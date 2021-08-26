Alman ırkçı partiden Atatürk’e büyük saygısızlık

Almanya genel seçimleri için aşırı sağcı Af’Dden aday olan Marcel Goldhammer, Atatürk resimli afiş yapıp "Atatürk de AfD’ye oy verirdi" diye yazdı. Sosyal medyada hızla yayılan afişe tepki yağıyor.

Ali GÜLEN

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Almanya’da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi, Atatürk'ün ırkçı ve yabancı düşmanı parti AfD tarafından çirkin bir kampanyaya alet edilmesi büyük kriz çıkardı. Birçok kimsenin inanmak istemediği ve şok olduğu afiş, Almanlar ve Türkler tarafından paylaşılıyor, binlerce yorum alıyor.

Berlin'in Neukölln semtinden aday olan AfD'li (Almanya için Alternatif) partisinden Marcel Goldhammer, direkt olarak AfD'den meclise girmek için adaylığını koydu. Eski bir CDU'lu olan, “AfD'deki Yahudiler” isimli örgütün yönetiminde yer alan Goldhammer adına, “Atatürk de AfD'ye oy verirdi” yazılı bir seçim afiş çıktı ve bunun sosyal medyada yayılmasını sağlandı.

Afiş Ronald Glaeser adlı bir AfD’li tarafından dolaşıma sokulunca ortalık karıştı.

ATATÜRK DÜŞMANLARI DA SAHNEDE

Almanca ve Türkçe olan, Atatürk'le Goldhammer'in fotoğrafının kullanıldığı afişin paylaşıldığı fotoğrafla Ata’nın ırkçı olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldı. Fotoğrafın altında çok sayıda insan Atatürk’e hakaret etmeye başladı.

Irkçı partinin Atatürk'e saygısızlığını ve onu seçimlere alet etmesini eleştiren Türkler, AfD'nin bu tavrını destekleyen, Türklere ise ateş püskürüyor. Bazı kesimler de bu afişten destek alarak, aleni olarak Atatürk düşmanlıklarını kusmaya başladı.

TÜRK TOPLUMUNDAN BÜYÜK TEPKİ

Alman ırkçı parti ile Atatürk düşmanı kesimlerin bir noktada buluşması, Atatürk'e “ırkçı, evet AfD'yi seçerdi” gibi yorumlar yapması Avrupa'daki Türkler'i ayağa kaldırdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Atatürk Türk milliyetçisiydi ve vatanına aşık biriydi ama kesinlikle ırkçı değildi”, “AfD’nin tümü rahmetli Atatürk’ün tırnağının altındaki kir olamaz”, “Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman ırkçı değildi” yorumlarını yaptı.

ALMANLAR NE DİYOR?

AfD adayının afişini partili Ronald Glaeser, “Bu afiş için ne diyorsunuz? Batı yanlısı ve modern Araplar ile Türkler bizim için seçmen olabilir mi? Bunu eski Alman politikacıları da katarak genişletebiliriz” diyerek Almanlar'a sordu.

Almanlar'dan ise farklı cevaplar geldi. Bazı kullanıcılar, “İyi çalışıp vergisini ödeyen Türkler de, şu anki Alman iltica politikasına kızgın. Bence yaklaşım çok iyi” yorumunu yaparken, diğerleri ise, “Bence iyi bir kampanya, artık 12. Yüzyıldaki Alman derebeyliklerinde yaşamıyoruz. Partimizde göçmenleri de görüyoruz”, “Başka bir dilde böyle bir kampanya yapıldığına inanmak istemiyorum. Burası Almanya.” ve “Atatürk olsa, SPD'yi seçerdi. Çünkü o ve kurduğu parti CHP, sosyal demokrattır” yorumları yapıldı.

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