu durumun Türkiye ekonomisindeki krizin tahmin edilemezliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Haberde, medyanın büyük oranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a itaat ettiği ülkede yayıncılık sektörünün farklı sesleri duyurduğu, ancak yayınevlerinin krizle beraber sektörün yok olmasından endişe ettiği kaydedildi.

SEKTÖR İTHAL KAĞIDA BAĞIMLI

Kitap sektörünün neredeyse tümüyle kağıt ithalatına bağımlı olduğu hatırlatılan haberde, Erdoğan'ın ekonomideki denemelerinin ve kurallar kitabını yırtıp atmasının sektöre zarar verdiği belirtildi.

Haberde ayrıca, yayınevlerinin riski en aza indirmek için gelecek yıl daha az kitap basmayı düşündüğü de kaydedildi.

‘PANDEMİ DE KÖTÜ ETKİLEDİ’

Kırmızı Kedi yayınevinin sahibi Haluk Hepkon, haber ajansına yaptığı açıklamada, ekonomideki belirsizliğin insanların temel gereksinimlerine öncelik verip kitap almamasına yol açmasından endişelendiğini söyledi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de, Covid-19 pandemisiyle küresel tedarik zincirindeki aksamaların halihazırda yayıncılık sektörünü kötü etkilediğine ve kitap fiyatlarını artırdığına dikkat çekti.

AFP'ye konuşan bir doktora öğrencisi de, bazı kitapların fiyatının kısa sürede iki kattan fazla arttığını belirterek “Ben uluslararası ilişkiler doktorası yapıyorum yani çok okumam gerek. Okuma listemdeki kitaplara ayda yaklaşık 1000 lira harcıyorum” dedi.

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